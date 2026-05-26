Giulgiul funerar egiptean din plasă de mărgele (© Art Institute of Chicago, Gift of Henry H. Getty and Charles L. Hutchinson / CC0, Public Domain)

Giulgiul funerar egiptean din plasă de mărgele, vechi de 2.500 de ani, care ilustrează transformarea defunctului în Osiris

📁 Egiptul Antic
Autor: Redacția

Egiptenii antici realizau plase impresionant de detaliate din mărgele colorate pentru a crea giulgiuri funerare în urmă cu aproximativ 2.500 de ani. Aceste plase de mărgele, foarte populare la acea vreme, erau așezate peste mumiile înfășurate în pânză de in și simbolizau transformarea defunctului în Osiris, zeul fertilității și suveranul lumii morților.

Acest giulgiu funerar din mărgele face parte din colecția Art Institute of Chicago, care l-a achiziționat la sfârșitul secolului al XIX-lea de la Rev. Chauncey Murch, un pasionat colecționar de artă egipteană antică. Giulgiul măsoară 45,7 lungime și 40 centimetri lățime, ceea ce înseamnă că poate acoperi cu ușurință capul și partea superioară a pieptului unei persoane, relatează Live Science.

Potrivit egiptologului Emily Teeter, care a publicat o analiză detaliată a artefactului pentru muzeu, giulgiul din plasă de mărgele are trei componente principale: un chip uman, un scarabeu înaripat și un colier lat.

Fața persoanei a fost realizată în principal din mărgele albastru-închis, în timp ce trăsăturile faciale și machiajul ochilor sunt reprezentate abstract prin mărgele negre, roșii și galbene. O barbă falsă, asemănătoare celei celebre de pe masca lui Tutankhamon, a fost adăugată folosind mărgele turcoaz. Utilizarea numeroaselor mărgele albastre ar putea face trimitere la zeița cerului Nut, al cărei corp era uneori reprezentat ca o serie de stele pe un fundal albastru, a scris Teeter.

Imediat sub chip se află un scarabeu înaripat realizat din mărgele multicolore. Acesta îl evocă probabil pe Khepri, un zeu solar cu chip de scarabeu care simboliza creația și renașterea, potrivit muzeului. Deși amuletele în formă de scarabeu erau adesea adăugate mumiilor în timpul procesului de înfășurare, această lucrare îl reprezintă direct prin mărgele integrate în giulgiu.

Sub scarabeu se află un colier realizat din mărgele albastru-închis, roșii, galbene, negre și albastru-deschis, care formează o serie de flori galbene de lotus și pandantive florale roșii.

Potrivit lui Teeter, giulgiurile din plasă de mărgele erau de obicei așezate peste o pânză roșie de in care acoperea mumia înfășurată. Giulgiul era fixat cu legături care se înfășurau în jurul spatelui.

„Împreună, giulgiul și plasa imitau înfășurările lui Osiris, simbolizând astfel asimilarea defunctului cu zeul”, a scris Teeter.

Zeița Nut apărea de asemenea frecvent pe pieptul mumiilor.

„Așa cum brațele lui Nut îl înconjurau pe defunct, plasa de mărgele învăluia mumia”, a explicat Teeter.

Foto sus: Giulgiul funerar egiptean din plasă de mărgele (© Art Institute of Chicago, Gift of Henry H. Getty and Charles L. Hutchinson / CC0, Public Domain)

