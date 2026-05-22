România Mare și importurile în anul 1921

Orice stat se poate dezvolta numai dacă sunt realizate achiziții de mărfuri de peste granițe deoarece este imposibil să fie produse pe plan local toate bunurile de care ar fi nevoie pentru progres. În plus, nu orice obiect poate să fie finisat în mod superior de către muncitorii români. Mai exista și ideea că tot ce vine din afară este mai bun decât produsele locale.

România Mare a apărut ca stat în anul 1918 și avea teritoriul devastat în mare parte de armatele inamice sau de cea aliată. În 1921, au fost realizate importuri care au ajuns la o masă de 615.451 t, mai mult decât o dublare în raport cu anul precedent. Cele mai multe bunuri erau confecționate din fier și s-a ajuns la un import de 242.312 t. Se dorea realizarea de obiecte și clădiri cât mai rezistente și epoca lemnului trebuie să devină treptat o amintire în fața metalului învingător.

Era înregistrată o adevărată foame de fier și industria metalurgică de pe alte meleaguri primea comenzi din ce în ce mai consistente. S-a realizat un adevărat salt înainte în raport cu anul 1920, perioadă de timp în care au sosit numai 74.916 t. Constructorii au adus și materiale de construcție din piatră și 55.833 t au fost incluse în imobilele ridicate în epocă. Se căuta calitate deosebită pe piețele europene și comenzile au fost uimitoare în raport cu ceea ce s-a petrecut în anii precedenți. Sosiseră în 1919 numai 1.861 t. Persoanele cu dare de mână și demnitarii statului aveau mari pretenții în ceea ce privește calitatea și durabilitatea imobilelor finisate, multe existând și astăzi.

Populația și mărfurile din România începeau să circule cu o viteză sporită și trenurile nu mai erau suficiente. Au fost importate vehicule care au ajuns la o masă totală de 7.259 t, ceea ce însemna un uriaș salt înainte în raport cu cele 3.007 t din anul precedent. Economia a primit 36.115 t de motoare și utilaje în vederea asigurării unei creșteri a calității produselor finite. Autoritățile și patronii erau convinși că modernizarea înseamnă numai dezvoltarea cu ajutorul mașinilor necesare pentru dotarea fabricilor și pentru prelucrarea vastelor ogoare. Nu prea exista capital suficient pentru o trecere mai rapidă la tehnologii înalte și răspândite universal, țara fiind sleită financiar de desfășurarea ostilităților și de regimul de ocupație. Progresul era totuși evident prin saltul de 1a 13.549 t de mărfuri necesare economiei. Importurile erau din ce în ce mai mari pentru a permite dezvoltarea tuturor ramurilor economice prin folosirea de echipamente de calitate superioară. Din păcate, forța de muncă slab instruită provoca distrugerea sau uzarea tehnicii scumpe. În plus, progresele tehnologice duceau la o rapidă uzură morală.

Starea de sănătate a fost îmbunătățită prin aducerea a 14.948 t de produse chimice și medicamente, statistica disponibilă astăzi nefăcând însă o diferențiere a substanțelor după destinație. România a început să arate mai frumos și prin sosirea a 7.014 t de vopsea și lacuri, un salt deosebit de la cele 958 t din 1919.

România Mare progresa pe măsură ce mașinismul pătrundea cât mai adânc în teritoriu și societate. Mai erau multe de făcut în cursa pentru apropierea de Occident și erau căutate noi surse de tehnologie.

Foto sus: Circulația feroviară pe Valea Prahovei, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae )

