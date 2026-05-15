Tehnologia avansată de construcție navală care i-a ajutat pe vikingi să domine mările

Imaginile cu chilele suple, scândurile elegante și provele cu capete de dragon ale corăbiilor vikingilor au fost reproduse de nenumărate ori pe cărți poștale, coperți de cărți, suveniruri, precum și în seriale și filme.

Aceste nave sunt, la propriu, simbolul Epocii Vikingilor, care s-a desfășurat aproximativ între anii 750 și 1100 d.Hr.

Așadar, ce făcea aceste corăbii atât de speciale? Și de ce au fost aceste tehnici avansate de construcție navală atât de importante pentru succesul vikingilor?

Ce a alimentat acest boom al construcțiilor navale?

În limba nordică veche (Old Norse), există două cuvinte pentru „viking”: víkingr se referă la o persoană, în timp ce víking desemnează o activitate. Niciunul dintre aceste cuvinte nu are în mod inerent o conotație negativă sau asociată cu violența.

Un víkingr este cineva (care se poate identifica sau nu drept pirat) care participă la expediții víking (uneori pentru jaf, alteori nu) și a cărui viață și existență sunt strâns legate de mare.

Până la mijlocul secolului al VIII-lea, acești oameni erau dornici să-și extindă orizonturile și să depășească economiile locale.

Acest lucru a coincis cu apariția mai multor orașe comerciale mari și prospere în nord-vestul Europei în acea perioadă.

Printre alți factori, vikingii au călătorit tot mai departe spre vest și est ca parte a unei lupte continue și complexe pentru bogății transportabile, teritorii și controlul rutelor comerciale.

Începând cu anii 750, tehnologia avansată de construcție navală a vikingilor le-a oferit un avantaj decisiv.

O tehnologie revoluționară

Designul unic al corăbiilor vikingilor și celebrele lor vele pătrate au schimbat complet regulile jocului în acea perioadă.

Există multe tipuri diferite de nave vikinge, dar cele mai relevante aici sunt langskip (corabia lungă) și knörr (nava de marfă).

Ca toate vasele vikingilor, acestea erau construite prin tehnica clinker. Asta înseamnă că laturile lungi și curbate ale corpului navei erau realizate din scânduri ușor suprapuse, fixate între ele cu cuie de fier („clinkers”).

Împreună cu chilele și etravele lor puternice, dar suple, această construcție inovatoare crea nave incredibil de flexibile și ușoare, care puteau fi propulsate fie cu vâsle, fie cu vele și rezistau valurilor puternice ale oceanului.

Cu siluetele lor înguste și capacitatea de a se răsuci ușor și de a ceda în fața valurilor, nu este de mirare că navele lungi erau numite snekkja („șerpi”), dreki („dragoni”) și skeið („alunecătoare”).

O altă îmbunătățire mică, dar importantă, care a făcut posibile călătoriile pe distanțe mai mari a fost gaura pentru vâslă.

Până la începutul Epocii Vikingilor, niște țăruși numiți tholepins erau fixați pe marginea superioară a bărcii pentru a ține vâslele pe poziție și a servi drept punct de sprijin pentru vâslit. Acest lucru însemna că bordajele navelor nu puteau fi foarte înalte deasupra apei. (Imaginați-vă cum ar fi să vâsliți cu vâsla la nivelul capului).

Însă, prin perforarea scândurilor laterale și realizarea unor orificii care puteau fi astupate atunci când vâslele erau retrase și vela era ridicată, a devenit posibilă construirea unor nave mai înalte și mai potrivite pentru navigația maritimă.

Bărcile aveau un pescaj redus (adică o parte mică din ele se afla sub linia apei). Acest lucru le permitea acestor „șerpi ai mării” să pătrundă mai departe în interiorul uscatului decât oricând înainte, deoarece puteau naviga pe râuri pe care alte ambarcațiuni pur și simplu nu le puteau traversa. De asemenea, puteau fi trase pe uscat.

Corăbiile lungi aveau și prove simetrice (adică „spatele” bărcii era la fel de înalt ca „fața”).

Acest design le permitea războinicilor vikingi să tragă direct la malul râului și apoi să execute tactici de tip „lovește și fugi” — fără dificultatea lentă și incomodă de a întoarce întreaga navă pentru retragere.

Velele pătrate au crescut și distanța, și viteza călătoriilor vikingilor. Exploratori nordici precum Eirik rauða („Erik cel Roșu”) și fiul său Leif (care a ajuns în America de Nord cu aproape 500 de ani înaintea lui Columb) nu ar fi folosit o navă de război pentru a merge în Islanda sau Groenlanda.

În schimb, probabil au echipat un knörr, o navă comercială cu corp voluminos, asemănătoare celei descrise într-un text islandez antic numit Saga lui Egil:

„bogat pictată deasupra liniei de plutire și echipată cu o velă neagră și roșie [...] încărcată cu pește uscat, piei și hermină, precum și cu o mare cantitate de blănuri de veveriță și alte blănuri [...] o încărcătură foarte valoroasă.”

Propulsată de patru vâsle, o reconstrucție modernă a unui astfel de knörr a atins viteza de 1,5 noduri. Cu vela ridicată, a ajuns la 13 noduri (aproximativ 24 km/h).

O navă lungă mult mai mare, cu 60 de vâsle, putea înainta cu 4,5 noduri și atinge o viteză maximă de 17 noduri sub vele (31,5 km/h)!

Construite manual

Cele mai impresionante aspecte legate de corăbiile vikingilor nu țin de cât de repede sau departe mergeau, ci de cât timp, efort și câte resurse naturale erau necesare pentru construirea lor. Dimensiunea întregii industrii este uimitoare.

Fiecare piesă era realizată manual. Topoarele modelau grinzile de bază, scândurile, catargele și traversele.

Zeci de stejari (de 8–10 metri lungime și cel puțin un metru grosime) erau folosiți pentru corpul navei. Alte zeci de pini erau arși pentru a produce gudronul necesar etanșării lemnului (600 de litri pentru o corabie lungă cu 60 de vâsle, ceea ce necesita peste 2.000 de ore de producție).

Mai mult pin și lemn de arin erau folosite pentru vâsle și catarg.

Apoi vine fierul: 450 kg pentru fabricarea celor 8.000 de cuie necesare aceleiași corăbii.

Vela unei nave comerciale knörr obișnuite avea 90 m² (mai mică decât cea a unei nave lungi) și necesita lâna a 200 de oi, care trebuia toarsă și țesută în fâșii continue de material, fiecare lată de 65 cm.

Istoricii experimentali au avut nevoie de 7.850 de ore pentru a recrea acest proces de tors și țesut (aproximativ 4 ani și jumătate pentru o singură persoană).

A mai fost necesară încă o lună pentru a coase panourile velei, a o tăia la forma dorită și a-i întări marginile. Apoi există și cordajul navei: cantități uriașe de păr de cal, cânepă și fibre de tei pentru cei 3.000 de metri de frânghie.

Această activitate constantă și producția la scară largă oferă o imagine sugestivă a vieții cotidiene a vikingilor, centrată pe construcția navală.

Toată lumea trebuia să pună umărul la treabă, ca să spunem așa.

Autor: Lisa Bennett, profesor asociat de scriere creativă și literatură engleză, cercetător literatură nordică veche, Flinders University

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

Foto sus: Nave ale vikingilor (© Pixabay)

