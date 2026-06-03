Politica absurdă a lui Nicolae Ceaușescu în domeniul comerțului exterior al României socialiste

Anul 1980 a adus o criză profundă a finanțelor comuniste în țara condusă de un doctor în Economie și s-a decis o reducere a consumului de orice fel de mărfuri pentru populație. Era forțat exportul de bunuri de calitate superioară în vederea acumulării de valută forte. Datoria externă trebuia plătită cu orice preț și ordinul de partid se executa indiferent de consecințe.

Numai organizația politică formată de cei care au debarcat de pe tancurile sovietice în 1944 știa care este adevărata cale spre viitorul de aur de tip socialist sau comunist. Comunismul a fost o religie fără divinitate și nu exista decât un singur adevăr pentru care trebuia să se lupte și să fie sacrificate masele populare.

Datele statistice publicate chiar în perioada comunistă indică natura pur criminală a deciziei luate de dictatorul ce se considera un geniu absolut în toate domeniile de activitate și nu dorea să asculte de sfaturile unor specialiști adevărați. Bunurile alimentare contau la export doar în procent de 5,7% în anul 1980. Era evident că nu se putea face rost de prea multe fonduri prin torturarea populației prin înfometare. Chiar dacă statul forța livrările către partenerii internaționali, valoarea mărfurilor alimentare a ajuns în 1985 la doar 4,5% din totalul comerțului exterior.

Se vindea orice pe oricât și doar sumele strânse erau cele ce contau în totalul anual. Sumele strânse din exporturi echivalau cu 6,3% și cele din importuri ajungeau abia la 2,3%. Cea mai bună carne, 265,7 mii tone de carne și derivate, a ajuns la export în 1985 și era normal să nu se găsească pe piața internă decât căpățâni, gheare și oase. Au fost exportate pe picioarele lor 25,5 mii bovine și 408,8 mii ovine. Străinii o duceau bine în timp ce poporul se stingea de foame. Conducerea de partid era complet împotriva locuitorilor pe care-I considera numai masă de manevră pentru realizarea obiectivelor revoluției mondiale.

Suferințele locuitorilor erau lipsite de importanță și nici măcar moartea prematură a multor oameni nu provoca vreun sentiment prin birourile din București. Cauza măreață a socialismului era plină cu cadavre.

Nicolae Ceaușescu a continuat politica pur criminală până la prăbușirea din 1989 și a sporit în mod uimitor mortalitatea în rândurile locuitorilor. Masele încă mai cred că s-a făcut bine prin plata forțată a datoriei externe, dar nu vor să citească și, mai ales, să gândească. Nicolae Ceaușescu a nenorocit neamul românesc prin toate deciziile luate și încă se resimt consecințele actelor săvârșite înainte de 22 decembrie 1989. Din păcate, mulțimile nu raționează și ajung la concluzii eronate în funcție de manipulările realizate de diferite grupări.

Trebuie să se înțeleagă că înainte de 1989 se lupta doar pentru realizarea unui obiectiv utopic denumit revoluția mondială și de aceea se tot punea accent pe armată. Trebuia să fie cucerit întregul Pământ în numele ideologiei comuniste și n-ar fi contat numărul de victime. Din fericire, ordinul de începere a operațiunilor militare n-a fost dat și lagărul socialist s-a destrămat.

Foto sus: Nicolae Ceauşescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)

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