Nicolae Ceaușescu, iluziile poporului român și poveștile despre bunul conducător

Anul 1965 a rămas în istoria statului format după cucerirea de către tancurile sovietice a întregului spațiu românesc prin ascensiunea la putere a unui nou lider comunist, cel care a aplicat corect toate ideile lui Iosif Vissarionovici Stalin și a preluat toate pârghiile de autoritate. A făcut totul după indicațiile date cândva de liderul de la Kremlin și n-a dat dovadă de vreo urmă de interes pentru fericirea locuitorilor din spațiul românesc. Doar se vorbea despre patriotism pentru ca lozinca să prindă la mase și acestea să se supună fără să mai fie nevoie de teroarea în stil stalinist. Manipularea mulțimilor cu ajutorul serviciilor secrete era o specialitate a Kremlinului și a fost transmisă și supușilor din statele cucerite începând din 1944.

Oamenii din spațiul românesc nu prea vor să citească și să aprofundeze ceea ce a spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în timpul cuvântărilor. Mai grav este că nu sunt înțelese nici sensurile cuvintelor de către intelectualii ce mai scriu despre epoca încheiată sângeros în decembrie 1989.

Nicolae Ceaușescu a fost prezent în ziua de 1 octombrie 1970 la deschiderea noului an studențesc și a spus clar că oamenii de știință vor fi utili în mod deosebit la edificarea unei lumi noi, comuniste. Nu exista o explicație despre ceea ce urma să însemne acest univers egalitarist, dar părea să fie ceva pozitiv. Conducerea de partid făcea totul să pară ceva bun pentru atragerea elitelor intelectuale din epocă. Preciza liderul de partid că se va face comunism în patria noastră. Oamenii de astăzi cred că Nicolae Ceaușescu a fost patriot adevărat, dar nu pot pricepe că patria socialistă însemna doar o parte a lagărului socialist și era astfel treptat topită în lumea controlată de Moscova.

Nu exista nici cel mai mic interes pentru a se dezvolta România socialistă pe principii reale, naționale, ci doar erau vândute mulțimilor niște lozinci simple, cele care urmau să cucerească mințile simple. Nicolae Ceaușescu le-a spus clar studenților ce-i așteaptă în viitor și că sunt doar unelte în slujba sistemului ideologic totalitar. Mulți trăiesc astăzi cu iluzia că s-a muncit mult în trecut pentru neamul românesc, dar nu bănuiau că se făcea totul pentru puterea de peste Prut și pentru ideea de revoluție mondială sau cucerirea întregii planete. Nicolae Ceaușescu a știut să mintă, dar în discursul din 1 octombrie 1970 a spus clar ce trebuie să facă profesorii universitari, mulți fiind responsabili cu învățământul ideologic, și studenții, cei care aveau energie, dar se lăsau influențați de anumite idei venite dinspre lumea capitalistă. Nicolae Ceaușescu sublinia că trebuie să fie îndeplinite toate indicațiile de partid deoarece acestea erau interesele națiunii socialiste. Nu se vorbea despre poporul român în sens tradițional, ci despre ceva nou, revoluționar. Nicolae Ceaușescu a murit la Târgoviște în decembrie 1989 și tot a rămas la nivelul tezelor despre lumea socialistă a lui Marx, Engels, Lenin și, mai ales, Iosif Stalin.

Nicolae Ceaușescu a mai lansat la 1 octombrie 1970 o formulă, repede uitată de cei prezenți în sală și necunoscută locuitorilor de astăzi ai României. Nici măcar nostalgicii n-o cunosc. Conducătorul se lăuda că are în subordine peste 150.000 de studenți și apoi preciza că ne dăm seama ce armată minunată și uriașă de oameni ai științei și culturii vom avea mâine în opera de edificare a comunismului în patria noastră. Aparent era ceva pozitiv, dar comunismul era o utopie și însemna numai supunere pentru îndeplinirea planurilor Moscovei. Oamenii de atunci nu știau că autoritățile importau 850 de tancuri T-55 din spațiul sovietic pentru a forma marea armată necesară cuceririi planetei împreună cu Armata Sovietică. Era secret de stat această informație, dar este evident că tancurile nu erau livrate pentru binele neamului românesc de conducerea în frunte cu Leonid Brejnev.

Autoritățile comuniste au avut întotdeauna grijă să publice în volume de colecție cuvântările liderilor politici și deja a apărut în anul 1971 al cincilea tom din România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, o operă care trebuie citită deoarece surprinde perfect gândirea celui care a ajuns cumva în martie 1965 să domine partidul unic.

Foto sus: Nicolae Ceaușescu, în timpul unei vizite în piețele Capitalei (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 26/1970)

Mai multe pentru tine...