Câte autobuze erau în circulație în România Mare?

Ieșirea din Primul Război Mondial a dus la o dezlănțuire a energiilor în noul stat român și transportul tradițional cu trenul și căruța nu mai făcea față cerințelor unei populații dinamice și în creștere. Mobilitatea era vizibilă în interiorul orașelor și între localități. Autobuzul a început să fie o mașină căutată de către privați și autorități.

În anul 1926, au fost înregistrate 666 de mașini de transport colectiv și era atunci o epocă de înflorire economică. Au fost numărate de către oficiali 1.016 în 1927, ceea ce înseamnă un salt cu 34%.

A venit perioada de recesiune, dar erau consemnate 2.486 de exemplare în 1930. Se zice că s-a terminat fenomenul economic în anul 1933, dar atunci erau deja 2.606 unități.

Anul 1938 a fost definit de către comuniști drept cel mai bun din perioada burgheză și atunci erau disponibile pentru populație 2.687 de autobuze, cu o unitate mai puțin decât în 1937. Statistica nu spune ceva despre tipul de vehicule, dar este evident că se înregistra o creștere în ceea ce privea calitatea tehnicii de transport de pe șosele, cele ce erau modernizate de la un an la altul.

Vârful dotării cu autobuze în perioada interbelică a fost înregistrat în anul 1935 și atunci se deplasau prin țară 2.803 vehicule de transport în comun. Statistica indica numai mașinile ce erau în circulație și nu contau cele ce erau în așteptarea unei reparații din cauza accidentelor sau a uzurii. Problemele era numeroase în parcul auto și s-a produs o scădere până la 2.505 exemplare în 1936.

S-a zis că a fost un marasm economic în perioada 1929 – 1939, dar în România Mare a început să fie realizată o motorizare cu mijloace de transport în comun sau individuale ce era frânată de prețurile ridicate ale mașinilor și de problemele legate de aprovizionarea cu combustibil, cele mai bogate regiuni în combustibil fiind capitala și zona Ploiești.

Se înregistrau progrese în toate domeniile, dar a venit războiul și energiile au fost dirijate către industria cu destinație specială. Sosirea zișilor eliberatori a dus la un dezastru prin bombardamentele masive și jaful organizat.

Foto sus: București. Autobuze circulând pe Calea Victoriei, la începutul anilor '40 ai secolului trecut (© iMAGO Romaniae )

