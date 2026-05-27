Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
București. Calea Victoriei în anii '40 ai secolului trecut (© iMAGO Romaniae)

Câte autobuze erau în circulație în România Mare?

📁 Istorie contemporană
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Ieșirea din Primul Război Mondial a dus la o dezlănțuire a energiilor în noul stat român și transportul tradițional cu trenul și căruța nu mai făcea față cerințelor unei populații dinamice și în creștere. Mobilitatea era vizibilă în interiorul orașelor și între localități. Autobuzul a început să fie o mașină căutată de către privați și autorități.

În anul 1926, au fost înregistrate 666 de mașini de transport colectiv și era atunci o epocă de înflorire economică. Au fost numărate de către oficiali 1.016 în 1927, ceea ce înseamnă un salt cu 34%.

A venit perioada de recesiune, dar erau consemnate 2.486 de exemplare în 1930. Se zice că s-a terminat fenomenul economic în anul 1933, dar atunci erau deja 2.606 unități.

Anul 1938 a fost definit de către comuniști drept cel mai bun din perioada burgheză și atunci erau disponibile pentru populație 2.687 de autobuze, cu o unitate mai puțin decât în 1937. Statistica nu spune ceva despre tipul de vehicule, dar este evident că se înregistra o creștere în ceea ce privea calitatea tehnicii de transport de pe șosele, cele ce erau modernizate de la un an la altul.

Vârful dotării cu autobuze în perioada interbelică a fost înregistrat în anul 1935 și atunci se deplasau prin țară 2.803 vehicule de transport în comun. Statistica indica numai mașinile ce erau în circulație și nu contau cele ce erau în așteptarea unei reparații din cauza accidentelor sau a uzurii. Problemele era numeroase în parcul auto și s-a produs o scădere până la 2.505 exemplare în 1936.

S-a zis că a fost un marasm economic în perioada 1929 – 1939, dar în România Mare a început să fie realizată o motorizare cu mijloace de transport în comun sau individuale ce era frânată de prețurile ridicate ale mașinilor și de problemele legate de aprovizionarea cu combustibil, cele mai bogate regiuni în combustibil fiind capitala și zona Ploiești.

Se înregistrau progrese în toate domeniile, dar a venit războiul și energiile au fost dirijate către industria cu destinație specială. Sosirea zișilor eliberatori a dus la un dezastru prin bombardamentele masive și jaful organizat.

Foto sus: București. Autobuze circulând pe Calea Victoriei, la începutul anilor '40 ai secolului trecut (© iMAGO Romaniae)

Mai multe pentru tine...
Interiorul țesătoriei Mieskes din Codlea, foto circa 1924 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Georg Mieskes, un model de antreprenor de succes în România Mare
București. Calea Victoriei – Piața Teatrului, în anul 1929 (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea României Mari în anul declanșării Marii Crize Economice
Colosseumul din Roma. Carte poștală din perioada interbelică (© Library of Congress)
România Mare și importurile din Italia anului 1938
Persoană atacată de albine. Miniatură dintr-un manuscris medieval (© Douai Cuincy Library Network, CC BY-SA)
📁 Istorie Medievală Universală
De ce Irlanda medievală avea legi pentru albine?
Un miner citind ziarul Scânteia (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 133/1944)
📁 Comunismul in România
Corupția, mai puternică decât teama de Securitate
Vasul de la Gogoșu (© Facebook / Muzeul Național de Istorie a României)
📁 Muzeele României
Vasul de la Gogoșu, o capodoperă a orfevrăriei medievale
Bușteni. Plecarea trenului spre Azuga (© iMAGO Romaniae)
📁 Istorie contemporană
România Mare și importurile în anul 1921
Scandaluri sexuale din Irlanda medievală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Scandaluri sexuale din Irlanda medievală
1 Prima farmacie Hotaranu la 1914 png
📁 Istorie Urbană
Farmacia în care Bucureștiul încă respiră interbelic
1 DESCHIDERE stanga Expo Gand 1913 poster jpg
📁 Istorie Modernă Românească
În timpul Războaielor Balcanice, România participă la Expoziția de la Gand
Ce au căutat naziștii în Tibet? jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce au căutat naziștii în Tibet?
Soldații bulgari asediază Adrianopolul (foto: Ghetty Images)
📁 Istorie Modernă Universală
Primul Război Balcanic: Înfrângerea totală a turcilor, un șoc pentru Europa