Georg Mieskes, un model de antreprenor de succes în România Mare

Georg Mieskes s-a născut în 1888 în familia unui țăran sas din Codlea. A fost ucenic și calfă, a învățat meseria de dulgher, iar mai târziu a urmat o școală tehnică la Sighișoara, unde a deprins abilități tehnice pentru punerea în funcțiune și întreținerea războaielor de țesut mecanice.

Fiind foarte priceput, și-a meșterit singur un război, iar din economiile pe care le-a avut a comandat alte două utilaje mecanice, deschizându-și propriul atelier de producție de pânză în 1912. Și-a făcut în scurt timp un oarecare renume printre producătorii din Țara Bârsei, scrie Muzeul de Etnografie Brașov, pe pagina de Facebook a instituției.

Georg Mieskes a fost pe front în timpul Primului Război Mondial, fiind doi ani prizonier la ruși. După 1918 s-a întors acasă, unde și-a regândit afacerea, alegând să se specializeze pe anumite sortimente de pânză.

Noua piață de desfacere oferită de România Mare l-a ajutat pe Mieskes să-și construiască o țesătorie industrială, incluzând și câteva facilități pentru angajații săi: o sală de divertisment, o bibliotecă, dotări sanitare. Anii `30 au reprezentat momentul de maximă înflorire a afacerii. Spațiul de producție a fost mărit prin construirea unei clădiri cu două etaje, în care au fost instalate mai târziu peste 80 de războaie mecanice.

După instaurarea comunismului, Georg Mieskes a fost încadrat la categoria „exploatator german” și trimis în domiciliu obligatoriu, fabrica fiind confiscată. Georg Mieskes a fost căsătorit cu Anna Müll, împreună cu care a avut doi copii, amândoi decedați la o vârstă fragedă. Rămas văduv după 50 de ani de căsătorie, Georg Mieskes a emigrat în Germania, unde s-a stins la vârsta de 90 de ani.

→ Imaginea 1/4: Casa în care s-a născut Georg Mieskes, Codlea, str. Laterală nr. 31, foto anii `40 (© Muzeul de Etnografie Brașov)

