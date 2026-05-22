Cum și-au revenit oamenii medievali după Moartea Neagră? O listă unică de supraviețuitori ai ciumei

Cercetătorii au identificat în colecțiile medievale ale Bibliotecii Britanice (British Library) un document trecut neobservat până acum, care oferă perspective noi asupra supraviețuitorilor epidemiei de ciumă cunoscută sub numele de Moartea Neagră (1346–1353).

Documentul – o bucată de pergament introdusă într-un registru al moșiei Warboys, aparținând Abației Ramsey din Huntingdonshire – consemnează cât timp au lipsit țăranii de la muncă atunci când au fost loviți de ciumă. De asemenea, dezvăluie numele celor care au supraviețuit și cât timp considerau angajatorii lor că era necesar pentru recuperare, notează Alex Brown, profesor asociat de istorie medievală la Universitatea Durham, și Grace Owen, cercetător asociat postdoctoral (istorie medievală târzie) la Universitatea Durham, într-un articol publicat pe site-ul The Conversation.

Într-o lucrare recentă (Surviving the Black Death in medieval England: recovering from illness at Warboys, Huntingdonshire), realizată împreună cu Barney Sloane, Brown și Owen aduc noi informații despre un grup de 22 de persoane care probabil s-au îmbolnăvit de ciumă, au zăcut la pat timp de câteva săptămâni, iar apoi s-au recuperat.

Fiind una dintre cele mai mortale pandemii din istoria consemnată, se estimează că între o treime și două treimi din populația Europei medievale a murit în timpul Ciumei Negre.

Având în vedere amploarea tragediei, mulți istorici s-au concentrat asupra descoperirii detaliilor despre cei care au murit. Însă acest lucru a făcut ca poveștile celor care au contractat ciuma și au supraviețuit să rămână, în mare parte, nespuse.

În ciuda mortalității ridicate a bolii, era posibilă recuperarea după ciumă, iar cronicarii medievali menționează această posibilitate – oricât de improbabilă părea. De exemplu, Geoffrey le Baker, un cleric din Swinbrook, Oxfordshire, scria în deceniul următor că el credea că recuperarea depindea de simptomele oamenilor:

„Oameni care într-o zi erau plini de bucurie erau găsiți morți a doua zi. Unii erau chinuiți de umflături care apăreau brusc în diferite părți ale corpului și erau atât de tari și uscate încât, atunci când erau tăiate, aproape că nu curgea niciun lichid. Mulți dintre acești oameni scăpau cu viață, fie prin deschiderea acelor umflături, fie printr-o lungă suferință. Alte victime aveau mici pustule negre răspândite pe pielea întregului corp. Dintre acești oameni, foarte puțini – aproape niciunul – nu își recăpătau viața și sănătatea.”

Dar cine se recupera? De ce atât de mulți cedau bolii, în timp ce alții supraviețuiau? Și cât dura, de fapt, această „lungă suferință”? Din păcate, există foarte puține dovezi documentare, deoarece majoritatea surselor medievale înregistrează informații despre mortalitate, nu despre boală și recuperare.

O listă unică de supraviețuitori ai ciumei

Un document unic din registrul moșiei Warboys oferă detalii despre un grup de oameni care s-au îmbolnăvit între sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii august 1349. Călugării de la Abația Ramsey au întocmit o listă cu chiriașii lor care se îmbolnăviseră atât de grav încât nu puteau lucra pe pământurile seniorului și au consemnat perioada în care au lipsit.

Este clar că oamenii au fost afectați diferit de experiența ciumei, precizează cercetătorii.

Cea mai rapidă recuperare a fost a lui Henry Broun, care a lipsit de la muncă doar o singură săptămână. În contrast, John Derworth și Agnes Mold au avut boli mult mai îndelungate și au lipsit amândoi timp de nouă săptămâni.

Durata medie a bolii a fost între trei și patru săptămâni, iar trei sferturi dintre oameni s-au întors la muncă în mai puțin de o lună. Rapiditatea recuperării lor este cu atât mai surprinzătoare cu cât aveau dreptul la până la un an și o zi de concediu medical.

Această listă de supraviețuitori include un număr disproporționat de chiriași care dețineau loturi mai mari pe moșie. Istoricii și arheologii au dezbătut mult timp dacă ciuma ucidea fără discriminare, indiferent de statut social, sex sau vârstă, sau dacă săracii și vârstnicii erau mai vulnerabili.

Faptul că atât de mulți chiriași mai înstăriți au supraviețuit ar putea indica faptul că standardele lor mai bune de viață le-au permis să se recupereze mai ușor decât vecinii lor mai săraci, poate pentru că au putut evita infecțiile secundare și complicațiile.

Cercetătorii afirmă că nu ar trebui atribuită vreo semnificație faptului că 19 dintre cele 22 de persoane erau bărbați: acest lucru reflectă mai degrabă părtinirea de gen în sistemul de proprietate medieval decât o predispoziție a ciumei pentru un anumit sex.

Deși 22 de persoane poate nu par multe, într-un an obișnuit din anii 1340 erau înregistrate doar două sau trei absențe în lunile de vară. Prin urmare, acest lucru reprezintă o creștere de zece ori a numărului obișnuit de îmbolnăviri pe moșie. Cu alte cuvinte, acești chiriași bolnavi au lipsit echivalentul a 91 de săptămâni de muncă într-o perioadă de doar 13 săptămâni.

Brown și Owen afirmă că înțelegerea noastră asupra impactului Ciumei Negre a fost influențată de amploarea teribilă a morții. Însă doar atunci când îi includem și pe cei care s-au îmbolnăvit și s-au recuperat putem înțelege cu adevărat șocul seismic pe care pandemia l-a avut asupra societății. Morții, muribunzii și bolnavii îi depășeau probabil numeric cu mult pe cei sănătoși în satele și orașele Europei.

Consecințele acestui lucru pot fi observate în documentele și cronicile medievale, una dintre ele consemnând că „era o asemenea lipsă de servitori și lucrători încât nu mai exista nimeni care să știe ce trebuia făcut”. Ca urmare a combinației dintre mortalitatea ridicată, îmbolnăvirile fără precedent și vremea dezastruoasă, recoltele din 1349 și 1350 au fost descrise drept cele mai slabe din Anglia medievală, chiar mai rele decât cele care au provocat Marea Foamete din 1315–1317.

„Această descoperire arhivistică ne permite să reintroducem în istoria Ciumei Negre povestea bolii și a recuperării, demonstrând că recuperarea era posibilă chiar și în timpul uneia dintre cele mai grave pandemii din istoria consemnată.

Aceste noi dovezi dezvăluie reziliența remarcabilă a țăranilor medievali. Mulți dintre ei zăceau neputincioși în paturile lor, prezentând buboane (ganglionii limfatici dureroși, umflați și inflamați din zona inghinală și a gâtului, caracteristici Ciumei Negre), vărsând sânge și fiind măcinați de febră — și totuși nu doar că au supraviețuit, ci s-au și întors la muncă după doar câteva săptămâni”, precizează Alex Brown și Grace Owen, în articolul citat.

Foto sus: Tabloul „Triumful morții” de Pieter Bruegel cel Bătrân reflectă tulburările sociale și teroarea care au urmat ciumei, care a devastat Europa medievală (© Museo del Prado / Wikimedia Commons)

