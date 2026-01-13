Posibil mormânt comun al victimelor Morții Negre, descoperit în apropierea unui sat medieval părăsit

O echipă interdisciplinară de cercetare din Leipzig a descoperit dovezi puternice ale existenței unui mormânt comun al victimelor Morții Negre în apropierea satului medieval părăsit Neuses, situat în apropierea orașului german Erfurt.

Studiul, realizat în principal de Universitatea din Leipzig, Institutul Leibniz pentru Istoria și Cultura Europei de Est (GWZO) și Centrul Helmholtz pentru Cercetări de Mediu (UFZ), a fost publicat în revista PLOS One.

Echipa de cercetare a combinat surse istorice, măsurători geofizice și carotaje sedimentare pentru a identifica o structură de înmormântare care corespunde gropilor de ciumă descrise în documentele scrise din secolul al XIV-lea, relatează phys.org.

O nouă perspectivă asupra celei mai mortale pandemii din Europa

Între anii 1346 și 1353, pandemia de ciumă cunoscută sub numele de Moartea Neagră a ucis până la jumătate din populația Europei, în funcție de regiune. În Europa Centrală, Turingia a reprezentat una dintre cele mai estice zone afectate de ciumă.

Cronicile contemporane relatează că, în timpul epidemiei din 1350, aproximativ 12.000 de persoane au fost îngropate în unsprezece gropi mari în afara orașului Erfurt, însă locațiile lor exacte au rămas necunoscute.

Folosind cartografierea rezistivității electrice și carotaje sedimentare, cercetătorii au reconstruit suprafața terenului medieval și a detectat o structură subterană de mari dimensiuni (aproximativ 10 m × 15 m × 3,5 m), care conține sedimente puternic amestecate și fragmente de rămășițe umane. Datarea cu radiocarbon plasează clar rămășițele umane recuperate din foraje în secolul al XIV-lea.

„Rezultatele noastre sugerează cu tărie că am identificat unul dintre mormintele comune ale ciumei descrise în cronicile din Erfurt. Confirmarea definitivă va fi însă posibilă doar prin săpături arheologice planificate”, explică dr. Michael Hein, autor principal al studiului și geograf la Universitatea din Leipzig.

„O realizare majoră a acestui studiu este faptul că descoperirea a fost făcută printr-o abordare de prospecțiune interdisciplinară, care combină cercetarea istorică cu metodele științelor naturale — și nu printr-o descoperire întâmplătoare”, adaugă dr. Ulrike Werban de la Centrul Helmholtz pentru Cercetări de Mediu (UFZ).

Importanță științifică și culturală

Mormintele comune ale victimelor Morții Negre confirmate și datate cu precizie sunt extrem de rare - mai puțin de zece sunt cunoscute în întreaga Europă. Descoperirea de lângă Erfurt adaugă nu doar o piesă importantă la istoria medievală a orașului, recunoscută în 2023 prin acordarea statutului de Patrimoniu Mondial UNESCO.

De asemenea, ea deschide noi oportunități pentru analize genetice și antropologice. Acestea ar putea oferi informații despre evoluția agentului patogen Yersinia pestis, cauzele mortalității ridicate din mijlocul secolului al XIV-lea și modul în care societățile au făcut față crizelor epidemice.

Foto sus: Coautorii studiului, Nik Usmar (stânga) și Dr. Michael Hein (dreapta), efectuează carotaje pentru a localiza un mormânt comun medieval, lângă Erfurt (© Miriam Posselt)

