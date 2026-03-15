Fort militar roman descoperit la nord de Zidul lui Hadrian

Arheologii au descoperit rămășițele unui mic fort roman, construit lângă un zid masiv care traversa Scoția.

Cunoscut sub numele de Zidul lui Antoninus, această graniță defensivă separa ceea ce este astăzi sudul Scoției, cucerit de romani, de nordul Scoției, care rămăsese necucerit. Zidul, lung de aproximativ 62 de kilometri, era construit în mare parte din pământ, iar construcția sa a început în anul 142 d.Hr., la ordinul împăratului roman Antoninus Pius (care a domnit 138–161 d.Hr.), după cucerirea romană a sudului Scoției, relatează Live Science.

De-a lungul zidului existau o serie de forturi, tabere militare, băi și un drum militar care permitea deplasarea rapidă a trupelor romane și a proviziilor. Zidul a fost abandonat în jurul anului 165, după ce armata romană s-a retras înapoi la Zidul lui Hadrian, în nordul Angliei.

Micul fort descoperit recent datează din perioada cuprinsă între mijlocul secolului al II-lea și mijlocul secolului al III-lea d.Hr., potrivit datării cu radiocarbon. El a fost construit pe partea sudică a Zidului lui Antoninus, în orașul Bearsden, la aproximativ 8 kilometri nord-vest de Glasgow, și se întinde peste grădinile a trei locuințe private aflate pe „o zonă de teren înalt chiar lângă Zidul lui Antoninus”, au declarat arheologii de la Guard Archaeology într-un comunicat.

„Avea o vedere dominantă asupra peisajului, în special spre nord, care se afla dincolo de controlul roman”, se precizează în comunicat.

Micul fortul avea, de asemenea, o vedere bună asupra unui fort roman mai mare, din apropiere, și ar fi putut transmite semnale garnizoanei dacă ar fi observat o forță inamică. Majoritatea forturilor de acest gen aflate de-a lungul Zidului Antonin puteau adăposti între 20 și 50 de soldați în același timp, a menționat echipa de cercetare.

Arheologii au descoperit inițial fortul în 2017, în curtea din spate a unei locuințe private unde se realiza un studiu arheologic înaintea unor lucrări de construcție. Ulterior, echipa a efectuat o săpătură mai amplă și a publicat recent rezultatele în revista Archaeology Reports Online.

Micul fort a fost construit pe o fundație de piatră, au scris arheologii în articolul din revistă. De asemenea, exista un șanț situat chiar în exteriorul fortului, care ar fi putut contribui la apărarea acestuia.

Guard Archaeology a realizat și o reconstrucție digitală a micului fort, care arată două clădiri ce ar fi putut adăposti o mică garnizoană de trupe romane, împreună cu două turnuri de observație și o serie de șanțuri și ziduri pentru protecție.

Micul fort a fi fost probabil „o parte integrantă a sistemului defensiv al Zidului Roman” care includea multe alte forturi de-a lungul întregii sale lungimi, au precizat arheologii scoțieni.

Foto sus: Reconstrucție digitală a fortului roman descoperit la nord de Zidul lui Hadrian (© Eduardo Pérez-Fernández)

