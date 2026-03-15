Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Reconstrucție digitală a fortului roman descoperit la nord de Zidul lui Hadrian (© Eduardo Pérez-Fernández)

Fort militar roman descoperit la nord de Zidul lui Hadrian

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 15 martie 2026

Arheologii au descoperit rămășițele unui mic fort roman, construit lângă un zid masiv care traversa Scoția.

Cunoscut sub numele de Zidul lui Antoninus, această graniță defensivă separa ceea ce este astăzi sudul Scoției, cucerit de romani, de nordul Scoției, care rămăsese necucerit. Zidul, lung de aproximativ 62 de kilometri, era construit în mare parte din pământ, iar construcția sa a început în anul 142 d.Hr., la ordinul împăratului roman Antoninus Pius (care a domnit 138–161 d.Hr.), după cucerirea romană a sudului Scoției, relatează Live Science.

De-a lungul zidului existau o serie de forturi, tabere militare, băi și un drum militar care permitea deplasarea rapidă a trupelor romane și a proviziilor. Zidul a fost abandonat în jurul anului 165, după ce armata romană s-a retras înapoi la Zidul lui Hadrian, în nordul Angliei.

Micul fort descoperit recent datează din perioada cuprinsă între mijlocul secolului al II-lea și mijlocul secolului al III-lea d.Hr., potrivit datării cu radiocarbon. El a fost construit pe partea sudică a Zidului lui Antoninus, în orașul Bearsden, la aproximativ 8 kilometri nord-vest de Glasgow, și se întinde peste grădinile a trei locuințe private aflate pe „o zonă de teren înalt chiar lângă Zidul lui Antoninus”, au declarat arheologii de la Guard Archaeology într-un comunicat.

„Avea o vedere dominantă asupra peisajului, în special spre nord, care se afla dincolo de controlul roman”, se precizează în comunicat.

Micul fortul avea, de asemenea, o vedere bună asupra unui fort roman mai mare, din apropiere, și ar fi putut transmite semnale garnizoanei dacă ar fi observat o forță inamică. Majoritatea forturilor de acest gen aflate de-a lungul Zidului Antonin puteau adăposti între 20 și 50 de soldați în același timp, a menționat echipa de cercetare.

Arheologii au descoperit inițial fortul în 2017, în curtea din spate a unei locuințe private unde se realiza un studiu arheologic înaintea unor lucrări de construcție. Ulterior, echipa a efectuat o săpătură mai amplă și a publicat recent rezultatele în revista Archaeology Reports Online.

Fundația unui zid al fortăreței descoperite în Bearsden, Scoția (© GUARD Archaeology Ltd)
Fundația unui zid al fortăreței descoperite în Bearsden, Scoția (© GUARD Archaeology Ltd)

Micul fort a fost construit pe o fundație de piatră, au scris arheologii în articolul din revistă. De asemenea, exista un șanț situat chiar în exteriorul fortului, care ar fi putut contribui la apărarea acestuia.

Guard Archaeology a realizat și o reconstrucție digitală a micului fort, care arată două clădiri ce ar fi putut adăposti o mică garnizoană de trupe romane, împreună cu două turnuri de observație și o serie de șanțuri și ziduri pentru protecție.

Micul fort a fi fost probabil „o parte integrantă a sistemului defensiv al Zidului Roman” care includea multe alte forturi de-a lungul întregii sale lungimi, au precizat arheologii scoțieni.

Mai multe pentru tine...
Piatra prețioasă descoperită în fortul roman de la Bremenium (© Elaine Vallack)
O piatră prețioasă unică, descoperită într-un fort roman dincolo de Zidul lui Hadrian
Zidul lui Hadrian (© Pixabay)
Viața la frontiera Imperiului Roman, dezvăluită de noi descoperiri arheologice
Băi și latrine de la Vindolanda, din secolul al III-lea (© Vindolanda Trust)
Soldații romani care apăratu Zidul lui Hadrian, chinuiți de paraziți intestinali
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
O reprezentare artistică a lui Graecopithecus freybergi, în mediul său natural, savana care exista în urmă cu 7,2 milioane de ani, în zona Atenei contemporane (© Facebook / Velizar Simeonovski)
📁 Preistorie
Primul strămoș uman a apărut în Balcani? O fosilă ar putea rescrie istoria originilor umane
Kryptohadros kallaiae, un nou dinozaur descoperit în Țara Hațegului (© Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un dinozaur „ascuns” timp de 130 de ani, descoperit în Țara Hațegului
arabela si casa png
📁 Patrimoniu în pericol
Crimă pe strada Ernest Broșteanu. Casa de la nr. 25 și misterul Arabelei Armășescu care bântuie
Portretele a 11 principi ai Transilvaniei, restaurate la Sibiu (© Muzeul Național Brukenthal)
📁 Muzeele României
Portretele a 11 principi ai Transilvaniei, restaurate la Sibiu
Monumental stone pavement e1772900038611 jpg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Descoperire spectaculoasă sub un hotel din Barcelona: forumul roman ar putea avea o altă orientare
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii