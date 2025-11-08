Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Piatra prețioasă descoperită în fortul roman de la Bremenium (© Elaine Vallack)

O piatră prețioasă unică, descoperită într-un fort roman dincolo de Zidul lui Hadrian

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 8 noiembrie 2025

Săpăturile efectuate la un fort roman din nordul Angliei, dincolo de Zidul lui Hadrian, au scos la iveală o piatră gravată unică, care înfățișează o scenă de cules al strugurilor inspirată din mitologia romană, o imagine rar întâlnită în Europa de Nord.

Piatra roșie era, cel mai probabil, montată inițial într-un inel-sigiliu și folosită de un bărbat roman ca ștampilă personală pentru corespondență, a explicat Bob Jackson, din cadrul Grupului de Arheologie Redesdale, care a supervizat mai multe săpături la situl respectiv, informează Live Science.

Designul este „considerat unic în Marea Britanie și Europa de Nord”, a declarat directorul săpăturilor, arheologul Richard Carlton de la Universitatea Newcastle.

Cercetătorii au încheiat recent cel de-al cincilea sezon de săpături la Bremenium, un fort roman din Northumberland, situat la aproximativ 39 de kilometri nord de Zidul lui Hadrian. Construit inițial la sfârșitul secolului I d.Hr., Bremenium a avut o importanță strategică în operațiunile militare din Scoția și pentru avertizarea romanilor în caz de atacuri din nord. După finalizarea Zidului lui Hadrian în anul 128 d.Hr., fortul a devenit un avanpost esențial de comunicații.

Din 2021, eforturile arheologice s-au concentrat asupra structurilor din afara fortului principal, care au fost construite și reconstruite de mai multe ori între sfârșitul secolului I și secolul al III-lea. Anterior, cercetătorii au descoperit și un cuptor rar pentru var, probabil folosit la producerea varului nestins, material de bază pentru mortar, tencuială și beton, utilizat la ridicarea zidurilor fortului.

Printre artefactele descoperite anul acesta se numără fragmente de ceramică romană provenind din diferite regiuni ale Imperiului Roman, inclusiv o amforă - un vas de lut - produsă în nordul Spaniei pentru transportul uleiului de măsline către Bremenium. Arheologii au mai găsit un glonț de praștie din plumb din echipamentul unui soldat roman, o lampă votivă cu ulei, mai multe broșe și două pietre gravate.

Una dintre pietre, de culoare roșie, înfățișează doi Cupidoni înaripați culegând struguri dintr-un pom. Alături de ei apare o creatură asemănătoare unei capre, care se ridică pe picioarele din spate. Potrivit lui Carlton, această piatră neobișnuită este rară în Europa de Nord, dar seamănă cu altele descoperite în nordul Italiei și în Croația.

„Se pare că piatra reflectă originea purtătorului, care probabil provenea din zona Mediteranei”, a declarat Carlton pentru BBC.

Cercetătorii intenționează să revină la Bremenium anul viitor pentru a continua săpăturile la fortul roman.

Foto sus: Piatra prețioasă descoperită în fortul roman de la Bremenium (© Elaine Vallack)

