Monedă de aur antică „incredibil de rară”, găsită pe un câmp (© David Duggleby Auctioneers)

Monedă de aur antică „incredibil de rară”, găsită pe un câmp

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 10 ianuarie 2026

O monedă antică ce ar putea oferi dovezi ale comerțului dintre două triburi, în urmă cu mai bine de 2.000 de ani, a fost descoperită cu ajutorul unui detector de metale în satul Lelley din Marea Britanie.

Moneda datează din perioada 50–10 î.Hr. și este o variantă a unui stater de aur al tribului celtic Corieltauvi, care ocupa regiunea central-estică a Angliei, înainte de cucerirea romană.

Coralie Thomson, de la casa de licitații David Duggleby din Scarborough, care scoate moneda la licitație, a declarat că aceasta este „incredibil de rară” și pare să fie „doar a doua descoperită vreodată”, informează BBC News.

Moneda a fost găsită pe teritoriul care era ocupat în Epoca Fierului de tribului Parisi. Casa de licitații a precizat că moneda cântărește 5,5 g și are o compoziție de 33% aur, 54% cupru și 9,5% argint.

Pe ea se află cinci puncte și o reprezentare a unui cal dedesubt.

Foto: © David Duggleby Auctioneers
Foto: © David Duggleby Auctioneers

„Al cincilea punct de pe această monedă este cel care o face atât de incredibil de rară. Staterii Corieltauvi aveau întotdeauna patru puncte - sau cel puțin așa credea toată lumea, până când o variantă cu cinci puncte a fost descoperită anul trecut în Northamptonshire”, a spus Thomson.

Thomson a mai spus că cele două triburi erau „aparent destul de civilizate”, adăugând că jafurile, furtul sau crima sunt motive mai puțin probabile pentru care aurul Corieltauvi ar fi ajuns pe teritoriul Parisi.

„Cel mai probabil este o dovadă a comerțului dintre cele două (triburi -n.r.)”, a spus ea.

Staterul va fi scos la licitație, valoarea monedei fiind estimată la 2.000–4.000 de lire sterline.

