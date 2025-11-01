„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în stare „aproape perfectă”

Cea mai veche monedă găsită vreodată în landul german Saxonia a fost descoperită cu ajutorul unui detector de metale, în apropierea orașului Leipzig. Moneda de aur, veche de 2.200 de ani, cunoscută sub numele de „cupă curcubeu”, este un exemplu rar de monedă celtică.

Deși numeroase monede celtice au fost descoperite în Boemia, în nord-vestul Republicii Cehe, Saxonia este considerată în afara ariei de așezare celtică. Înainte de această descoperire, în Saxonia fuseseră găsite doar două monede celtice. Noua monedă descoperită a fost numită „Cupa Curcubeu din Gundorf”, după locul descoperirii, într-un cartier din apropierea orașului Leipzig, informează Live Science.

Cupa curcubeu celtică - denumită astfel după termenul german „Regenbogenschüsselchen”, care se traduce prin „mic bol de curcubeu” - poartă acest nume datorită formei sale curbate și superstiției conform căreia o comoară poate fi găsită acolo unde un curcubeu atinge pământul, se arată într-un comunicat al autorităților din landul Saxonia. Aceste monede au fost create de vechii celți, triburi războinice care trăiau în Europa continentală și care, mai târziu, au jefuit Roma.

Partea din față a Cupei Curcubeu din Gundorf înfățișează capul stilizat al unui cerb sau al unui animal similar, iar reversul prezintă un colier deschis cu capete îngroșate (posibil un torc celtic), o stea cu colțuri rotunjite și o sferă.

Regina Smolnik, arheologul-șef al statului Saxonia, a declarat că moneda de 2 grame este în stare „aproape perfectă” și probabil nu a fost folosită ca monedă de schimb.

„Mai degrabă, era un simbol al statutului sau o rezervă de valoare aparținând unei persoane din clasa superioară, care avea relații comerciale cu celții”, a explicat Smolnik.

În ultima perioadă, mai multe cupe curcubeu au fost descoperite în Germania, oferind o imagine mai clară a relațiilor comerciale dintre celți și populațiile vorbitoare de limbi germanice înainte de invazia romană.

În 2021, arheologii au descoperit o comoară formată din 41 de cupe curcubeu simple în statul german Brandenburg, situat în nord-estul țării. Aceste monede, bătute în secolul I î.Hr., se presupune că au fost obținute prin comerț, deoarece celții nu locuiau în Brandenburg. Iar în 2023, arheologii din Bavaria au anunțat descoperirea unei singure cupe curcubeu, decorată cu o stea cu patru colțuri pe interior, probabil pierdută de cineva care călătorea de-a lungul unui drum antic din apropiere.

Deși Cupa Curcubeu din Gundorf este o singură monedă, descoperirea sa în Saxonia, alături de alte exemple de monede similare găsite în Germania, oferă dovezi suplimentare ale contactelor dintre celți și locuitorii Saxoniei de acum mai bine de două milenii, a adăugat Smolnik.