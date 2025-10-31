Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Dovezi ale unor crime vechi de 2.000 de ani, descoperite în așezări celtice din Anglia (© Bournemouth University)

Dovezi ale unor crime vechi de 2.000 de ani, descoperite în așezări celtice din Anglia

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 31 octombrie 2025

Arheologii au descoperit trei înmormântări neobișnuite ale unor femei și fete de origine celtă, care ar fi putut fi sacrificate în Anglia.

Arheologii din Anglia au descoperit scheletul vechi de 2.000 de ani al unei adolescente întinse cu fața în jos într-o groapă - o poziție de înmormântare neobișnuită, care ar putea fi un indiciu într-o posibilă crimă, relatează Live Science.

Cercetătorii de la Universitatea Bournemouth excavau un sit celtic în Dorset, un comitat din sud-vestul Angliei, în cursul anului 2025, când au descoperit această înmormântare bizară. Descoperirea a avut loc în timpul filmărilor pentru „Sandi Toksvig’s Hidden Wonders” („Minunile ascunse ale lui Sandi Toksvig”), o nouă serie TV prezentată de realizatoarea și comedianta Sandi Toksvig, potrivit unui comunicat al Universității Bournemouth.

„Pare mai degrabă un trup aruncat într-o groapă, cu mâinile posibil legate la încheieturi, în fața corpului”, a declarat Miles Russell, arheologul principal al proiectului, într-un e-mail pentru Live Science.

Foto: © Bournemouth University
Foto: © Bournemouth University

„Credem că este o fată, deși nu am avut încă ocazia să analizăm ADN-ul pentru a confirma acest lucru”, a precizat Russell.

Adolescenta nu avea niciun obiect funerar și a fost găsită cu fața în jos, la fundul unei gropi abandonate. Coroborat cu dovezile că mâinile i-ar fi fost legate, acest lucru sugerează că ar fi putut fi sacrificată de tribul Durotriges - un grup celtic care trăia în Marea Britanie în Epoca Fierului, înainte de invazia romană, a spus Russell.

Și nu este singura posibilă victimă a unei crime 

„Celelalte două trupuri descoperite cu fața în jos în gropi în cadrul proiectului au fost o adolescentă găsită în 2024”, a spus Russell, „și una descoperită în 2010 - o tânără adultă - căreia i s-a tăiat gâtul”.

Aceste înmormântări neobișnuite au fost descoperite în cadrul Proiectului Durotriges al Universității Bournemouth, care cercetează așezările preromane din sudul Marii Britanii. Cimitirul pare să dateze din prima jumătate a secolului I î.Hr., cu aproximativ un secol înainte ca romanii să invadeze cu succes sudul Angliei.

Într-un studiu publicat la începutul acestui an, cercetătorii implicați în proiect au folosit analiza ADN pentru a arăta că grupurile celtice, precum Durotriges, erau probabil organizate pe linii materne - ceea ce se potrivește cu relatările autorilor romani despre celți. Se pare că bărbații călătoreau în satele soțiilor lor pentru a se căsători, și nu invers.

Având în vedere accentul pe relațiile materne, este surprinzător faptul că toate cele trei înmormântări neobișnuite par să reprezinte femei și fete sacrificate.

Russell a spus că aceste persoane ar fi putut ocupa poziții inferioare pe scara socială și erau considerate mai „dispensabile”, mai ales dacă nu erau originare din zonă sau nu aveau legături de rudenie cu familiile conducătoare.

Deși femeia sacrificată descoperită în 2010 a fost deja analizată, adolescentele sacrificate descoperite în 2024 și în acest an nu au fost încă studiate complet. Russell și echipa sa plănuiesc să investigheze ambele schelete pentru posibile semne de traumă și boală, precum și să determine ce au mâncat și de unde proveneau.

Descoperirea mai multor sacrificii feminine sugerează că practica era mult mai răspândită decât se credea anterior, a spus Russell, dar „nu știm ce factori socio-politici sau de mediu au declanșat această practică.”

