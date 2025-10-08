Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă

Sute de monede din aur și argint, alături de bijuterii și alte artefacte, au fost descoperite în Republica Cehă, într-un loc care ar fi putut fi o piață celtică antică.

Locația exactă a sitului, situat în nordul rural al regiunii Plzeň, este ținută secretă pentru a descuraja căutările ilegale cu detectoare de metale, informează Live Science.

Potrivit autorităților locale, obiectele antice au fost descoperite în timpul săpăturilor efectuate în ultimii cinci ani într-un sit arheologic nedezvăluit din regiunea Plzeň, în vestul Republicii Cehe.

„Scopul principal al proiectului a fost, în primul rând, salvarea descoperirilor arheologice mobile, care sunt amenințate în mod direct de căutători ilegali, de arat și de influențele naturale,” a declarat Jan Mařík, directorul Institutului de Arheologie al Academiei Cehe de Științe.

Echipa a mai raportat descoperirea altor obiecte metalice, inclusiv fragmente de lingouri de aur și argint, precum și catarame, ace, brățări, pandantive din bronz și o figurină reprezentând un cal.

Unele dintre artefacte sunt acum expuse într-un muzeu din satul ceh Mariánská Týnice, un loc de pelerinaj creștin din Evul Mediu până în secolul al XVIII-lea, datorită unei mănăstiri cisterciene aflate acolo.

Monede provenite din ateliere necunoscute

Multe dintre monedele de aur și argint descoperite provin din ateliere monetare necunoscute anterior. Această descoperire contrazice cunoștințele actuale despre monetăria celtică din regiune, a precizat arheologul Daniel Stráník.

Nu au fost găsite dovezi ale unei așezări permanente celtice la acel sit, ceea ce sugerează că ar fi putut fi o piață sau un târg sezonier.

„Ar putea fi un loc cu un caracter clar sezonier al activităților, în timpul cărora oamenii pierdeau întâmplător, în special, obiecte mici sau foarte mici, cum ar fi monedele”, a spus David Daněček, arheolog la Institutul de Arheologie al Academiei Cehe de Științe.

O piață sau un târg ar putea, de asemenea, explica fragmentele de lingouri de aur și argint descoperite în sit.

„Acestea ar fi putut avea un rol independent în schimburi, dar ar fi putut fi și prelucrate sub supravegherea (sau cu acordul) conducătorului regional,” a mai adăugat Daněček.

Doar o parte dintre obiectele descoperite sunt expuse în muzeu.

„Cele mai valoroase piese sunt depozitate într-un loc sigur și vor fi prezentate doar după o evaluare completă de specialitate a întregului material cercetat,” a declarat directorul muzeului, Pavel Kodera.

Celticii sunt adesea considerați ca ocupând doar marginile vestice ale Europei antice, precum Irlanda; însă săpăturile și documentele istorice arată că s-au răspândit, în anumite perioade, în mare parte din continent, de la Peninsula Iberică până în Anatolia și în ceea ce este astăzi Republica Cehă.

Prima fază a acestei culturi celtice pan-europene este cunoscută sub numele de cultura Hallstatt (între aproximativ 1200 și 450 î.Hr.), iar apogeul său este recunoscut ca fiind cultura La Tène (între aproximativ 450 și 50 î.Hr.), în Franța, Germania și alte regiuni.

Aceasta nu este prima descoperire de comori celtice în Republica Cehă. În luna iulie 2025, arheologii au raportat descoperirea a câteva sute de monede și peste 1.000 de bijuterii într-o așezare celtică veche de 2.200 de ani din regiunea Boemia.

Foto sus: © captură video Česká televize

