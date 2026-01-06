Mormintele unor războinici de elită, vechi de 1.100 de ani, descoperite în Ungaria

Arheologii din Ungaria au descoperit morminte vechi de 1.100 de ani aparținând a trei războinici de elită, iar o analiză ADN a arătat că bărbații erau înrudiți.

Mormintele războinicilor conțin arme, inclusiv o sabie și un arc cu tolbă de săgeți, precum și zeci de monede. Analiza ADN indică faptul că unul dintre războinici ar putea fi tatăl sau fratele unui războinic adolescent dintr-un alt mormânt și că toți trei erau înrudiți pe linie paternă, informează Live Science.

Situate în apropierea satului Akasztó, la aproximativ 92 de kilometri sud-est de Budapesta, mormintele au fost descoperite de voluntari din programul de arheologie comunitară al Muzeului Katona József și au fost excavate de o echipă de voluntari și profesioniști condusă de Wilhelm Gábor, șeful departamentului de arheologie al muzeului.

Toți cei trei bărbați au fost înmormântați în anii 920 sau 930, a transmis echipa arheologică pentru Live Science într-un e-mail. În total, cele trei morminte au conțineau 81 de monede. Majoritatea provin din nordul Italiei și datează din timpul domniei lui Berengar (888–924), un rege care a condus părți ale Italiei și a fost strănepot al lui Carol cel Mare.

În acea perioadă, ungurii formaseră un regat în Ungaria, iar războinici ai regatului erau implicați în campanii militare în nordul Italiei. Este posibil ca războinicii din aceste morminte să fi obținut monedele în timpul acelor campanii, au spus arheologii.

Unul dintre războinici avea între 17 și 18 ani la moarte și purta o centură parțial decorată cu argint aurit. Pe partea dreaptă avea o pungă din piele decorată cu o placă de argint.

„Pe mâna stângă purta un inel de aur cu pietre de sticlă albastră”, iar „picioarele îi erau împodobite cu brățări și glezniere ornamentate din argint”, au scris arheologii. Mai multe plăcuțe mici de aur au fost găsite pe corpul său - posibil rămășițe ale îmbrăcămintei sau ale giulgiului funerar, consideră arheologii maghiari. De asemenea, a fost înmormântat cu un ham de cal ale cărui curele erau decorate cu argint aurit.

Un alt mormânt conținea un războinic care a murit la vârsta puțin mai mică de 15–16 ani. El a fost îngropat cu o tolbă ce conținea șapte săgeți și cu un arc.

„Capetele rigide, arcuite, și mânerul arcului său erau acoperite cu plăci decorative din corn”, au scris arheologii maghiari.

Al treilea mormânt aparținea unui războinic care a murit între 30 și 35 de ani. Acesta conținea o sabie, echipament de tir cu arcul, un ham de cal, o brățară de argint și o centură decorată cu monede, au spus arheologii. Analiza ADN a arătat că acest individ era probabil tatăl sau fratele celui mai tânăr războinic și că toți trei erau înrudiți.

Pe baza descoperirilor arheologice, „se poate afirma că aici a fost îngropat un grup de războinici de elită, probabil membri ai unei conduceri militare”, au scris arheologii. Cercetările sunt în desfășurare pentru a afla mai multe despre identitatea războinicilor. Momentan, nu este clar cum au murit acești războinici.

