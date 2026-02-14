Gara din Băile Herculane, renovată după un secol și jumătate de la inaugurare

Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire necesară modernizării gării din Băile Herculane, una dintre cele mai vechi și apreciate clădiri feroviare istorice din România, inaugurată în urmă cu un secol și jumătate.

Autorizația de construire pentru modernizarea Gării Băile Herculane a fost emisă la 10 februarie 2026 de către Ministerul Transporturilor. Ea vizează lucrări de arhitectură, lucrări de rezistență la clădiri, lucrări la instalațiile aferente clădirilor, precum și lucrări de protecție a mediului.

„Valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA, este de 12.150.500 lei, reprezentând valoarea declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare și în devizul general”, arată documentul publicat de Ministerul Transporturilor.

Autorizația este valabilă 24 de luni și vizează proiectul „Modernizarea și reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România” – S.R.C.F. Timișoara, Lot 1, Stația C.F. Băile Herculane.

Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, de la data începerii efective a acestora, anunțată de constructori.

Gara istorică, degradată

Lucrările de modernizare a stației CFR Băile Herculane au fost scoase la licitație în 2024 de Societatea Regională de Căi Ferate Timișoara (SRCF), iar contractul a fost atribuit în 2025. Potrivit proiectului, clădirea de călători va fi restaurată cu ajutorul unor specialiști în monumente istorice și artă.

„Obiectivele proiectului sunt restaurarea și reabilitarea clădirii existente, monument istoric, restaurarea elementelor interioare și exterioare originale degradate (picturi inițiale, mozaicuri etc.), lucrări ce vor fi realizate de artiști plastici atestați pentru refacerea componentelor artistice. Sala de așteptare va fi amenajată în holul central, ghișeul pentru casa de bilete va fi refăcut după modelul inițial, iar ceasul și scara interioară vor fi restaurate”, arată SRCF Timișoara.

Corpul auxiliar al gării va deveni Centru de Instruire a personalului feroviar, iar fațadele și planșeul din zona de acces vor fi restaurate, acestea fiind singurele elemente valoroase, conform studiului istoric.

„Modernizarea ansamblului de clădiri din stația Băile Herculane prevede lucrări de restaurare și reconfigurare la interiorul și exteriorul celor două corpuri – clădirea centrală și clădirea auxiliară –, înlocuirea instalațiilor sanitare, termotehnologice și electrice, a instalațiilor de detecție și semnalizare la incendiu, reabilitarea peronului aferent liniei I, dar și facilități pentru persoanele cu dizabilități, în scopul îmbunătățirii condițiilor de exploatare și al asigurării unor servicii moderne publicului călător”, se arată în documentația proiectului.

