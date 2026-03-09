Descoperire spectaculoasă sub un hotel din Barcelona: forumul roman ar putea avea o altă orientare

O descoperire arheologică făcută în centrul istoric al orașului Barcelona obligă specialiștii să regândească modul în care era organizat vechiul oraș roman Barcino. În timpul lucrărilor de renovare de la Gran Hotel Barcino, arheologii au scos la lumină un pavaj monumental care făcea parte din forumul orașului – centrul politic, religios și comercial al comunității romane, potrivit turismistoric.ro

Descoperirea, aflată la peste doi metri sub nivelul străzilor actuale, datează din primele decenii ale coloniei romane, între anii 15 și 10 î.Hr. Specialiștii consideră că acesta este cel mai vechi exemplu de pavaj public monumental descoperit până acum în Barcelona și o piesă esențială pentru înțelegerea planului urban al vechiului Barcino.

Forumul ascuns sub cartierul gotic

Vestigiile au fost descoperite pe strada Carrer d’Hèrcules, în celebrul cartier gotic al Barcelonei. Inițial, proiectul de renovare presupunea doar instalarea unui lift nou în hotel, o intervenție care a necesitat o verificare arheologică de rutină.

La aproximativ 2,5 metri adâncime, echipa de arheologi a descoperit însă plăci masive de piatră care formau un pavaj antic. Zona inițială de cercetare, de doar șase metri pătrați, a fost extinsă ulterior la aproximativ 80 de metri pătrați, după ce specialiștii au înțeles importanța descoperirii.

Săpăturile arheologice au continuat mai bine de doi ani, între iunie 2023 și iulie 2025, și au scos la lumină unul dintre cele mai importante vestigii ale Barcelonei romane descoperite în ultimele decenii.

Ingineria unei piețe romane

Pavajul monumental acoperă aproximativ 42 de metri pătrați și este format din plăci masive de piatră provenite din carierele de pe dealul Montjuïc, sursă de materiale de construcție folosită încă din Antichitate.

Unele blocuri ating dimensiuni impresionante – până la 149 cm lungime și 118 cm lățime – cu grosimi variind între 18 și 35 cm. Diferențele de grosime au permis constructorilor romani să compenseze neregularitățile terenului, obținând o suprafață perfect stabilă.

Astfel de blocuri monumentale erau rezervate spațiilor publice importante, destinate să impresioneze atât locuitorii orașului, cât și vizitatorii.

O rotație de 90 de grade în istoria orașului

În urbanismul roman clasic, orașele erau organizate în jurul a două axe principale: cardo, strada orientată nord–sud, și decumanus, axa est–vest. La intersecția lor se afla forumul, piața centrală a vieții civice.

Timp de decenii, istoricii au crezut că forumul orașului Barcino era orientat paralel cu cardo și situat în apropierea actualului Palau de la Generalitat și a pieței Plaça Sant Jaume.

Noua descoperire sugerează însă altceva. Pavajul identificat este orientat paralel cu decumanus și perpendicular pe cardo. Dacă această interpretare va fi confirmată, forumul roman ar fi fost orientat pe axa est–vest, ceea ce ar însemna o „rotație” de aproximativ 90 de grade față de ipoteza acceptată până acum.

Un peisaj urban complex

Excavațiile nu au scos la lumină doar pavajul forumului. Arheologii au descoperit și o structură solidă din beton roman, precum și două puțuri pătrate adânci de peste 2,6 metri.

Acestea erau conectate printr-un sistem de sifon hidraulic, folosit de inginerii romani pentru a controla fluxul apei între rezervoare. Infrastructura sugerează existența unei instalații elaborate de apă, posibil o fântână monumentală sau o amenajare ornamentală în interiorul forumului.

De asemenea, cercetătorii au recuperat peste 150 de fragmente de marmură importată din diferite regiuni ale Mediteranei – inclusiv din Carrara, Grecia, insulele din Marea Egee, Anatolia și Egipt. Aceste materiale indică faptul că forumul era bogat decorat cu elemente arhitecturale costisitoare.

Urmele trecerii timpului

Straturile arheologice păstrează și urmele transformărilor ulterioare ale orașului. Forumul a intrat în declin la începutul secolului al V-lea, în contextul crizelor politice ale Imperiului Roman târziu.

Ulterior, zona a fost ocupată de locuințe din Antichitatea târzie, modificări medievale și chiar un siloz pentru cereale datând din perioada gotică.

Istoria păstrată sub orașul modern

În loc să elimine vestigiile, proprietarii hotelului au modificat proiectul de construcție pentru a integra situl arheologic. Pavajul roman și structurile descoperite au fost consolidate și vor rămâne în poziția lor originală, fiind vizibile la nivelul subsolului clădirii.

Deși accesul va fi în principal rezervat oaspeților hotelului, autoritățile locale analizează posibilitatea organizării unor vizite ghidate ocazionale.

Descoperirea aduce o nouă piesă importantă în puzzle-ul istoriei Barcelonei romane și oferă prima dovadă clară privind suprafața forumului orașului.

Pentru arheologi, este o descoperire care schimbă, literalmente, harta vechiului Barcino.