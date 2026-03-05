Mister din preistorie: copil îngropat cu coroană de pene de ciocănitoare și cu blănuri alese în Suedia

Cu mai bine de 7.000 de ani în urmă, pe coasta sudică a ceea ce este astăzi Suedia, comunitățile de vânători-culegători își îngropau morții cu o grijă extraordinară. Astăzi, o analiză științifică revoluționară a dezvăluit că unii dintre acești oameni au fost așezați în mormânt purtând veșminte elaborate din blană și acoperăminte de cap decorate cu pene — inclusiv un băiat tânăr îngropat în piele de cerb și împodobit cu pene de ciocănitoare.

Descoperirile provin din cimitirul mezolitic târziu de la Skateholm, situat lângă Marea Baltică, potrivit turismistoric.ro.

Folosit între 5200 și 4800 î.Hr., Skateholm este cunoscut de mult timp drept unul dintre cele mai importante locuri de înmormântare din Epoca de Piatră din nordul Europei. Totuși, până recent, mare parte din îmbrăcămintea și decorațiunile organice purtate de cei îngropați dispăruseră fără urmă.

Situația s-a schimbat odată cu dezvoltarea unei noi tehnici de analiză microscopică a solului, descrisă în revista Archaeological and Anthropological Sciences. Cercetarea a fost condusă de arheoloaga Tuija Kirkinen de la Universitatea din Helsinki, împreună cu o echipă multidisciplinară de specialiști în arheologie și analiză de mediu.

O nouă metodă de a vedea ceea ce era invizibil

Materialele organice precum blana, fibrele vegetale și penele rareori supraviețuiesc în mormintele antice, cu excepția cazurilor în care sunt conservate în medii excepționale precum mlaștinile de turbă, ghețarii sau solurile saturate cu apă. În majoritatea siturilor funerare terestre, secolele de activitate microbiană și chimia solului distrug astfel de urme fragile.

Pentru a depăși această problemă, cercetătorii au analizat 139 de probe de sol prelevate direct din 35 de morminte de la Skateholm. Echipa a identificat mai întâi fragmentele vizibile — oase, cremene, cărbune, semințe — apoi a cernut și centrifugat sedimentele rămase. La microscop au examinat microparticulele, căutând fibre, fire de păr și fragmente de pene invizibile cu ochiul liber.

Rezultatele au fost remarcabile.

Fire de păr de mamifere au fost găsite în 20 de morminte. Deși doar aproximativ un sfert au putut fi atribuite cu certitudine unor animale specifice, speciile identificate includ cerb, vidră și bovine. Într-un mormânt, din zona capului unui bărbat tânăr adult au fost recuperate fire de păr provenite de la iepure de munte, nevăstuică sau hermelină, liliac și bufniță. Prezența unor mărgele din dinți de cerb roșu lângă craniul său sugerează că ar fi putut fi îngropat purtând un acoperământ decorativ pentru cap.

Fragmentele de pene s-au dovedit chiar mai răspândite. Cel puțin 21 de indivizi par să fi fost îngropați cu pene, multe provenind de la păsări de apă. Mai multe dintre acestea au fost găsite în jurul capului și gâtului, sugerând acoperăminte de cap sau mantii decorate cu pene.

Băiatul cu „coroana” de ciocănitoare

Printre cele mai impresionante morminte se numără cel al unui copil îngropat alături de un bărbat adult. Arheologii descoperiseră anterior în acest mormânt dinți de urs brun, mărgele de chihlimbar, unelte din os, obiecte din piatră și urme de ocru roșu, toate indicând o semnificație ceremonială.

Analiza microscopică a solului prelevat dintre cele două corpuri a dezvăluit păr de cerb și ceea ce cercetătorii au identificat drept o posibilă pană de ciocănitoare. Aceste fragmente sugerează că băiatul ar fi putut fi îmbrăcat într-un veșmânt din piele de cerb și împodobit cu un acoperământ de cap decorat cu pene de ciocănitoare.

Ciocănitorile au o importanță ecologică și simbolică în pădurile boreale, unde sunetul lor distinctiv și penajul spectaculos le fac ușor de remarcat. Deși semnificația exactă a unei astfel de podoabe rămâne speculativă, descoperirile sugerează că penele nu erau simple decorațiuni, ci elemente cu sens în vestimentația funerară.

Combinația dintre îmbrăcămintea din piele de cerb și acoperământul de cap cu pene oferă o imagine clară a unei înmormântări pregătite cu atenție, contrazicând ideea mai veche că hainele din Epoca de Piatră erau doar funcționale.

Femeia cu veșminte cu pene și încălțăminte din blană

Un alt mormânt a oferit detalii la fel de remarcabile. O femeie în vârstă îngropată la Skateholm avea fragmente de pene concentrate în jurul gâtului, probabil parte a unei mantii sau a unui acoperământ de cap cu margini din pene. Probele de sol din zona călcâiului drept au scos la iveală păr alb de nevăstuică sau hermelină și păr brun de la un alt carnivor.

Cercetătorii cred că femeia ar fi putut fi îngropată purtând încălțăminte din blană multicoloră — un detaliu extraordinar care altfel ar fi dispărut complet din evidența arheologică.

Aceste descoperiri evidențiază complexitatea estetică a îmbrăcămintei mezolitice. Departe de a fi simple piei de animale aruncate peste corp, hainele par să fi combinat culori contrastante, texturi variate și materiale provenite de la diferite specii.

Păsări, identitate și simbolism

Coautoarea studiului, Kristiina Mannermaa, a subliniat importanța culturală a păsărilor în aceste comunități. Penele de păsări de apă erau frecvente, dar prezența penelor de ciocănitoare și posibil bufniță sugerează un repertoriu simbolic mai larg.

În multe societăți tradiționale, păsările sunt asociate cu medierea spirituală, ciclurile sezoniere și credințele cosmologice. Deși nu există înregistrări scrise din perioada mezolitică, plasarea atentă a penelor în morminte indică intenții ritualice.

Studiul a documentat și utilizarea ocru-lui roșu în mai multe morminte — o practică răspândită în înmormântările preistorice din Eurasia. Integrarea ocrului, ornamentelor din dinți de animale, veșmintelor din blană și podoabelor cu pene indică tradiții funerare bine structurate.

Extinderea instrumentelor arheologice

Deși tehnica reprezintă un progres major, cercetătorii avertizează că identificarea exactă a speciilor pe baza fragmentelor microscopice de pene și păr rămâne dificilă. Îmbunătățirea colecțiilor de referință și integrarea analizelor ADN din sedimente ar putea crește precizia în viitor.

Cu toate acestea, metoda deschide noi posibilități pentru reevaluarea siturilor arheologice excavate anterior. Probele de sol colectate în trecut, dar niciodată analizate în acest mod, ar putea ascunde informații despre îmbrăcăminte, simbolism și identitate în societățile preistorice.

La Skateholm, descoperirile schimbă modul în care înțelegem viața și moartea în perioada mezolitică. Ele sugerează că îmbrăcămintea nu era doar utilitară, ci încărcată de sens — posibil indicând vârsta, statutul, apartenența familială sau rolul spiritual.

Rescrierea garderobei Epocii de Piatră

Timp de decenii, reconstrucțiile vestimentației din Epoca de Piatră s-au bazat în mare parte pe artefacte rare conservate sau pe analogii etnografice. Studiul de la Skateholm demonstrează că chiar și în condiții de conservare aparent slabe, dovezi microscopice pot supraviețui.

Imaginea care se conturează este una plină de creativitate și ceremonial: un băiat tânăr în piele de cerb, cu o „coroană” de pene de ciocănitoare; o femeie în vârstă învelită în veșminte cu pene, cu picioarele protejate de încălțăminte atent realizată din blană; oameni care adunau mărgele, dinți de animale, pigmenți și textile în gesturi de comemorare.

În solurile tăcute ale sudului Suediei, fibrele de mult dispărute au început să vorbească. Iar prin ele, oamenii lumii mezolitice își recapătă culoarea, textura și individualitatea, amintindu-ne că, chiar și acum șapte milenii, oamenii marcau viața și moartea cu artă și semnificație.