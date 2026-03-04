Comisie de control la Muzeul „George Enescu”: Este verificat modul de păstrare a manuscriselor compozitorului

Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a dispus constituirea unei comisii de control la Muzeul Național „George Enescu” din București pentru verificarea modului de păstrare a manuscriselor compozitorului.

„În urma sesizărilor privind modul în care sunt păstrate manuscrisele lui George Enescu, bunuri clasate în categoria Tezaur, precum și alte obiecte de patrimoniu, pe perioada lucrărilor de renovare, ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a dispus constituirea unei comisii de control la Muzeul Național „George Enescu” din București”, a anunțat Ministerul Culturii.

Comisia va verifica aspectele semnalate, va analiza condițiile de conservare pe durata renovării și va evalua modul de gestionare a bunurilor culturale, cu posibilitatea extinderii controlului asupra tuturor elementelor considerate relevante.

„Există încrederea că, pe tot parcursul acestui demers, va exista o colaborare deschisă și responsabilă din partea instituției în cadrul căreia se va desfășura controlul”, mai transmite ministerul.

Potrivit unor informații apărute în presă, manuscrisele marelui compozitor, inclusiv cel al operei „Oedipe”, precum și obiectele personale, piese de mobilier, fotografii și numeroase alte bunuri mobile clasate în Tezaur sau în fondul Patrimoniului Național sunt ținute de patru ani și jumătate în containere în aer liber, expuse la variațiunile climatice extreme.

Muzeul Naţional „George Enescu” se află în Bucureşti, în Palatul Cantacuzino de pe Calea Victoriei, numărul 141. Sediul din București al Muzeul Național „George Enescu” - Palatul Cantacuzino – a fost închis începând cu data de 25 octombrie 2021, pentru lucrările de restaurare și consolidare a imobilului.

Foto sus: Palatul Cantacuzino de la București (© Facebook / Muzeul Național "George Enescu" )

Mai multe pentru tine...