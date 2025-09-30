Premiera bucureșteană a operei „Oedip” la prima ediție a festivalului George Enescu

Pe 22 septembrie 1958 a avut loc premiera bucureșteană a operei „Oedip”, reprezentând evenimentul de închidere a primei ediții a Concursului și Festivalului Internațional „George Enescu”.

Capodopera enesciană a fost pusa în scenă pentru prima dată în România după 22 de ani de la premiera mondială din 13 martie 1936, care a avut loc la opera din Paris, unde s-a bucurat de un succes triumfal. Spectacolul de la București a fost transmis în direct atât la radio, cât și la televiziune, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Yehudi Menuhin spunea după premieră: „În opera «Oedip» pe care am avut fericirea să o revăd la București, Enescu a pus o întreagă lume, o lume nouă, în care muzicienii vor găsi totdeauna inepuizabile surse de inspirație. M-a emoționat însă nu numai spectacolul, muzica profundă, puternică și plină de subtilități a lui Enescu, ci și ideea că acest mare om a lăsat patriei sale tot ce avea mai prețios în el: operele sale și în special «Oedip», culmea gândirii și creației enesciene. Îmi amintesc mereu de Enescu, muzicianul, ca de omul care dorea mai presus de orice să compună. Era violonist și dirijor, dar dorința Iui supremă era să compună, să creeze muzică. Acolo, în camera lui mică din casa ce este acum muzeu, și-a desfășurat el cu adevărat forța sa creatoare. Nu mai avea nevoie de nimic altceva în momentul când se așeza la masă, cu manuscrisele în față. În creația sa de compozitor el a pus întregul său suflet, pentru îmbogățirea generațiilor viitoare. Și trebuie să spun că orele, minutele în care a compus, le-a furat. Ani de zile și-a purtat manuscrisul cu el, compunând între concerte, în tren, în timpul turneelor, când avea o clipă de răgaz. În timpul spectacolului prezentat în minunata clădire a Operei, m-am gândit la Enescu, la nopțile sale petrecute aplecat deasupra manuscrisului și m-a emoționat ideea realizării muncii sale de o viață întreagă”.

Premiera românească a operei „Oedip“ de George Enescu s-a desfășurat la Teatrul de Operă și Balet, în limba română, textul libretului lui Edmond Fleg fiind tradus de criticul muzical Emanoil Ciomac. Orchestra a fost condusă de dirijorul Constantin Silvestri, iar baritonul David Ohanesian l-a interpretat pe Oedip. Distribuția spectacolului a fost completată de Elena Cernei – Iocasta, Nicolae Secăreanu – Tiresias, Zenaida Pally – Sfinxul, Ionel Tudoran – Laios, Alexandru Enăceanu – Creon, George Mircea – Păstorul, Ioan Hvorov – Marele preot, Valentin Loghin – Phorbas, Jean Bănescu – Străjerul, Ladislau Konya – Tezeu, Valentina Creţoiu – Antigona, Maria Săndulescu – Meropa, maestru de cor – Gheorghe Kulibin, scenografia – Roland Laub, costume – Ofelia Tutoveanu, maestru de balet – Gelu Matei, regia – Jean Rânzescu

Foto sus: George Enescu alături de elevul său Yehudi Menuhin (© Arhivele Naționale ale României, Colecția Documente Fotografice, F II 2716)

Mai multe pentru tine...