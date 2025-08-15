George Enescu și Maruca Cantacuzino, ce poveste! O relaţie tumultuoasă desfășurată pe durata unei jumătăţi de secol, și ce jumătate de secol! De la viaţa bogată și tihnită a marilor familii ale aristocraţiei românești la instaurarea regimului comunist, trecând prin două războaie mondiale.

Maruca Cantacuzino, muză și în cele din urmă soţie a lui George Enescu, rămâne prinţesa greu de înţeles. Familia boierilor Rosettești din care se trăgea i-a oferit statut social și a reușit o alianţă matrimonială fabuloasă măritând-o cu Mihail Cantacuzino, fiul celui mai bogat om din Vechiul Regat, Gheorghe Grigore Cantacuzino, zis Nababul pentru averea sa incomensurabilă. Dar banii, după cum spune clișeul, nu sunt garanţia fericirii.

Familiile cu mari averi sunt mai complicate și au conflicte interne mai dure decât celelalte, din cauza mizelor uriașe reprezentate tocmai de controlul asupra averii și de problemele moștenirii. La care se adaugă, uneori, alt tip de moșteniri, cele ereditare, nu întotdeauna benefice. Ca în cazul Marucăi, ai cărei tată și frate s-au sinucis, iar sora a murit într-un spital de boli mintale.

Destinul lor începe în Vechiul Regat al Regelui Carol și al Reginei Elisabeta. Cu serate muzicale la Castelul Peleș, cu tabieturile de neclintit ale familiilor boierești, desfășurate la conacele de pe moșiile lor. Enescu urcă drumul spre celebritatea internaţională, prinţesa intră în anturajul regal, într-o relaţie de lungă durată cu viitoarea Regină Maria, dar trăiește și șocul aventurii soţului, Mihail, cu Nellie, propria ei soră. Și lucrurile încep să scape de sub control.

În toate întorsăturile vieţii prinţesei, George Enescu a îndurat, a sprijinit-o ca ultim reazem și a salvat-o de fiecare dată când se părea că acest lucru nu mai este posibil, în primul rând din cauza Marucăi înseși. Cât de mult au contat toate acestea în creaţia muzicală și în cariera artistică a lui George Enescu, nimeni nu poate ști.

Geniul și prinţesa își vor continua viaţa la vârful celebrităţii și al vieţii din înalta societate până când istoria se va întoarce împotriva lor. După instaurarea regimului comunist, lumea lor este distrusă și pleacă definitiv din ţară. Se sting, pe rând, în sărăcie.

Povestea o regăsiţi pe larg în următoarele pagini ale revistei Historia, în luna în care începe, la București, Festivalul George Enescu.

Textul a fost publicat în numărul 283 al revistei „Historia” (revista:283), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 14 august - 14 septembrie, și în format digital pe platforma paydemic.

FOTO: Casa de Licitații Historic

Mai multe pentru tine...