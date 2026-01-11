O cutie din os „extraordinară”, descoperită în mormântul unei tinere femei din epoca romană târzie

Un artefact „extraordinar”, despre care se crede că datează din perioada romană târzie, a fost descoperit într-un oraș din Marea Britanie.

Săpăturile arheologice de la Milestone Ground, în orașul britanic Broadway, au scos la lumină 8.000 de ani de activitate umană, însă descoperirea care i-a entuziasmat cu adevărat pe arheologi a fost o cutie din os sculptat, informează BBC News.

Cutia din os a fost recuperată din mormântul unei tinere femei, iar arheologii consideră că această descoperire ar putea oferi noi perspective asupra vieții, credințelor și măiestriei meșteșugărești ale oamenilor care au locuit odinioară în această regiune.

Jamie Wilkins, care a condus săpăturile, a descris descoperirea drept extraordinară, afirmând că nu a mai văzut niciodată ceva asemănător.

Săpăturile au fost realizate de Worcestershire Archaeology, iar excavarea a fost comandată și finanțată de Consiliul Districtual Wychavon, înaintea unei dezvoltări planificate.

„Săpăturile de la Milestone Ground rescriu ceea ce știam despre trecutul localității Broadway și al comitatului Worcestershire”, a declarat Emma Kearsey, membru al consiliului executiv Wychavon.

Foto sus: Cutia din os, după restaurare (© Wychavon District Council)

