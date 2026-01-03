Sigiliu medieval cu piatră romană, descoperit cu un detector de metale

Un pasionat de detectoare de metale a descoperit un sigiliu medieval „cu adevărat special”, având în centru o piatră prețioasă de proveniență romană.

Descoperirea a fost făcută în satul Gosfield din Essex, Marea Britanie, în luna septembrie a anul trecut și a fost autentificată de un expert, informează BBC News.

Piatra ovală de carneol este gravată cu o pereche de cai înhămați la un car, conduși de un vizitiu, iar rama groasă din argint din jur purta inscripția „Secretul lui Richard”.

Inscripția, care se citește „+SECRETVM . RICARDI”, arată că sigiliul a fost creat special pentru un bărbat pe nume Richard, probabil între anii 1200 - 1400.

Sigiliul ar fi fost folosit pentru a face o amprentă în ceară fierbinte, pentru a-și sigila scrisorile și documentele.

Se pare că Richard a ales în mod deliberat piatra prețioasă sculptată, cunoscută sub numele de „intaglio”, posibil ca o modalitate de a arăta că avea cunoștințe despre lumea clasică.

Piatra prețioasă frumos sculptată datează probabil de la sfârșitul secolului I î.Hr. sau începutul secolului I d.Hr.

Aceste pietre prețioase sculptate de cea mai bună calitate erau importate din Italia între secolele al XI-lea și al XIII-lea, în timp ce cele de calitate mai slabă erau mai probabil să fi fost scoase la iveală de plugarii medievali care lucrau pământul în Marea Britanie, precizează BBC News.

Foto sus: Sigiliul a fost creat probabil între anii 1200 – 1400 (© Colchester and Ipswich Museum Service)

Mai multe pentru tine...