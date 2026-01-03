Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Sigiliul a fost creat probabil între anii 1200 – 1400 (© Colchester and Ipswich Museum Service)

Sigiliu medieval cu piatră romană, descoperit cu un detector de metale

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 3 ianuarie 2026

Un pasionat de detectoare de metale a descoperit un sigiliu medieval „cu adevărat special”, având în centru o piatră prețioasă de proveniență romană.

Descoperirea a fost făcută în satul Gosfield din Essex, Marea Britanie, în luna septembrie a anul trecut și a fost autentificată de un expert, informează BBC News.

Piatra ovală de carneol este gravată cu o pereche de cai înhămați la un car, conduși de un vizitiu, iar rama groasă din argint din jur purta inscripția „Secretul lui Richard”.

Inscripția, care se citește „+SECRETVM . RICARDI”, arată că sigiliul a fost creat special pentru un bărbat pe nume Richard, probabil între anii 1200 - 1400.

Sigiliul ar fi fost folosit pentru a face o amprentă în ceară fierbinte, pentru a-și sigila scrisorile și documentele.

Se pare că Richard a ales în mod deliberat piatra prețioasă sculptată, cunoscută sub numele de „intaglio”, posibil ca o modalitate de a arăta că avea cunoștințe despre lumea clasică.

Piatra prețioasă frumos sculptată datează probabil de la sfârșitul secolului I î.Hr. sau începutul secolului I d.Hr.

Aceste pietre prețioase sculptate de cea mai bună calitate erau importate din Italia între secolele al XI-lea și al XIII-lea, în timp ce cele de calitate mai slabă erau mai probabil să fi fost scoase la iveală de plugarii medievali care lucrau pământul în Marea Britanie, precizează BBC News.

Foto sus: Sigiliul a fost creat probabil între anii 1200 – 1400 (© Colchester and Ipswich Museum Service)

Mai multe pentru tine...
Sigiliu sacru, descoperit la Ierusalim jpeg
Sigiliu sacru, descoperit la Ierusalim
Inel sigiliu descoperit de doi pasionaţi de istorie jpeg
Inel-sigiliu descoperit de doi pasionaţi de istorie
sigiliu3 jpg
Ce rol avea sigiliul orașului medieval Baia Mare?
Brusselstown Ring (© Cambridge University Press / Antiquity Publications Ltd)
📁 Antichitate
O nouă descoperire contestă teoria potrivit căreia vikingii întemeiat primele orașe din Irlanda
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
Barca solară a faraonului Keops, expusă anterior la Muzeul Bărcii Solare din Giza (© Olaf Tausch / Wikimedia Commons)
📁 Egiptul Antic
Barca solară a faraonului Keops, cea mai veche navă din lume, restaurată în public / VIDEO
Ruinele orașului antic Syedra (© Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Un important centru antic de producție a uleiului de măsline, descoperit în Turcia
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
Misiune spaniolă pierdută, descoperită în Texas (© Texas Tech University)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Misiune spaniolă pierdută, descoperită în Texas
Un vas ceramic din jurul anilor 100-500 d.Hr., atribuit culturii peruviene Moche, care înfățișează un bărbat cu buză despicată (© The Art Institute of Chicago. CC0 Public Domain Designation)
📁 Antichitate
Povestea tulburătoare a unui „cap-trofeu” vechi de secole, descoperit în Peru
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii