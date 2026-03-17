Război în Orientul Mijlociu, cum va arăta lumea de după?

📁 Conflictele din Orientul Mijlociu
Autor: Ion M. Ioniţă
🗓️ 17 martie 2026

Conflictele din Orientul Mijlociu au constituit mai degrabă norma în regiune, decât perioadele de pace. Războaiele din acest spaţiu au modelat lumea din punct de vedere geopolitic, militar şi, nu în ultimul rând, economic. Marea Britanie şi Franţa şi-au pierdut statutul de mari puteri după Criza Suezului din 1956, cele două șocuri petroliere din 1973 şi 1979 au transformat economia mondială bazată pe petrol ieftin. Acum, situaţia este și mai complicată, lumea, mai interdependentă, transformările, mai profunde.

Statele din Golf, mari producătoare de petrol şi gaze, au urmat calea diversificării pentru a nu mai depinde doar de exportul de hidrocarburi şi au ajuns în prezent huburi comerciale, financiare şi turistice de nivel mondial.

Atacarea de către Iran a ţărilor din Golf cu rachete şi drone a avut efecte imediate, care au depășit cadrul regional: oameni blocaţi pe aeroporturi, întreruperea marilor rute aeriene dintre Asia şi Oceanul Indian către Europa şi a fluxurilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează în mod obișnuit o treime din transporturile mondiale de ţiţei.

Pentru cei care şi-au dorit o Americă izolaţionistă, al doilea mandat al lui Donald Trump a fost privit ca o mare oportunitate pentru materializarea unei astfel de idei. În practică, numai după un an de la revenirea la Casa Albă, lucrurile arată total diferit. Statele Unite se implică la un nivel pe care alţi președinţi au ezitat să-l atingă. Dictatorul din Venezuela, Nicolas Maduro, a fost capturat în propriul dormitor şi dus într-o închisoare din New York, forţele SUA împreună cu cele ale Israelului au anihilat în câteva minute conducerea regimului de la Teheran, în frunte cu liderul suprem.

Riscurile sunt mari, la fel şi incertitudinile. Preţul carburanţilor la pompă poate influenţa deciziile politice ale multor guverne. În ultima sută de ani, Orientul Mijlociu nu a ajuns la o pace durabilă, războaiele s-au succedat, dar ameninţările existenţiale la adresa Israelului şi violenţa la nivel regional au rămas în picioare. Va putea fi de data asta altfel?

Textul a fost publicat în numărul 290 al revistei „Historia" (revista:290), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 14 martie - 14 aprilie, și în format digital pe platforma paydemic.

FOTO: Wikimedia Commons

Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
Kryptohadros kallaiae, un nou dinozaur descoperit în Țara Hațegului (© Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un dinozaur „ascuns” timp de 130 de ani, descoperit în Țara Hațegului
O reprezentare artistică a lui Graecopithecus freybergi, în mediul său natural, savana care exista în urmă cu 7,2 milioane de ani, în zona Atenei contemporane (© Facebook / Velizar Simeonovski)
📁 Preistorie
Primul strămoș uman a apărut în Balcani? O fosilă ar putea rescrie istoria originilor umane
Front and back of the inscribed bullet png
📁 Antichitate
Arheologii au găsit un glonț de praștie vechi de 2.000 de ani cu un mesaj sarcastic adresat inamicului
deschidere site martie 290 png
Femeile și forța Coroanei, în „Historia” de martie
Reconstrucție digitală a fortului roman descoperit la nord de Zidul lui Hadrian (© Eduardo Pérez-Fernández)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Fort militar roman descoperit la nord de Zidul lui Hadrian
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii