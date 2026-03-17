Război în Orientul Mijlociu, cum va arăta lumea de după?

Conflictele din Orientul Mijlociu au constituit mai degrabă norma în regiune, decât perioadele de pace. Războaiele din acest spaţiu au modelat lumea din punct de vedere geopolitic, militar şi, nu în ultimul rând, economic. Marea Britanie şi Franţa şi-au pierdut statutul de mari puteri după Criza Suezului din 1956, cele două șocuri petroliere din 1973 şi 1979 au transformat economia mondială bazată pe petrol ieftin. Acum, situaţia este și mai complicată, lumea, mai interdependentă, transformările, mai profunde.

Statele din Golf, mari producătoare de petrol şi gaze, au urmat calea diversificării pentru a nu mai depinde doar de exportul de hidrocarburi şi au ajuns în prezent huburi comerciale, financiare şi turistice de nivel mondial.

Atacarea de către Iran a ţărilor din Golf cu rachete şi drone a avut efecte imediate, care au depășit cadrul regional: oameni blocaţi pe aeroporturi, întreruperea marilor rute aeriene dintre Asia şi Oceanul Indian către Europa şi a fluxurilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează în mod obișnuit o treime din transporturile mondiale de ţiţei.

Pentru cei care şi-au dorit o Americă izolaţionistă, al doilea mandat al lui Donald Trump a fost privit ca o mare oportunitate pentru materializarea unei astfel de idei. În practică, numai după un an de la revenirea la Casa Albă, lucrurile arată total diferit. Statele Unite se implică la un nivel pe care alţi președinţi au ezitat să-l atingă. Dictatorul din Venezuela, Nicolas Maduro, a fost capturat în propriul dormitor şi dus într-o închisoare din New York, forţele SUA împreună cu cele ale Israelului au anihilat în câteva minute conducerea regimului de la Teheran, în frunte cu liderul suprem.

Riscurile sunt mari, la fel şi incertitudinile. Preţul carburanţilor la pompă poate influenţa deciziile politice ale multor guverne. În ultima sută de ani, Orientul Mijlociu nu a ajuns la o pace durabilă, războaiele s-au succedat, dar ameninţările existenţiale la adresa Israelului şi violenţa la nivel regional au rămas în picioare. Va putea fi de data asta altfel?

