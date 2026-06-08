Aproape 8 milioane de euro pentru restaurarea Castrului Roman Jidava din Argeș

Consiliul Județean Argeș a lansat luni, 8 iunie, un proiect important de patrimoniu: restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Castrului Roman Jidava (Jidova), monument istoric inclus în patrimoniul UNESCO.

Investiția, în valoare de aproape 8 milioane de euro, va transforma situl arheologic de la Câmpulung într-un obiectiv cultural și turistic modern, capabil să atragă mai mulți vizitatori și să ofere o experiență completă celor interesați de istoria romană și de patrimoniul județului Argeș, informează un comunicat al Consiliului Județean Argeș.

Proiectul prevede restaurarea vestigiilor arheologice, construirea unui nou muzeu de istorie și arheologie, amenajarea traseelor de vizitare, reabilitarea drumului de acces, protejarea ruinelor valoroase și digitizarea întregului obiectiv, astfel încât patrimoniul să poată fi descoperit și prin intermediul noilor tehnologii.

„Prin acest proiect încheiem seria marilor investiții europene dedicate patrimoniului cultural argeșean. După Cetatea Poienari, Muzeul Județean Argeș și Galeria de Artă «Rudolf Schweitzer-Cumpăna», Castrul Roman Jidava reprezintă o nouă investiție strategică pentru conservarea și promovarea valorilor istorice ale județului. Vorbim despre singurul monument UNESCO din regiunea noastră care a obținut finanțare prin acest apel de proiecte”, a declarat, în comunicatul citat, președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă.

Valoarea totală a proiectului este de 7.940.022,86 euro, din care peste 5 milioane de euro reprezintă fonduri europene și fonduri de la bugetul de stat.

În cadrul investiției vor fi realizate cercetări arheologice preventive, vor fi restaurate și conservate vestigiile descoperite în sit, vor fi montate panouri informative moderne, iar zona va beneficia de infrastructură adecvată pentru vizitare. De asemenea, va fi construit un nou muzeu care va completa experiența culturală oferită turiștilor și vizitatorilor.

La conferința de lansare, directorul general al ADR Sud-Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, a evidențiat performanța județului Argeș în atragerea fondurilor europene.

„Aproximativ 30% din fondurile disponibile prin acest program au fost atrase de beneficiari din Argeș. Mai mult de jumătate dintre proiectele dedicate patrimoniului cultural din regiunea Sud-Muntenia sunt implementate în județul Argeș. Totodată, pe proiectele de infrastructură rutieră derulate de Consiliul Județean Argeș gradul de absorbție și decontare a fondurilor a ajuns deja la aproximativ 50%, ceea ce demonstrează capacitatea administrației județene de a transforma fondurile europene în investiții concrete pentru comunități”, a declarat directorul general ADR Sud - Muntenia, Liviu Gabriel Mușat.

Proiectul se va desfășura în perioada iunie 2026 - decembrie 2029 și reprezintă un nou pas în strategia Consiliului Județean Argeș de conservare și valorificare a patrimoniului cultural, alături de investițiile realizate la Cetatea Poienari, Muzeul Județean Argeș și Galeria de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna”.

La conferința de lansare a proiectului au participat președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, vicepreședinții Marius Nicolaescu și Adrian Dumitru Bughiu, directorul general al ADR Sud-Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, directorul Cabinetului Directorului General din cadrul ADR Sud-Muntenia, Andreea Tache, directorul executiv al Direcției Strategii, Sinteze și Proiecte cu Finanțare Europeană din cadrul Consiliului Județean Argeș, Sorin Ivașcu, managerul Muzeului Județean Argeș, Cornel Popescu, precum și viceprimarul municipiului Pitești, Lucrețiu Tudor.

Conform sursei citate, prin această investiție, Castrul Roman Jidava va deveni nu doar un monument conservat pentru generațiile viitoare, ci și un punct de atracție important pe harta turistică și culturală a județului Argeș.

Intrare liberă cu ocazia Zilelor Europene ale Arheologiei

În acest context, managerul Muzeului Județean Argeș, Cornel Popescu, a anunțat că, în perioada 12-14 iunie, cu ocazia Zilelor Europene ale Arheologiei, accesul publicului la Castrul Roman Jidava (Jidova) va fi gratuit.

Foto sus: Castrul Roman Jidava (© bmanolea / Wikimedia Commons)

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