O navă scufundată la finalului Războiului Peloponesiac, cu încărcătura aproape intactă, descoperită în apropierea insulei Andros

Ministerul Culturii din Grecia a confirmat descoperirea unei epave antice în apropierea insulei Andros, în urma unei sesizări primite de la un particular.

O echipă formată dintr-un arheolog, un restaurator și un tehnician de scufundări a efectuat o inspecție subacvatică, identificând la o adâncime de 39–44 de metri o navă al cărei încărcătură s-a păstrat aproape intactă. Cercetarea a inclus documentarea vestigiilor pe fundul mării și recuperarea unor piese reprezentative pentru analize de laborator, informează La Brujula Verde.

Încărcătura este alcătuită exclusiv din amfore comerciale cu fund ascuțit, utilizate în Antichitate pentru transportul vinului, uleiului sau al produselor conservate. Analiza preliminară a evidențiat trei tipuri principale de amfore: Mende, provenite din peninsula Chalkidiki, renumită pentru producția de vin; Peparithos, originare din insula Skopelos; și Solokha 2, un tip rar în Marea Egee, asociat regiunii Bosforului și care sugerează existența unor legături comerciale cu zona Mării Negre. Din fiecare categorie a fost recuperat câte un exemplar complet pentru studii privind conținutul inițial, proveniența argilei și tehnicile de fabricație.

Pe baza caracteristicilor morfologice ale amforelor, specialiștii datează epava între sfârșitul secolului al V-lea și începutul secolului al IV-lea î.Hr. Această perioadă corespunde finalului Războiului Peloponesiac și începutului hegemoniei spartane, când, în ciuda conflictelor, comerțul maritim din Marea Egee a continuat să fie intens. Diversitatea tipologică a încărcăturii indică faptul că nava a colectat mărfuri din mai multe centre comerciale înainte de a se scufunda.

Pe lângă amfore, cercetătorii au descoperit un fragment dintr-o ancoră de plumb și mai multe pietre interpretate drept balast al navei. Estimările preliminare indică existența a aproximativ 600–650 de amfore, o încărcătură de dimensiuni medii pentru epocă, dar deosebit de valoroasă prin varietatea originii mărfurilor transportate.

Descoperirea are o importanță majoră pentru studiul navigației și al comerțului din perioada clasică târzie, deoarece epavele din această zonă a Cicladelor sunt rare. Poziția strategică a insulei Andros, situată la intersecția unor importante rute maritime, susține ipoteza că nava se îndrepta spre sud, posibil către Pireu sau Argolida.

Operațiunea, coordonată de arheologul Evangelistis Dionysios împreună cu restauratorul Tsombanidis Ángelos și tehnicianul Louis Mersenié, a fost finalizată într-o singură zi, însă autoritățile au anunțat noi campanii de cercetare pentru explorarea structurii navei și a încărcăturii. Analizele viitoare asupra reziduurilor organice, ceramicii și contextului marin vor contribui la reconstituirea rutelor comerciale și a practicilor economice din lumea greacă. Între timp, situl va rămâne protejat, iar artefactele recuperate vor fi conservate și ulterior expuse în muzeu.

Foto sus: Epava descoperită în apropierea insulei Andros (© Υπουργείο Πολιτισμού)

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