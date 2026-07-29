Trei complexe funerare preistorice, descoperite în județul (© Iași Palatul Culturii din Iași - Complexul Muzeal Național „Moldova")

Trei complexe funerare preistorice, descoperite în județul Iași / FOTO

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 29 iulie 2026

Trei complexe funerare preistorice au fost descoperite în comuna Andrieșeni, județul Iași, în urma unei campanii de cercetări arheologice interdisciplinare desfășurate în perioada 18 – 25 iulie 2026.

„În perioada 18 – 25 iulie 2026, au avut loc cercetări arheologice interdisciplinare în cadrul proiectului «Identificarea și evaluarea patrimoniului arheologic, cu precădere a monumentelor tumulare din zona de luncă de pe teritoriul comunei Andrieșeni, județul Iași»”, anunță Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, pe pagina de Facebook a instituției.

În cadrul cercetării au fost întreprinse investigații non-invazive (zboruri aeriene, măsurători magnetometrice, geo-electrice – rezistivitate și tomografie electrică), precum și cercetări invazive pe tumulul 1, cel aflat în mijlocul celor trei tumuli vizibili.

În cadrul cercetărilor arheologice, au fost descoperite trei complexe funerare, care vor aduce date noi privind comportamentul funerar al comunităților preistorice de pe valea Jijiei, precizează sursa citată.

Trei complexe funerare preistorice, descoperite în județul (© Iași Palatul Culturii din Iași - Complexul Muzeal Național „Moldova")
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Trei complexe funerare preistorice, descoperite în județul (© Iași Palatul Culturii din Iași - Complexul Muzeal Național „Moldova")

„Colectivul de cercetare a fost format din dr. Ciprian-Cătălin Lazanu, Muzeul de Istorie a Moldovei – Complexul Muzeal Național «Moldova» Iași, dr. Sergiu-Constantin Enea, Inspectoratul Școlar Județean Iași, lect. univ. dr. Andrei Asăndulesei, Facultatea de Istorie - Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» Iași, dr. Casandra Brașoveanu și dr. Radu-Alexandru Brunchi, Centrul Arheoinvest - Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza» Iași și masteranzii Constantin Gabriel Iacob și Răzvan Șurubaru de la Facultatea de Istorie - Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» Iași. (...) Cercetările arheologice au beneficiat de suportul logistic al Primăriei Comunei Andrieșeni și de implicarea domnului primar Mihai Ștefură, sprijin fără de care această cercetare ar fi fost mult mai greu de realizat. Mulțumim, totodată, întregii comunități care ne-a vizitat și s-a arătat interesată de rezultatele acestei campanii”, adaugă Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

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