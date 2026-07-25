Epava unui posibil avion aliat din Al Doilea Război Mondial, descoperită în Polonia

O descoperire făcută întâmplător într-o pădure de lângă Świnoujście, în nord-vestul Poloniei, ar putea indica locul prăbușirii unei aeronave aliate din Al Doilea Război Mondial. Fragmentele de aluminiu, muniția arsă și un tub de cupru cu marcaje tehnice sugerează că epava ar putea proveni de la un avion britanic echipat cu motor Rolls-Royce Merlin, precum Avro Lancaster sau de Havilland Mosquito.

O plimbare prin pădure, după fructe de pădure, a dus la ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai importante descoperiri aviatice din Al Doilea Război Mondial din nord-vestul Poloniei.

Un localnic a găsit o groapă deranjată într-o pădure din partea estică a orașului Świnoujście, în apropiere de Fort Gerhard și de muzeul Underground City. În jurul zonei erau împrăștiate zeci de fragmente de aluminiu și muniție afectată de căldură. Cel care a făcut descoperirea a luat o bucată desprinsă și a dus-o la Muzeul Apărării de Coastă, unde experții au început să examineze materialul.

Primele verificări au arătat că metalul nu era un simplu deșeu. Foile subțiri de aluminiu, niturile și alte elemente de construcție corespundeau unor componente de avion. Muniția arsă găsită în apropiere a întărit ipoteza că locul ar putea fi un sit de prăbușire a unei aeronave.

Când personalul muzeului a mers în pădure, a găsit mult mai multe fragmente de epavă răspândite pe sol. Modul în care erau distribuite resturile, solul afectat și muniția indicau mai degrabă o prăbușire violentă din timpul războiului decât o simplă aruncare de metal vechi.

Unul dintre cele mai puternice indicii a venit de la muniție. Experții cred că tuburile sunt cartușe .303 British, un calibru folosit în mitralierele de avion britanice Browning în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Acest lucru sugerează că epava ar fi aparținut unei aeronave aliate, probabil una construită în Marea Britanie sau operată de o forță aeriană aliată.

Cercetătorii au curățat ulterior mai multe obiecte recuperate, în căutarea unor marcaje. Un tub de cupru avea un cod alfanumeric. Documentele tehnice ale Royal Air Force leagă acest marcaj de tuburi de cupru fără sudură, folosite pentru combustibil, ulei, gaz, pornirea motorului și alte sisteme de la bord. Tubul pare să aibă și un conector de înaltă presiune de tip Avimo, o piesă utilizată pe aeronave propulsate de motoare Rolls-Royce Merlin.

Aceste detalii indică o aeronavă britanică echipată cu motor Merlin. Printre tipurile posibile se numără bombardierul greu Avro Lancaster, avionul de Havilland Mosquito sau o altă aeronavă care folosea același tip de motor și aceleași racorduri. Personalul muzeului subliniază însă că identificarea finală nu a fost încă făcută.

Echipa a avertizat, de asemenea, împotriva săpăturilor neautorizate. Situl prăbușirii nu a fost excavat, iar sub solul pădurii ar putea exista încă fragmente îngropate ale epavei. Există și posibilitatea ca rămășițele unor membri ai echipajului să se afle încă acolo, ceea ce face din acest loc atât un sit arheologic, cât și un posibil mormânt de război.

Autoritățile au informat Conservatorul Provincial al Monumentelor, Districtul Forestier Międzyzdroje și instituțiile responsabile de mormintele militare. Orice cercetare viitoare va necesita investigații arheologice și medico-legale atente.

Locul se potrivește cu istoria de război a zonei. În ultimii ani ai celui de-Al Doilea Război Mondial, avioanele aliate traversau frecvent cerul deasupra orașului Świnoujście în timpul atacurilor asupra porturilor, șantierelor navale, uzinelor industriale și obiectivelor militare din Pomerania. Regiunea era protejată de puternice apărări antiaeriene, iar în apropiere au operat avioane britanice, americane și sovietice.

Aeronave de mai multe tipuri — de la bombardiere Avro Lancaster și avioane de atac de Havilland Mosquito, până la avioane de vânătoare și de recunoaștere — au zburat în misiuni deasupra coastei baltice. Documentele istorice menționează și mai multe prăbușiri din timpul războiului în această zonă, inclusiv un avion sovietic despre care se crede că a fost doborât în ultimele zile ale conflictului.

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