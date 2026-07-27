Campania arheologică 2026 de la situl Glina-Bălăceanca: „Patru săptămâni. Mii de descoperiri”

Mii de fragmente ceramice, sute de piese litice și numeroase obiecte din lut, os, corn și cupru au fost descoperite de arheologi în cadrul campanie 2026 de la situl Glina-Bălăceanca, care s-a încheiat după patru săptămâni de cercetări, anunță Muzeul Municipiului București.

„În ultima lună v-am invitat să ne însoțiți pe șantierul arheologic de la Glina-Bălăceanca, unde, pas cu pas, am încercat să deslușim viața unor comunități care au început locuirea aici cu peste 7000 de ani în urmă. Ne-ați urmărit la temperaturi de peste 40°C, ați văzut cum o simplă mărgea rămasă în sită putea opri pentru câteva minute întreaga echipă și cum câțiva centimetri de pământ dezvăluiau locuințe, vetre sau obiecte care nu mai văzuseră lumina zilei de milenii.

Campania din acest an ne-a permis să avansăm semnificativ în cercetarea tell-ului. În secțiunea S1 au fost investigate locuințe și gropi aparținând culturilor Boian și Gumelnița, inclusiv impresionante gropi de provizii și o locuință gumelnițeană excelent conservată, cu pereți, podele, vatră și numeroase obiecte abandonate în nivelul de abandon care a urmat-o. În zona centrală a așezării, cercetarea din secțiunea S3 a evidențiat o locuință incendiată din epoca timpurie a bronzului (cultura Glina), iar în sectorul sudic am început clarificarea stratigrafiei și verificarea (in)existenței unei posibile zone funerare atribuite culturii Boian.

Au fost recuperate mii de fragmente ceramice și resturi faunistice, sute de piese litice și numeroase obiecte din lut, os, corn și cupru. Printre descoperirile care ne-au bucurat cel mai mult se numără vase ceramice, figurine antropomorfe și zoomorfe, rotițe miniaturale din lut, mărgele, unelte din piatră șlefuită și os, precum și obiecte din cupru, fiecare adăugând informații noi despre viața comunităților preistorice care au locuit acest tell”, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Săpătura s-a încheiat, dar cercetarea continuă

Conform sursei citate, după încheierea săpăturilor, „urmează luni întregi de spălare, restaurare, desen, fotografie, analize interdisciplinare și interpretare, pentru ca toate descoperirile din această vară să poată fi transformate în cunoaștere științifică, iar o parte în patrimoniu expozabil” la Muzeul Municipiului București.

1/9 Campania arheologică 2026 de la situl Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)

„Dincolo de rezultate, cea mai mare realizare a acestei campanii rămâne însă echipa.

Anul acesta am avut alături de noi 35 de studenți ai Facultății de Istorie a Universității din București, coordonați de arheologi și specialiști de la Muzeul Municipiului București, Universitatea din București, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” și Muzeul Național de Istorie a României. Fiecare context săpat, fiecare plan desenat, fiecare fotografie, fiecare găleată de pământ cernut și fiecare obiect înregistrat sunt rezultatul muncii acestei echipe extraordinare.

Le mulțumim, de asemenea, colaboratorilor și instituțiilor care ne-au sprijinit în teren, Primăriei Cernica pentru ajutorul logistic, precum și tuturor celor care ne-au vizitat în cadrul atelierului „Arheolog pentru o zi” și al Zilei Porților Deschise. Ne-a bucurat să vedem atât de mulți oameni interesați de patrimoniul preistoric și de munca din spatele fiecărei descoperiri”, precizează Muzeul Municipiului București.

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