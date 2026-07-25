Cum au ajuns viermii de mătase în Asia Centrală cu 2.000 de ani înainte de apariția Drumului Mătăsii?

Molia viermelui de mătase, ale cărei omizi sunt folosite la producerea mătăsii încă din Antichitate, ar fi putut fi adusă în sudul Asiei Centrale în urmă cu aproximativ 4.000 de ani — cu aproape 2.000 de ani mai devreme decât se credea până acum — potrivit unei noi cercetări realizate la Universitatea Washington din St. Louis.

Descoperirea a trei coconi foarte bine conservați într-un sit arheologic din Uzbekistan împinge înapoi cea mai veche dată confirmată a existenței viermilor de mătase crescuți în afara Chinei, informează Phys.org.

Până în prezent, se considera în general că produsele din mătase și cunoștințele asociate producerii lor s-au răspândit din China antică către Asia Centrală și mai departe în contextul Drumului Mătăsii, celebra rută comercială utilizată de negustori în perioadele dinastiilor Han și ale Imperiului Roman.

De-a lungul acestei rute erau comercializate numeroase bunuri, inclusiv mirodenii, ceai, porțelan și obiecte din sticlă, însă mătasea era cel mai râvnit produs de lux exportat din China către Imperiul Roman, oferind astfel numele acestei vaste rețele comerciale.

Noile dovezi arheologice deschid posibilitatea unei răspândiri mai timpurii a mătăsii și a sericiculturii, potrivit lui Xinyi Liu, profesor de arheologie la Facultatea de Arte și Științe a Universității Washington și autorul principal al studiului publicat în revista Science Advances.

„Acesta este cel mai vechi exemplu arheologic sigur de coconi de viermi de mătase conservați, datați direct prin metoda radiocarbonului. Chiar și în China, unde molia viermelui de mătase a fost domesticită, nu avem coconi conservați atât de vechi, în parte din cauza dificultăților legate de conservarea arheologică”, a declarat Liu.

Coconii au fost descoperiți de o echipă de cercetători chinezi și uzbeci care efectuau săpături în trei situri arheologice din Epoca Bronzului situate de-a lungul râului Surkhan-Darya din Uzbekistan, inclusiv într-un sit cunoscut sub numele de Sapalli Tepe. Condițiile locale de ariditate din Sapalli Tepe au permis coconilor să rămână intacți și ușor de identificat printre fragmente de cărbune de lemn și resturi de semințe. Proteinele de mătase extrase din coconi au fost ulterior analizate și s-a confirmat că aparțin speciei de vierme de mătase Bombyx mori.

„Identificarea acestor coconi ca aparținând speciei Bombyx mori este deosebit de importantă, deoarece îi leagă de tradiția producerii mătăsii pe bază de dud, originară din China antică. Aceasta diferă de tradițiile istorice ale mătăsii din Asia de Sud, precum Tussar, Eri și Muga, care se bazau pe alte specii de molii și pe alte plante-gazdă”, a spus Liu.

„Studiul nostru demonstrează prezența viermilor de mătase domesticiți din specia Bombyx, a dudului și a altor pomi fructiferi și culturi agricole în jurul anului 2000 î.Hr. Împreună, dovezile arată că sericicultura est-asiatică bazată pe Bombyx și dud ajunsese în sudul Asiei Centrale în urmă cu aproximativ 4.000 de ani, cu mult înainte de apariția istorică a Drumului Mătăsii”, a precizat Liu.

Omizi foarte înfometate

Practica creșterii viermilor de mătase prin hrănirea lor cu frunze provenite de la duzi cultivați special are o importanță istorică majoră pentru numeroase culturi din Asia.

O legendă despre originea mătăsii este adesea relatată. Potrivit tradiției chineze, mătasea a fost descoperită de împărăteasa Leizu, soția Împăratului Galben, atunci când un cocon de vierme de mătase a căzut în ceașca ei cu ceai fierbinte. Pe măsură ce nodul compact al coconului s-a desfăcut în apa fierbinte, firele sale au început să se desprindă. Împărăteasa și-a imaginat atunci cum ar putea fi folosit acest filament.

Un singur vierme de mătase poate produce un fir continuu de până la 900 de metri lungime. Însă pentru a obține cantități utile de mătase, oamenii au trebuit să găsească o metodă de a crește simultan un număr mare de omizi. Iar acest lucru însemna să le ofere hrana preferată: frunze de dud.

Fiind sursa principală de hrană pentru viermii de mătase Bombyx, duzii (în special dudul alb) s-au răspândit în multe regiuni ale lumii, însă momentul și modul în care a avut loc această răspândire rămân neclare, spune Liu. La situl arheologic Sapalli Tepe, cercetătorii au descoperit și bucăți de cărbune pe care le-au identificat drept resturi de lemn de dud.

„Dovezile privind prezența dudului sunt foarte importante. Din punct de vedere ecologic, acești arbori nu sunt originari din Asia Centrală și s-ar adapta mult mai bine mediului sud-himalayan decât climatului arid din nord. Acest lucru indică existența unei legături transhimalayene, mai degrabă decât a unei conexiuni prin lanțurile muntoase din interiorul Asiei. Descoperirea de cărbune provenit din lemn de citrice întărește și mai mult această interpretare, deoarece citricele cultivate își au, cel mai probabil, originea în Asia de Sud”, a explicat Liu.

Studiul descrie și dovezi suplimentare privind producția locală de mătase, sub forma unui fragment de țesătură descoperit la Sapalli Tepe în timpul unor săpături mai vechi, efectuate de arheologi sovietici în anii 1970.

Deși o nouă analiză directă a fragmentului nu a fost posibilă din cauza restricțiilor privind conservarea acestuia, Liu afirmă că documentația existentă confirmă faptul că țesătura a fost realizată printr-o tehnică tradițională de țesere simplă din fire răsucite, caracteristică stilului chinezesc de producere a mătăsii.

„Prezența simultană a coconilor de Bombyx mori, a cărbunelui provenit din lemn de dud și a țesăturilor asemănătoare mătăsii la Sapalli Tepe indică fără echivoc o legătură cu tradițiile est-asiatice ale sericiculturii”, a declarat Liu.

O altă formă de globalizare timpurie

Rezultatele acestui nou studiu se adaugă altor descoperiri care contestă cronologia convențională a Drumului Mătăsii și a interconectării Eurasiei. Liu se numără printre cercetătorii care au adus recent dovezi privind răspândirea cerealelor, fructelor, metalurgiei și animalelor domestice între China antică și regiunile Asiei Centrale și de Sud în mileniile al III-lea și al II-lea î.Hr., cu mult înainte de dinastia Han și de apariția Drumului Mătăsii.

„Știm că aceasta a fost o perioadă în care comunitățile din întreaga Eurasie făceau schimb de bunuri și învățau unele de la altele, uneori prin migrarea populațiilor, alteori prin influențe culturale”, a spus Liu.

„Înainte de aceste dovezi, vedeam apariția unei forme timpurii de globalizare bazate pe răspândirea cerealelor domestice (precum grâul, orzul și meiul) și a animalelor domestice, inclusiv oi, capre și bovine. Acum se pare că și producerea fibrelor de mătase făcea parte din această globalizare timpurie”, a explicat Liu.

Această rută alternativă și această cronologie diferită contribuie la reevaluarea istoriei Drumului Mătăsii, consideră Liu.

„Este foarte probabil ca răspândirea mătăsii și a sericiculturii să fie cu mult mai veche decât Drumul Mătăsii propriu-zis, începând încă din Epoca Bronzului”, a concluzionat el.

Studiul a fost realizat în colaborare cu cercetători ai Academiei Chineze de Științe din Beijing și ai Academiei de Științe a Republicii Uzbekistan.

Foto sus: Caravană pe Drumul Mătăsii. Miniatură medievală (© Gallica Digital Library)

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