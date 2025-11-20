Un oraș scufundat descoperit pe Drumul Mătăsii: „Tragedia poate fi comparată cu cea a Pompeiului”

Arheologii au descoperit un oraș medieval scufundat sub apele unui lac sărat din nord-estul Kârgâzstanului.

Orașul a fost o oprire importantă pe una dintre rutele Drumului Mătăsii dintre China și Occident în perioada medievală. Se crede însă că orașul a fost lovit de un cutremur major în secolul al XV-lea, ceea ce a dus la scufundarea sa sub apă, relatează Live Science.

Cercetătorii au găsit acum rămășițele orașului scufundat în timpul explorării mai multor situri subacvatice din Lacul Issîk-Kul, aflat la mare altitudine în Munții Tian Shan, aproape de granița Kârgâzstanului cu Kazahstanul, potrivit unui comunicat a Societății Geografice Ruse.

Potrivit guvernului kârgâz, Issîk-Kul este unul dintre cele mai adânci lacuri din lume, cu zone care ajung la 700 de metri sub suprafață.

Cercetătorii au cartografiat patru situri subacvatice, la adâncimi între 1 și 4 metri, în apropierea țărmului de nord-vest al lacului Issîk-Kul, În Evul Mediu, aici se afla o așezare numită Toru-Aygyr.

„Monumentul studiat este un oraș sau o mare aglomerație comercială situată pe una dintre secțiunile importante ale Drumului Mătăsii”, a declarat arheologul Valerii Kolchenko, șeful contingentului kârgâz de cercetători din expediție.

„La începutul secolului al XV-lea, în urma unui cutremur teribil, orașul a ajuns sub apele lacului… tragedia poate fi comparată cu cea a Pompeiului”, precizează Kolchenko.

Arheologii au descoperit rămășițele mai multor clădiri acum scufundate, construite din cărămizi arse în cuptor, inclusiv una care conținea o piatră de moară - dovadă că fusese cândva o moară pentru cereale.

Au mai fost găsite structuri de piatră prăbușite, grinzi de lemn și rămășițele unei clădiri publice cu decorațiuni exterioare, care ar fi putut fi o moschee sau o școală islamică, cunoscută sub numele de madrasa.

Cimitir musulman medieval

Unul dintre siturile subacvatice a dezvăluit rămășițele unui cimitir musulman care acoperea o suprafață de aproximativ 6 hectare.

Arheologii au recuperat rămășițele a două dintre persoanele îngropate acolo și a constatat că fețele lor erau orientate spre Mecca, aflată în prezent în Arabia Saudită - o practică obișnuită în înmormântările musulmane.

Arheologii cred că cimitirul datează din secolul al XIII-lea, când islamul a fost introdus în regiune de către Hoarda de Aur, un stat mongol care a condus mare parte din Asia Centrală din anii 1240 până în 1502.

Înainte de aceasta, regiunea fusese condusă, începând cu secolul al X-lea, de către Karakhanizi, o dinastie turcică cu centrul în Kârgâzstan, se arată în declarație.

Toru-Aygyr era un oraș multicultural atunci când a fost fondat, înainte de secolul al XIII-lea, a declarat liderul expediției, Maksim Menshikov, de la Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe.

„Oamenii de aici practicau diverse religii: tengrianism păgân, budism, creștinism nestorian”, a spus el.

Dar introducerea islamului a schimbat caracterul orașului, deoarece oamenii preferau să facă comerț cu alți musulmani.

Un alt sit din orașul scufundat a oferit câteva fragmente de ceramică musulmană medievală, inclusiv un khum (un vas de apă) mare și intact, pe care cercetătorii intenționează să îl recupereze în cadrul unei viitoare expediții.

Au fost găsite și trei morminte în apropiere, dar se pare că acestea proveneau dintr-un cimitir mai vechi, neislamic.

Cercetătorii au descoperit și rămășițele unor clădiri din chirpici și au efectuat foraje subacvatice pentru a preleva sedimente, ce pot fi folosite pentru a reconstrui etapele de dezvoltare ale orașului, se arată în comunicat.

Foto sus: Oraș scufundat descoperit într-un lac din Kârgâzstan (© Elizaveta Romashkina / Russian Geographical Society)

Mai multe pentru tine...