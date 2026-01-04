Ateliere vechi de 2.000 de ani și o necropolă romană, descoperite în Delta Nilului

Arheologii au descoperit o serie de ateliere industriale datând de acum peste 2.000 de ani, alături de o parte a unei necropole din epoca romană, în vestul Deltei Nilului, oferind noi informații despre viața economică și practicile funerare din regiune a Egiptului în Antichitate.

Descoperirile au fost făcute de o misiune arheologică egipteano–italiană comună a Universității din Padova și a Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt, în timpul săpăturilor de la Kom Al-Ahmar și Kom Wasit, informează Ahram Online.

Mohamed Ismail Khaled, secretar general al Consiliului Suprem al Antichităților, a declarat că aceste descoperiri sunt importante pentru înțelegerea vieții cotidiene și a activităților umane din Delta de Vest și din zonele interioare din jurul Alexandriei.

El a subliniat că descoperirile îmbogățesc cercetările privind tiparele de așezare, tradițiile funerare și producția industrială, oferind în același timp perspective noi asupra interacțiunilor regionale din Perioada Târzie până în epoca romană și începuturile perioadei islamice.

Zona industrială recent descoperită constă într-o clădire mare, împărțită în cel puțin șase încăperi, a explicat Mohamed Abdel Badi, șeful Sectorului Antichităților Egiptene.

Două dintre încăperi erau folosite pentru procesarea peștelui, unde arheologii au găsit aproximativ 9.700 de oase de pește, dovadă a unei producții la scară largă de pește sărat, o activitate economică importantă în Antichitate.

Celelalte încăperi par să fi fost utilizate pentru confecționarea de unelte din metal și piatră, precum și de amulete din faianță.

Săpăturile au scos la iveală și mai multe statui din calcar neterminate și alte artefacte aflate în diferite stadii de producție. Amforele importate și fragmentele de ceramică grecească indică faptul că atelierele erau active încă din secolul al V-lea î.Hr.

→ Imaginea 1/5: Foto: Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities

Pe lângă complexul industrial, misiunea a descoperit și o parte a unei necropole romane care conține mai multe morminte de trei tipuri principale: înhumări simple în pământ, înhumări în sicrie de ceramică și înhumarea copiilor în interiorul unor amfore mari.

Cristina Mondin, șefa misiunii din partea Universității din Padova, a declarat că echipa efectuează în prezent analize bioarheologice asupra rămășițelor scheletice pentru a determina dieta, vârsta, sexul și starea de sănătate a indivizilor înhumați la sit.

Rămășițele aparțin unui număr de 23 de indivizi, inclusiv bărbați, femei, copii și adolescenți.

Rezultatele preliminare sugerează că persoanele înhumate în necropolă se bucurau de condiții de viață relativ bune, fără dovezi clare de boli grave sau traumatisme violente.

Printre cele mai remarcabile descoperiri se numără zeci de amfore întregi și o pereche de cercei din aur, despre care se crede că au aparținut unei fetițe.

Aceste artefacte au fost transferate la Muzeul Egiptean din Cairo pentru studii suplimentare și conservare.

