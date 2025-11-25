Un faraon egiptean a mutat corpul unui predecesor și i-a furat mormântul

Arheologii din Egipt au descoperit 225 de shabti (figurine menite să fie servitori ai celui decedat în viața de apoi) care aparțineau faraonului Shoshenq al III-lea, în interiorul mormântului unui alt faraon.

Figurinele au fost găsite la situl Tanis, în nordul Egiptului, în camera nordică a mormântului lui Osorkon al II-lea, lângă un sarcofag nemarcat. Hieroglifele de pe shabti i-au ajutat pe cercetători să identifice cui aparțineau, informează Live Science.

Deși mormântul și sarcofagul au fost descoperite în 1939, shabti-urile au fost găsite recent de o echipă egipteano-franceză de arheologi care desfășoară lucrări de conservare, a transmis Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt. Arheologii aua descoperit, de asemenea, inscripții noi pe care le interpretează și analizează în prezent.

Egiptenii din Antichitate credeau că figurinele shabti (cunoscute și ca ushabti) vor munci pentru cel decedat în viața de apoi, îndeplinind o gamă largă de sarcini, precum munca agricolă și aducerea de obiecte pentru defunct. Ele sunt adesea găsite în morminte egiptene. Cei bogați și puternici erau, de obicei, înmormântați cu sute de astfel de figurine; de exemplu, mormântul lui Tutankhamon conține peste 400.

Shoshenq al III-lea a domnit aproximativ între anii 825 și 773 î.Hr., într-o perioadă în care Egiptul nu era unificat.

„Domnia lui a fost lungă, dar dificilă, cu un război dinastic sângeros între regii din nord [el însuși] și doi regi din sud [verii lui]”, a declarat Frédéric Payraudeau, directorul misiunii arheologice franceze de la Tanis, a cărui echipă a descoperit shabti-urile, într-un email pentru Live Science.

În ciuda conflictelor, Shoshenq al III-lea a reușit să construiască „multe monumente la Tanis, în special o Poartă mare la intrarea în incinta principalului templu”, a spus Payraudeau. Faraonul și-a construit și el un mormânt la Tanis, unde Osorkon al II-lea (care a domnit aproximativ între 874 și 850 î.Hr.) fusese deja înmormântat. Ambii fac parte din ceea ce egiptologii moderni numesc a 22-a dinastie a Egiptului.

Descoperirea shabti-urilor, realizate din faianță, în interiorul mormântului lui Osorkon al II-lea indică faptul că Shoshenq al III-lea nu a fost îngropat în propriul mormânt, ci într-un sarcofag nemarcat din mormântul lui Osorkon al II-lea. Cercetătorii cunoșteau de mult existența acestui mormânt, dar nu știau că Shoshenq al III-lea fusese îngropat acolo.

„Prezența shabti-urilor lângă sarcofagul anonim și, de asemenea, inscripțiile de pe peretele adiacent indică clar că [Shoshenq al III-lea] a fost înmormântat aici și nu în propriul său mormânt”, a spus Payraudeau.

De ce Shoshenq al III-lea a fost înmormântat în mormântul unui predecesor „este o întrebare la care trebuie să reflectăm”, a adăugat el, menționând că motivul ar putea fi legat de conflicte sau de dispute privind succesiunea la tron.

Unele dintre artefactele din mormântul lui Shoshenq al III-lea poartă numele lui Shoshenq al IV-lea, care a domnit în cadrul celei de-a 23-a dinastii, a spus Aidan Dodson, profesor de egiptologie la Universitatea din Bristol (Marea Britanie), care nu a fost implicat în cercetare. „Așadar, acesta din urmă ar fi putut prelua mormântul lui Shoshenq al III-lea și să-l fi înmormântat pe Shoshenq al III-lea în mormântul apropiat al lui Osorkon al II-lea”, a declarat Dodson pentru Live Science într-un email.

În Egiptul antic, reutilizarea mormintelor nu era neobișnuită. Totuși, motivul pentru care Shoshenq al IV-lea ar fi refolosit mormântul lui Shoshenq al III-lea și l-ar fi mutat pe acesta în mormântul lui Osorkon al II-lea rămâne neclar.

Lucrările de conservare în mormântul lui Osorkon al II-lea și analizele shabti-urilor și inscripțiilor sunt în curs de desfășurare.

