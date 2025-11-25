Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities

Un faraon egiptean a mutat corpul unui predecesor și i-a furat mormântul

📁 Egiptul Antic
Autor: Redacția
🗓️ 25 noiembrie 2025

Arheologii din Egipt au descoperit 225 de shabti (figurine menite să fie servitori ai celui decedat în viața de apoi) care aparțineau faraonului Shoshenq al III-lea, în interiorul mormântului unui alt faraon.

Figurinele au fost găsite la situl Tanis, în nordul Egiptului, în camera nordică a mormântului lui Osorkon al II-lea, lângă un sarcofag nemarcat. Hieroglifele de pe shabti i-au ajutat pe cercetători să identifice cui aparțineau, informează Live Science.

Deși mormântul și sarcofagul au fost descoperite în 1939, shabti-urile au fost găsite recent de o echipă egipteano-franceză de arheologi care desfășoară lucrări de conservare, a transmis Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt. Arheologii aua descoperit, de asemenea, inscripții noi pe care le interpretează și analizează în prezent.

Egiptenii din Antichitate credeau că figurinele shabti (cunoscute și ca ushabti) vor munci pentru cel decedat în viața de apoi, îndeplinind o gamă largă de sarcini, precum munca agricolă și aducerea de obiecte pentru defunct. Ele sunt adesea găsite în morminte egiptene. Cei bogați și puternici erau, de obicei, înmormântați cu sute de astfel de figurine; de exemplu, mormântul lui Tutankhamon conține peste 400.

Shoshenq al III-lea a domnit aproximativ între anii 825 și 773 î.Hr., într-o perioadă în care Egiptul nu era unificat.

Foto: Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities
Foto: Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities

„Domnia lui a fost lungă, dar dificilă, cu un război dinastic sângeros între regii din nord [el însuși] și doi regi din sud [verii lui]”, a declarat Frédéric Payraudeau, directorul misiunii arheologice franceze de la Tanis, a cărui echipă a descoperit shabti-urile, într-un email pentru Live Science.

În ciuda conflictelor, Shoshenq al III-lea a reușit să construiască „multe monumente la Tanis, în special o Poartă mare la intrarea în incinta principalului templu”, a spus Payraudeau. Faraonul și-a construit și el un mormânt la Tanis, unde Osorkon al II-lea (care a domnit aproximativ între 874 și 850 î.Hr.) fusese deja înmormântat. Ambii fac parte din ceea ce egiptologii moderni numesc a 22-a dinastie a Egiptului.

Foto: Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities
Foto: Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities

Descoperirea shabti-urilor, realizate din faianță, în interiorul mormântului lui Osorkon al II-lea indică faptul că Shoshenq al III-lea nu a fost îngropat în propriul mormânt, ci într-un sarcofag nemarcat din mormântul lui Osorkon al II-lea. Cercetătorii cunoșteau de mult existența acestui mormânt, dar nu știau că Shoshenq al III-lea fusese îngropat acolo.

„Prezența shabti-urilor lângă sarcofagul anonim și, de asemenea, inscripțiile de pe peretele adiacent indică clar că [Shoshenq al III-lea] a fost înmormântat aici și nu în propriul său mormânt”, a spus Payraudeau.

De ce Shoshenq al III-lea a fost înmormântat în mormântul unui predecesor „este o întrebare la care trebuie să reflectăm”, a adăugat el, menționând că motivul ar putea fi legat de conflicte sau de dispute privind succesiunea la tron.

Unele dintre artefactele din mormântul lui Shoshenq al III-lea poartă numele lui Shoshenq al IV-lea, care a domnit în cadrul celei de-a 23-a dinastii, a spus Aidan Dodson, profesor de egiptologie la Universitatea din Bristol (Marea Britanie), care nu a fost implicat în cercetare. „Așadar, acesta din urmă ar fi putut prelua mormântul lui Shoshenq al III-lea și să-l fi înmormântat pe Shoshenq al III-lea în mormântul apropiat al lui Osorkon al II-lea”, a declarat Dodson pentru Live Science într-un email.

În Egiptul antic, reutilizarea mormintelor nu era neobișnuită. Totuși, motivul pentru care Shoshenq al IV-lea ar fi refolosit mormântul lui Shoshenq al III-lea și l-ar fi mutat pe acesta în mormântul lui Osorkon al II-lea rămâne neclar.

Lucrările de conservare în mormântul lui Osorkon al II-lea și analizele shabti-urilor și inscripțiilor sunt în curs de desfășurare.

Mai multe pentru tine...
Sicriul lui Tutankhamon, cel mai scump din istorie jpeg
Sicriul lui Tutankhamon, cel mai scump din istorie
10 detalii incredibile despre faraonul Tutankhamon jpeg
10 detalii incredibile despre faraonul Tutankhamon
Mormântul lui Tutankamon, plin de „lucruri minunate” Mărturiile celui care a descoperit comoara din Valea Regilor jpeg
Mormântul lui Tutankamon, plin de „lucruri minunate”. Mărturiile celui care a descoperit comoara din Valea Regilor
Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?
Craniul descoperit sub zidurile prăbușite ale fortului (© Santiago D. Domínguez-Solera)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Descoperire macabră: Un cap tăiat de sodații romani, folosit ca avertisment pentru celți
la Pascaline foto Christie s jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blaise Pascal în 1642, blocată în Franța
Un ceas de buzunar din aur, recuperat de pe Titanic, vândut cu o sumă record (© Henry Aldridge & Son Ltd)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un obiect recuperat de pe Titanic
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
Trei monede recuperate de pe epava legendarului galion San José (© Dirección General Marítima)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Primele obiecte recuperate de pe epava legendarului galion San José / VIDEO
Sicriul a fost făcut dintr-un stejar scobit în interior (© York Archaeological Trust)
📁 Preistorie
Un sicriu din Epoca Bronzului, vechi de 4.000 de ani, va fi expus pentru prima dată
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii
Muzeul Județean Olt își va digitaliza colecția numismatică (foto: Facebook / Muzeul Județean Olt)
📁 Muzeele României
Muzeul Județean Olt își va digitaliza colecția numismatică