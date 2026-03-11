O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO

Arheologii din Mureș au descoperit o cisternă uriașă de apă, care deservea castrul auxiliar roman de la Călugăreni (comuna Eremitu).

„Curtea clădirii comandamentului din castrul auxiliar de la Călugăreni a ascuns, pe lângă o fântână plină de comori, multe lucruri interesante. Din 2022, cercetările au relevat un fenomen neobișnuit în colțul nord-vestic al curții: în timp ce în alte zone era vizibil un pavaj de pietriș atent amenajat, în această parte el lipsea complet. După mai multe campanii de săpături arheologice am găsit răspunsul: groapa uriașă nu era altceva decât o cisternă, care ocupa aproape jumătate din sectorul nordic al curții. Dar cum am ajuns la această concluzie? În timpul săpăturii sistematice din vară, din groapa tot mai adâncă au fost descoperite grinzi de lemn, care alcătuiau cadrul structural al cisternei. Pereții din lut ai rezervorului au reținut apa, ceea ce a permis conservarea grinzilor vechi de aproape 2000 de ani. După retragerea romanilor din provincie, castrul și clădirile sale au fost lăsate pradă degradării. Atunci când elementele superioare de susținere ale cisternei au putrezit, structura s-a prăbușit, iar în urma alunecării de teren, altarul aflat în curte a alunecat înspre interior”, scrie Muzeul Județean Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

→ Imaginea 1/4: Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)

Conform Muzeului Județean Mureș, situl roman de la Călugăreni face parte din vastul sistem defensiv al Imperiului Roman cunoscut sub termenul de limes și a jucat un rol strategic în apărarea Văii Nirajului și a provinciei Dacia.

Cunoscut în legendele locale sub numele de „Cetatea și palatul Sânzienei”, existența sa a fost consemnată încă de la începutul secolului al XVIII-lea. Primele săpături arheologice, realizate la sfârșitul secolului al XIX-lea au dus la localizarea exactă a castrului. Potrivit ștampilelor cu textul CPAI de pe materialul tegular, unitatea militară staționată aici a fost o trupă auxiliară de infanterie și anume c(ohors) p(rima) A(ugusta) I(turaeorum).

În cursul cercetărilor recente situl a fost cartat cu ajutorul măsurătorilor geofizice și prin periegheze intensive. Săpăturile arheologice au avut în vedere cercetarea clădirii comandamentului din castru, a băilor și unele locuințe din așezarea civilă.

În 2015 a fost înființat Parcul arheologic de la Călugăreni care este administrat de Centrul de Cercetare al Limesului Roman, din cadrul Muzeului Județean Mureș. Parcul se extinde pe o suprafață de peste 5 ha și are ca scop protejarea și valorificarea sitului arheologic.

