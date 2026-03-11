Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)

O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 11 martie 2026

Arheologii din Mureș au descoperit o cisternă uriașă de apă, care deservea castrul auxiliar roman de la Călugăreni (comuna Eremitu).

„Curtea clădirii comandamentului din castrul auxiliar de la Călugăreni a ascuns, pe lângă o fântână plină de comori, multe lucruri interesante. Din 2022, cercetările au relevat un fenomen neobișnuit în colțul nord-vestic al curții: în timp ce în alte zone era vizibil un pavaj de pietriș atent amenajat, în această parte el lipsea complet. După mai multe campanii de săpături arheologice am găsit răspunsul: groapa uriașă nu era altceva decât o cisternă, care ocupa aproape jumătate din sectorul nordic al curții. Dar cum am ajuns la această concluzie? În timpul săpăturii sistematice din vară, din groapa tot mai adâncă au fost descoperite grinzi de lemn, care alcătuiau cadrul structural al cisternei. Pereții din lut ai rezervorului au reținut apa, ceea ce a permis conservarea grinzilor vechi de aproape 2000 de ani. După retragerea romanilor din provincie, castrul și clădirile sale au fost lăsate pradă degradării. Atunci când elementele superioare de susținere ale cisternei au putrezit, structura s-a prăbușit, iar în urma alunecării de teren, altarul aflat în curte a alunecat înspre interior”, scrie Muzeul Județean Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
Imaginea 1/4: Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)

Conform Muzeului Județean Mureș, situl roman de la Călugăreni face parte din vastul sistem defensiv al Imperiului Roman cunoscut sub termenul de limes și a jucat un rol strategic în apărarea Văii Nirajului și a provinciei Dacia.

Cunoscut în legendele locale sub numele de „Cetatea și palatul Sânzienei”, existența sa a fost consemnată încă de la începutul secolului al XVIII-lea. Primele săpături arheologice, realizate la sfârșitul secolului al XIX-lea au dus la localizarea exactă a castrului. Potrivit ștampilelor cu textul CPAI de pe materialul tegular, unitatea militară staționată aici a fost o trupă auxiliară de infanterie și anume c(ohors) p(rima) A(ugusta) I(turaeorum).

În cursul cercetărilor recente situl a fost cartat cu ajutorul măsurătorilor geofizice și prin periegheze intensive. Săpăturile arheologice au avut în vedere cercetarea clădirii comandamentului din castru, a băilor și unele locuințe din așezarea civilă.

În 2015 a fost înființat Parcul arheologic de la Călugăreni care este administrat de Centrul de Cercetare al Limesului Roman, din cadrul Muzeului Județean Mureș. Parcul se extinde pe o suprafață de peste 5 ha și are ca scop protejarea și valorificarea sitului arheologic.

Mai multe pentru tine...
Fortificație romană, descoperită în Bistrița-Năsăud (foto: Facebook / Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Fortificație romană, descoperită în Bistrița-Năsăud / FOTO
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cele mai faimoase așezări de pe Limesul provinciei romane Dacia
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
arabela si casa png
📁 Patrimoniu în pericol
Crimă pe strada Ernest Broșteanu. Casa de la nr. 25 și misterul Arabelei Armășescu care bântuie
Monumental stone pavement e1772900038611 jpg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Descoperire spectaculoasă sub un hotel din Barcelona: forumul roman ar putea avea o altă orientare
lyme
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Căpușele, Lyme și misterul bolii Lyme: ce spun documentele declasificate
download jpg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
O reprezentare artistică a lui Graecopithecus freybergi, în mediul său natural, savana care exista în urmă cu 7,2 milioane de ani, în zona Atenei contemporane (© Facebook / Velizar Simeonovski)
📁 Preistorie
Primul strămoș uman a apărut în Balcani? O fosilă ar putea rescrie istoria originilor umane
Stone Age boy in Sweden webp
📁 Preistorie
Mister din preistorie: copil îngropat cu coroană de pene de ciocănitoare și cu blănuri alese în Suedia
statui insula pastelui shutterstock 171875450 jpg
📁 Patrimoniu în pericol
De ce se distrug statuile Moai și cine le poate salva
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii