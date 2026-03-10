De ce se distrug statuile Moai și cine le poate salva

În mijlocul Oceanului Pacific, la mii de kilometri de orice continent, se află una dintre cele mai misterioase insule din lume: Insula Paștelui, cunoscută și sub numele de Rapa Nui. Aici se găsesc celebrele statui Moai, monumente gigantice din piatră care au devenit simboluri ale uneia dintre cele mai enigmatice civilizații din Pacific.

Astăzi însă, aceste impresionante vestigii arheologice se confruntă cu o problemă serioasă: degradarea accelerată provocată de natură și de schimbările climatice. În timp ce turismul depinde de existența lor, comunitatea locală și specialiștii se întreabă dacă statuile trebuie restaurate sau lăsate să urmeze ciclul natural al culturii rapa nui, relateaza turismistoric.ro

O civilizație polineziană care a ridicat statui gigantice

Situată la aproximativ 3.500 de kilometri de coasta Americii de Sud și aparținând statului Chile, Insula Paștelui este renumită pentru uriașele statui antropomorfe numite Moai.

Aceste monumente au fost sculptate între aproximativ anii 1100 și 1600 de către populația polineziană Rapa Nui. Statuile reprezentau spiritele strămoșilor și erau amplasate pe altare ceremoniale numite ahu, având rolul simbolic de a proteja comunitățile.

Astăzi există în jur de 1.000 de statui Moai pe insulă. Unele depășesc 10 metri înălțime și cântăresc zeci de tone, fiind printre cele mai impresionante sculpturi monumentale realizate vreodată de o civilizație preindustrială.

De ce se degradează statuile Moai

Principala cauză a deteriorării este materialul din care au fost realizate statuile. Majoritatea Moai sunt sculptate din tuf vulcanic, o rocă relativ moale și poroasă. Aceasta era ușor de prelucrat pentru meșterii rapa nui, dar în același timp este extrem de vulnerabilă la factorii naturali.

De-a lungul secolelor, ploaia, vântul și stropii de apă sărată aduși de ocean au început să erodeze suprafața statuilor. Sarea pătrunde în rocă și, atunci când cristalizează, provoacă fisuri care distrug treptat detaliile sculpturii, precum ochii, nasul sau liniile feței.

Schimbările climatice par să accelereze acest proces. Furtunile mai puternice și precipitațiile intense afectează tot mai mult monumentele.

Un alt incident grav a avut loc în 2022, când un incendiu de vegetație a afectat mai multe statui, provocând deteriorări ireversibile unor monumente vechi de secole.

Restaurare sau respectarea ciclului natural?

Problema conservării statuilor Moai a devenit un subiect intens dezbătut. Mulți arheologi și specialiști în patrimoniu consideră că restaurarea este esențială pentru protejarea monumentelor.

Fără intervenții, unele studii sugerează că multe dintre statui s-ar putea dezintegra în aproximativ 100 de ani.

Pe de altă parte, o parte a comunității locale Rapa Nui vede lucrurile diferit. În cultura polineziană, obiectele sacre pot fi lăsate să se întoarcă treptat în natură după ce și-au îndeplinit rolul spiritual. Pentru unii locuitori ai insulei, degradarea statuilor face parte din ciclul firesc al existenței lor.

Turismul – între protecție și presiune

Moai sunt principala atracție turistică a insulei. Aproximativ 100.000 de turiști vizitează anual acest loc izolat pentru a vedea monumentele misterioase.

Această popularitate aduce însă și probleme. Traficul turistic intens poate accelera deteriorarea siturilor arheologice.

Pentru a reduce impactul, autoritățile au introdus reguli stricte:

vizitarea siturilor se face doar cu ghid autorizat

atingerea statuilor este interzisă

accesul este limitat în anumite zone arheologice

Majoritatea statuilor se află în Rapa Nui National Park, sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Un patrimoniu mondial aflat în pericol

Specialiștii avertizează că, fără un plan solid de conservare, statuile Moai ar putea continua să se degradeze până la dispariție.

Proiectele de restaurare sunt însă costisitoare și necesită colaborare între statul chilian, comunitatea locală și organizații internaționale.

Deocamdată, dezbaterea rămâne deschisă: trebuie aceste monumente protejate pentru generațiile viitoare sau lăsate să urmeze destinul spiritual al culturii rapa nui?

Indiferent de răspuns, statuile Moai rămân una dintre cele mai fascinante moșteniri arheologice ale lumii.