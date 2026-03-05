Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 5 martie 2026

Procesul laborios de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din incinta Castelului Corvinilor a intrat în ultima etapă.

Nu mai puțin de 7969 de plăci ceramice vor fi folosite în acest proces, ele fiind realizate manual, după aceleași metode de aceeași companie din Ungaria care a asigurat, în urmă cu mai bine de 130 de ani, piese decorative, în special plăci ceramice, pentru refacerea mai multor componente ale obiectivului amintit, acțiune derulată între 1868 și 1917, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Restaurarea Sălii Cavalerilor a fost începută de Ferenc Schulz, în 1868, dar s-a finalizat abia după 1890, an în care arhitecții responsabili de lucrare, Antal Khuen și István Möller, au realizat desenele în baza cărora au fost fabricate plăcile ceramice folosite la pardosirea Sălii Cavalerilor, de către fabrica Zsolnay din Pécs, Ungaria.

„Vă reamintesc, Castelul Corvinilor se află în prezent în cel mai amplu proces de restaurare, conservare și punere în valoare din ultimele decenii. Prima etapă a fost realizată printr-un proiect în valoare de 5 milioane de euro, derulat cu sprijinul ADR Vest, prin Programul Operațional Regional 2014–2020. În prezent, se află în implementare cea de-a doua etapă – un proiect în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Pentru municipiul Hunedoara, pentru România și pentru patrimoniul european, conservarea acestui monument este o responsabilitate esențială. Ne dorim ca acest simbol al istoriei medievale să rămână un reper turistic de prim rang și ca generațiile viitoare să se poată bucura de un obiectiv excepțional, autentic și protejat în mod corespunzător”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, conform sursei citate.

Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Imaginea 1/4: Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
