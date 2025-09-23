Plăcile ceramice pictate care alcătuiesc pardoseala „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor vor fi înlocuite cu unele identice, produse de aceeaşi manufactură care le-a livrat şi pe cele montate în urmă cu mai bine de un secol.

Plăcile ceramice realizate în secolul al XIX-lea, care sunt într-o stare avansată de degradare, vor fi demontate ambalate și depozitate, o parte a lor urmând să facă parte dintr-o expoziție dedicată restaurării castelului, informează Muzeul Castelul Corvinilor.

Totodată va fi demarată și cercetarea arheologică, ce va furniza informații importante cu privire la fazele de construcție a Castelului Corvinilor, activitate care se va desfășura în pararel cu lucrările de remediere a tasărilor și cu cele de pregătire a stratului suport al noii pardoseli.

După devastatorul incendiu din 1854, în anul 1868 a fost începută, de către Ferenc Schulz, restaurarea Sălii Cavalerilor. Lucrările au fost finalizate însă abia după anul 1890, când arhitecţii Antal Khuen şi István Möller, au realizat desenele pe baza cărora au fost fabricate, de către fabrica Zsolnay din Pécs – Ungaria, plăcile ceramice folosite la pardosirea Sălii Cavalerilor.

În cadrul restaurării actuale, după mai bine de un secol, aceeaşi companie va produce plăcile ceramice pentru Sala Cavalerilor din Castelul Corvinilor, identice cu cele originale și realizate prin acelaşi proces tehnologic.

→ Imaginea 1/4: Lucrări de înlocuire a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Muzeul Castelul Corvinilor reamintește faptul că o primă etapă de restaurare s-a realizat ajutorul unui proiect în valoare de 5 milioane de euro, câstigat de Primăria Hunedoara și derulat cu sprijinul ADR Vest, prin POR 2014 – 2020, iar o a doua etapă este acum în derulare – grație unui proiect în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanţat prin PNRR.