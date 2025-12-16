Seară Regală pentru Corpul Diplomatic acreditat la București

Majestatea Sa Custodele Coroanei a găzduit luni, 15 decembrie 2025, la Palatul Regal, seara anuală dedicată Corpului Diplomatic acreditat la București.

Prima recepție de acest fel a avut loc acum 159 de ani, în Sala Tronului din Palatul Regal de atunci, și a fost găzduită de Principele Suveran Carol I, în primul său an de domnie. După aceea, în preajma fiecărui An Nou, Regii Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai I au păstrat tradiția onorării legăturilor diplomatice dintre România și țările lumii, notează Familia Regală a României, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, după o întrerupere de cinci decenii, Regele Mihai I a reluat tradiția Serilor Regale anuale ale Corpului Diplomatic în decembrie 1997, la București. Majestatea Sa Custodele Coroanei a găzduit aceste evenimente începând din anul 2009. Serile au avut loc la Sala Regilor de la Palatul Elisabeta, în Holul de Onoare al Castelului Peleș și, din anul 2016 încoace, la Palatul Regal.

În prezența Majestății Sale Custodelui Coroanei și a Alteței Sale Regale Principele Radu, precum și a Altețelor Lor Regale Principesa Elena, Principesa Sofia și Principesa Maria, seara a început cu intonarea Imnului Regal, de către Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. A urmat un cuvânt de bun-venit adresat în numele Custodelui Coroanei de Principele Radu, apoi discursul Excelenței Sale Președintelui Senatului României, dl Mircea Abrudean, și discursul Excelenței Sale Arhiepiscopului Giampiero Gloder, Nunțiul Apostolic, Decan al Corpului Diplomatic.

La seara regală au luat parte reprezentanți ai Guvernului, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Apărării Naționale, șefi ai misiunilor diplomatice bilaterale și multilaterale acreditate în România și membri ai Casei Majestății Sale.

La finalul discursurilor, a avut loc un dineu oferit de Custodele Coroanei și de Principele Consort în onoarea Corpului Diplomatic străin.

Și-au dat concursul Orchestra Reprezentantivă a Ministerului Apărării Naționale și militari ai Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul. Ambele instituții, cu o vechime de un secol și jumătate, au fost distinse cu Crucea Casei Regale a României.

Redăm mai jos discursul Majestății Sale Custodele Coroanei, la Seara Regală pentru Corpul Diplomatic:

„Excelența Voastră Nunțiul Apostolic, Excelențele Voastre, doamnelor și domnilor,

Sunt bucuroasă să vă spun bun-venit în această seară la Palatul Regal. Tradiția serilor de sfârșit de an în onoarea Corpului Diplomatic acreditat în țara noastră datează din vremea Regelui Carol I în secolul al XIX-lea și a fost reluată de Regele Mihai l după căderea dictaturii comuniste.

Vă mulțumim pentru prezența în această seară, dar mai ales pentru prietenia și contribuția personală la dezvoltarea relațiilor dintre țările voastre și România. Unii spun că, în era comunicațiilor electronice instantanee și a rețelelor sociale, misiunile diplomatice nu mai sunt necesare, deoarece liderii lumii se pot contacta unii pe alții instantaneu. Nu împărtășim această idee simplistă. De fapt, se poate spune că, într-o eră a videoclipurilor și a știrilor false, contactele personale pe care le realizați între națiuni nu au fost niciodată mai necesare, iar vocea autentică, personală pe care o reprezentați în relațiile noastre diplomatice bilaterale și multilaterale este mai necesară ca oricând.

Și, pentru că avem printre noi pe Nunțiul Apostolic, să salutăm proclamarea Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea și, de asemenea, acțiunile sale publice ulterioare. Călătoriile curajoase ale Suveranului Pontif în zonele de conflict și pericol și sprijinul său deschis pentru demnitatea cetățenilor și a națiunilor au fost unele dintre cele mai încurajatoare și înălțătoare evoluții ale acestui an.

Așa cum am văzut recent la sfințirea Catedralei noastre Naționale, credința rămâne călăuza morală, liantul necesar care leagă națiunile noastre. Chiar într-o perioadă în care cinismul este la modă, credința neclintită în umanitate și în anumite principii morale rămâne indispensabilă. În curând, vom sărbători nașterea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dar, indiferent de religia sau crezul pe care le avem, să nu uităm niciodată că ceea ce ne unește este mult mai important decât ceea ce ne deosebește. Aceste două evenimente spirituale-cheie ale anului sunt dovezi puternice ale acestui adevăr.

Desigur, am trecut anul acesta și prin schimbări politice profunde, precum alegerile din mai în România și alegerile parlamentare din septembrie din Republica Moldova. Ambele au fost considerate – și așa au și fost – examene decisive, nu doar pentru clasa noastră politică, ci și pentru temelia sistemului nostru democratic. Și, în linii mari, examenele au fost trecute cu succes.

Așa cum am subliniat anul trecut, ceea ce s-a întâmplat în România în timpul alegerilor din 2024 și 2025 nu a fost ceva nou. Oamenii simt că, deși au dreptul de a vota, nu au puterea de a-și schimba soarta. De aceea, ei se simt atrași de curente politice care promit o ruptură completă cu trecutul și care oferă presupuse soluții care nu implică niciun cost. Dar, chiar și oamenii care nu sunt atrași de acest fel de curente politice vor să vadă fețe noi și să experimenteze noi feluri de guvernare. Din acest punct de vedere, ceea ce s-a întâmplat în România s-a întâmplat în majoritatea țărilor europene.

Totuși, la o privire mai atentă la sfârșitul acestui an, există câteva aspecte bune ale evenimentelor politice recente, iar ele merită menționate.

Primul este ca instituțiile noastre democratice rămân puternice. Oricât de multe critici au adus oamenii instanțelor și comisiilor de supraveghere electorală, alegerile au avut loc, voturile au fost numărate și numărătoarea finală a fost acceptată ca fiind corectă. După cum vă amintiți, luând în considerare pasiunile generate de alegeri, niciuna dintre aceste realizări nu era garantată sau evidentă la momentul respectiv.

Al doilea rezultat bun, demn de menționat, este că procesul electoral din România a servit drept avertisment pentru un întreg continent, cu privire la amploarea pericolului interferențelor străine în alegeri și al manipulării electorale prin implicarea platformelor de Social Media. Ceea ce s-a întâmplat în România în ultimele procese electorale este acum studiat de guverne din întreaga lume; nu am reușit să anticipăm subminarea sistemului nostru electoral, dar am reușit să o înlăturăm.

O semnificativă victorie comună a țărilor noastre au fost alegerile din Republica Moldova, care au asigurat continuarea căii și vocației europene a țării, în ciuda unei campanii similare, finanțată din străinătate, pentru destabilizarea țării și discreditarea procesului său electoral. Aceasta a fost izbânda cetățenilor Republicii Moldova și a liderilor lor. Dar a fost și o izbândă pentru toți românii, pentru Guvernul României, neclintit în hotărârea de a sprijini economia țării-surori și autoritățile de la Chișinău, care nu s-au lăsat descurajate de agresiune și intimidare. Drumul comun al românilor de pe ambele părți ale Prutului în cadrul Uniunii Europene este, prin urmare, larg deschis.

Din păcate, însă, 2025 a fost și anul încercărilor, cu dificultăți mai mari decât în anul precedent. Invazia Rusiei în Ucraina a continuat neîntreruptă. Sunt mândră că țara mea a rămas fermă în sprijinul său pentru Ucraina și a crescut asistența militară și umanitară. Să păstrăm însă în minte că sacrificiile din ultimii ani vor fi probabil urmate de sacrificii și mai mari, în următorii ani.

Războiul din Ucraina a durat aproape la fel de mult ca Primul Război Mondial, iar urmele lui vor rămâne mult timp de-acum încolo. Indiferent ce se va întâmpla – fie că va exista un armistițiu, fie că luptele vor continua – reconstrucția Ucrainei va fi o întreprindere uriașă, necesitând sacrificii din partea tuturor națiunilor europene. Iar aceste sacrificii vor fi imposibile fără unitatea europeană și fără menținerea legăturilor puternice dintre Europa și apropiații noștri aliați nord-americani, Canada și Statele Unite.

După cum știm, anul acesta a fost dominat de dezbateri pe această temă, cu opinii divergente și cu pasiuni puternice care au străbătut Atlanticul. Acest lucru nu este nici surprinzător, nici neapărat ceva rău: la mai bine de opt decenii de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și la mai mult de trei decenii de la sfârșitul Războiului Rece în Europa, este timpul să facem un “audit” al relațiilor trans-atlantice.

Nimeni nu pune la îndoială faptul că europenii ar trebui să contribuie mai mult la propriile măsuri de securitate; surpriza nu este, așadar, că Statele Unite cer Europei acum o recalibrare a măsurilor de apărare, surpriza este că americanii au fost atât de răbdători cu generații de lideri europeni anteriori, care au ignorat astfel de cereri din partea Washington-ului. Dacă vrem ca alții să ia în serios securitatea și apărarea noastră, noi suntem primii care trebuie să le luăm în serios.

În același timp, să facem un efort mai mare de a reaminti aliaților noștri din SUA și Canada că legăturile noastre trans-atlantice sunt mai profunde decât schimburile economice sau contribuțiile financiare la NATO. De-a lungul vieții sale, și în ciuda multor speranțe năruite și dezamăgiri, Regele Mihai nu și-a pierdut niciodată încrederea în angajamentul Statelor Unite față de libertatea Europei. Una dintre primele călătorii pe care tatăl meu le-a făcut după exilarea sa de către comuniști a fost în Statele Unite, pentru a milita pentru libertatea românilor. Și, deși românii au trebuit să stea patru decenii sub dictatura comunistă, Regele Mihai a continuat să creadă că România va prospera doar atunci când va fi ancorată în legătură puternică dintre națiunile europene și SUA.

Generația de lideri a Regelui Mihai nu mai este printre noi. Dar este datoria generației actuale să reînvie spiritul de cooperare transatlantică, amintindu-le aliaților americani că nu au parteneri mai puternici și mai de încredere decât europenii. Este adevărat, nu va fi ușor de convins Washington-ul de acest lucru. Dar este o muncă necesară și una pe care Familia Regală Română, împreună cu Guvernul și cu diplomații țării noastre, rămâne hotărâtă să o ducă la bun sfârșit.

Excelențele Voastre, doamnelor și domnilor,

Una dintre datoriile fundamentale ale Familiei Regale este să asigure o continuitate istorică a devotamentului față de interesele și obiectivele națiunii, așa că vom continua fără ezitare să facem ceea ce am făcut întotdeauna: să ne menținem încrederea națională și să consolidăm poziția internațională a României.

Facem acest lucru nu doar din mândrie, ci și din necesitate. În ciuda tuturor problemelor și dificultăților, România nu a fost niciodată mai apărată și mai prosperă decât este astăzi. Românii nu au fost niciodată mai liberi să călătorească și să-și îndeplinească aspirațiile și activitățile lor decât sunt astăzi. S-ar putea face toate acestea mai bine? Desigur, dar nu ne putem îmbunătăți această condiție decât dacă avem încredere în situația noastră actuală.

Ne angajăm să continuăm să facem toate acestea, atât acasă, cât și în străinătate, cu ajutorul și cu prietenia voastră. Întreaga mea familie vă urează vouă și tuturor celor dragi un Crăciun și un An Nou fericit!”