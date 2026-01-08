Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist

Vestigii cu o vechime cuprinsă între 5000 și 3000 de ani, descoperite într-un sit arheologic din Neamț

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 8 ianuarie 2026

Un sit deosebit, cercetat relativ recent la Săcălușești – Dealul Buga, comuna Agapia, județul Neamț, conține vestigii cu o vechime cuprinsă între 5000 și 3000 de ani, anunță arheologul Vasile Diaconu, pe pagina sa de Facebook.

„Săpăturile au avut caracter preventiv și au fost impuse de implementarea unui proiect de infrastructură energetică. Cercetările au permis descoperirea mai multor complexe (gropi și locuințe), datate din perioada timpurie a Epocii Bronzului și până în prima epocă a fierului. De altfel, această săpătură a adus informații foarte valoroase pentru cunoașterea perioadei hallstattiene în interiorul Depresiunii Neamț. Împreună cu echipa care a efectuat săpăturile am publicat un studiu detaliat cu rezultatele acestor investigații de teren, care poate fi accesat aici: https://www.academia.edu/99916566”, precizează arheologul Vasile Diaconu.

Foto: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist
Imaginea 1/3: Foto: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist
Foto: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist
Foto: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist
Foto: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist
Foto: Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities
📁 Egiptul Antic
Ateliere vechi de 2.000 de ani și o necropolă romană, descoperite în Delta Nilului
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
Sigiliul a fost creat probabil între anii 1200 – 1400 (© Colchester and Ipswich Museum Service)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Sigiliu medieval cu piatră romană, descoperit cu un detector de metale
Mormintele unor războinici de elită, vechi de 1.100 de ani, descoperite în Ungaria (© Ágnes Füredi)
📁 Istorie Medievală Universală
Mormintele unor războinici de elită, vechi de 1.100 de ani, descoperite în Ungaria
gold hair ornament jpg
📁 Istoria Orientului îndepărtat
Descoperire uluitoare în China: Mormânt antic din Dinastia Tang dezvăluie comori de aur și argint!
O serie de maxilare inferioare din Africa de Nord demonstrează variații între fosilele de hominizi (© Philipp Gunz / Institutul Max Planck pentru Antropologie Evoluționară)
📁 Preistorie
A fost descoperit ultimul strămoș comun al oamenilor moderni și al neanderthalienilor?
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii