Vestigii cu o vechime cuprinsă între 5000 și 3000 de ani, descoperite într-un sit arheologic din Neamț

Un sit deosebit, cercetat relativ recent la Săcălușești – Dealul Buga, comuna Agapia, județul Neamț, conține vestigii cu o vechime cuprinsă între 5000 și 3000 de ani, anunță arheologul Vasile Diaconu, pe pagina sa de Facebook.

„Săpăturile au avut caracter preventiv și au fost impuse de implementarea unui proiect de infrastructură energetică. Cercetările au permis descoperirea mai multor complexe (gropi și locuințe), datate din perioada timpurie a Epocii Bronzului și până în prima epocă a fierului. De altfel, această săpătură a adus informații foarte valoroase pentru cunoașterea perioadei hallstattiene în interiorul Depresiunii Neamț. Împreună cu echipa care a efectuat săpăturile am publicat un studiu detaliat cu rezultatele acestor investigații de teren, care poate fi accesat aici: https://www.academia.edu/99916566”, precizează arheologul Vasile Diaconu.