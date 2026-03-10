Primul strămoș uman a apărut în Balcani? O fosilă ar putea rescrie istoria originilor umane

Mersul pe două picioare a fost considerat mult timp o etapă importantă în evoluția umană și una dintre cele mai definitorii caracteristici ale noastre. Până acum, cercetătorii au presupus că primii oameni au apărut în Africa și că mersul biped s-a dezvoltat acolo în urmă cu aproximativ 6 milioane de ani. Totuși, o echipă internațională de cercetători afirmă că un femur fosil recent descoperit în Bulgaria ar putea rescrie istoria originilor umane.

Experți de la Muzeul Național de Istorie Naturală din Bulgaria, de la Universitatea Aristotel din Salonic (Grecia), de la Centrul Senckenberg pentru Evoluția Umană și Paleo-mediu al Universității din Tübingen (Germania) și de la Universitatea din Toronto (Canada) spun că femurul prezintă trăsături inconfundabile ale unui biped — un strămoș uman care mergea drept mai devreme decât se credea până acum — cu peste 7 milioane de ani în urmă, relatează phys.org.

Fosila, provenită din situl arheologic Azmaka, lângă orașul Chirpan din Câmpia Traciei Superioare, a fost descrisă săptămâna aceasta într-un articol publicat în revista Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments.

Graecopithecus — cel mai vechi strămoș uman?

„Având o vechime de 7,2 milioane de ani, acest strămoș, pe care îl clasificăm ca aparținând genului Graecopithecus, ar putea fi cel mai vechi om cunoscut”, spune profesorul David Begun de la Universitatea din Toronto.

Primul exemplar de Graecopithecus, un fragment de mandibulă, a fost descoperit într-un sit de lângă Atena. Echipa de cercetare a analizat această descoperire în 2017 și a concluzionat că forma rădăcinilor dentare sugera că Graecopithecus era un strămoș uman timpuriu. Mandibula inferioară nu putea oferi dovezi despre modul în care se deplasa creatura, însă noul femur descoperit în situl bulgar Azmaka oferă informații valoroase.

Femurul a aparținut, probabil, unei femele care cântărea aproximativ 24 de kilograme (foto jos - reconstituire de Velizar Simeonovski). Ea trăia lângă un râu într-un peisaj de savană asemănător cu cel din Africa de Est de astăzi.

„Mai multe caracteristici morfologice externe și interne, precum gâtul alungit orientat în sus dintre diafiza femurului și capul femural, punctele speciale de inserție pentru mușchii fesieri și grosimea stratului exterior al osului, prezintă asemănări cu strămoșii umani bipezi fosili și cu oamenii”, spune profesorul Nikolai Spassov de la Muzeul Național de Istorie Naturală din Bulgaria.

În acest punct, ele se deosebeau de femurele maimuțelor care trăiesc în copaci.

„Totuși, Graecopithecus nu se deplasa exact ca oamenii moderni”, adaugă Spassov.

Femurul de la Azmaka combină trăsături ale maimuțelor africane cu cele ale bipezilor mai recenți.

„Graecopithecus reprezintă o etapă în evoluția umană între strămoșii noștri arboricoli și cei care trăiau pe sol, precum Danuvius guggenmosi, vechi de aproape 12 milioane de ani, descoperit la situl Hammerschmiede din sudul Germaniei, și descoperiri mai recente din Africa de Est”, spune Begun.

„Ar putea fi descris cu siguranță ca o verigă lipsă”, adaugă Begun.

Cel mai probabil, Graecopithecus descinde din maimuțele balcano-anatoliene vechi de 8–9 milioane de ani, precum Ouranopithecus și Anadoluvius, care la rândul lor au evoluat din strămoși din Europa de Vest și Centrală.

Schimbările climatice au determinat dispersia

„Știm că schimbările climatice la scară largă din estul Mediteranei și vestul Asiei au dus la apariția periodică a unor vaste semi-deșerturi și deșerturi urmă cu aproximativ 6 - 8 milioane de ani. Acest lucru a declanșat mai multe valuri de dispersie ale mamiferelor eurasiatice către Africa și a pus bazele faunei de mamifere din savanele africane de astăzi”, spune profesoara Madelaine Böhme de la Centrul Senckenberg pentru Evoluția Umană și Paleo-mediu al Universității din Tübingen.

Autorii studiului suspectează, prin urmare, că și marile maimuțe s-au răspândit spre sud. Deocamdată nu este clar dacă strămoșii cimpanzeilor, gorilelor și oamenilor se separaseră deja în Europa și dacă aceste valuri de dispersie au contribuit la izolarea genetică a liniilor lor evolutive. Este posibil ca Graecopithecus să se fi răspândit și din Balcani către Africa, unde, începând cu aproximativ 6 milioane de ani în urmă, au apărut strămoși umani timpurii precum genul Orrorin, urmați mai târziu de Australopithecus afarensis, al cărui cel mai faimos reprezentant este fosila cunoscută sub numele de Lucy.

Cercetările continuă la Azmaka și în alte situri din Balcani pentru a descoperi mai multe exemplare de Graecopithecus și pentru a afla mai multe despre ecologia și evoluția acestui biped surprinzător de timpuriu și posibil strămoș uman.

Foto sus: O reprezentare artistică a lui Graecopithecus freybergi, în mediul său natural, savana care exista în urmă cu 7,2 milioane de ani, în zona Atenei contemporane (© Facebook / Velizar Simeonovski)

