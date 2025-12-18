Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)

Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 18 decembrie 2025

Raportul general al medicului primar al județului Brăila, pe 1894, publicat în Monitorul Oficial, Nr. 49, 3(15) iunie 1895, ne oferă informații despre alimentația țăranilor din satele județului de la malul Dunării.

Alimentația țăranilor din județul Brăila nu diferă mult de a țăranilor români în genere. Țăranul brăilean mănâncă mult pește sărat și brânză, care, împreună cu unele vegetale și cu oțetul, formează baza alimentării. Carnea o consumă foarte rar și numai la zile mare. Săteanul vinde ouăle, găinile, untul, laptele, păstrând pentru sine numai porumbul și mijloacele de a-și procura oțet, fasole, varză și pește. Mămăliga de porumb se consumă acum în general de săteni. Mămăliga de mei nu se mai mănâncă mai deloc, iar cea de orz foarte puțin. În multe comune sunt înființate brutării, care au început să dezvolte gustul săteanului de a mânca și pîine. Săteanul dă o parte largă în alimentația sa alcoolului. El consumă mai ales rachiul, țuica și vinul. Rachiul se fabrică în toate comunele din spirt rafinat, care mai tot se aduce din fabricile Bragadiru și Predinger. Țuica, foarte răspândită, se aduce în genere de la podgorii”, se scrie în raport general al medicului primar al județului Brăila, pe 1894, , conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

Foto sus: Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)

Mai multe pentru tine...
Casă la țară. Carte poștală de la începutul secolului XX (© iMAGO Romaniae)
Ce mâncau şi ce beau ţăranii români la începutul secolului XX?
Gospodărie țărănească din perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Cum trăiau țăranii români în perioada interbelică
Gospodărie țărănească din Vechiul Regat (© Imago Romaniae)
Ce mâncau țăranii români din Vechiul Regat?
pod deda razboieni 2 jpg
📁 Patrimoniu în pericol
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
Adolescentul a murit la circa două sau trei luni după atacul leului (© Veselin Danov)
📁 Preistorie
Un schelet descoperit în Bulgaria dezvăluie un secret șocant: Tânărul care a supraviețuit atacului unui leu
Schelete umane descoperite în Grotta della Monaca (© Felice Larocca / Centro Regionale di Speleologia „Enzo dei Medici”)
📁 Preistorie
Dovezi ale unui incest produs în urmă cu 3.700 de ani, descoperite într-un cimitir din Epoca Bronzului
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
📁 Al Doilea Război Mondial
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
Castelul Roșu (© Abdulfatah Amr / Wikimedia Commons)
📁 Muzee
Castelul Roșu, cel mai mare muzeul din Libia, redeschis în premieră după înlăturarea lui Muammar Gaddafi
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii