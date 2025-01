Ce mâncau țăranii români din Vechiul Regat?

Alimentul de bază al țăranilor români din Vechiul Regat era mămăliga. Pelagra era o boală des întâlnită în lumea satului din cauza alimentației deficitare.

Revista Albina descria, la 19 martie 1906, alimentația precară a sătenilor din Vechil Regat:

„Nu poate să fie pentru nimeni o taină că la sate se pot număra pe degete oamenii care știu să trăiască mulțumitor. E adevărat că omul nu trăiește ca să mănânce, ci mănâncă ca să trăiască. Dar tocmai asta n-o pricep bieții noștri români. Ei cred că este de ajuns ca să-și amăgească stomacul cu câte ceva de-ale mâncării, ca să fie sănătoși, să aibă putere și spor la muncă și ca să fie mai bine apărați de boli. Să ne uităm însă mai de aproape la masa zilnică a săteanului, fie chiar în zilele când lucrează în țarină, ce vom vedea? Pe cele mai mai multe mese vom găsi desigur o mămăligă sau un codru de mălai sau de turtă. Adeseori mămăliga este nefiartă bine sau făcută dintr-un mălai mucegăit. Gustând din ea, o găsești amară și rea. Iată începutul pelagrei în acest codru de mămăligă (pelagra este o boală provocată de lipsa vitaminelor din corp ce are ca simptomatologie inflamaţia pielii, tulburări gastrice şi nervoase n.r.)! Știrul, loboda, urzicile, ceapa, usturoiul, ștevia și alte verdețuri de nimic întregesc mâncarea muncitorilor de pământ. Din când în când iau loc și varza acra sau dulce, fasolea, sfecla, castraveții, pepenii, ciupercile și poamele. Mâncarea obișnuită a sătenilor este mai ales fasolea și mămăliga. Carnea se mănâncă din an în paște, vorba aceea. În părțile de câmp se folosește ca pastramă și cârnați. La munte se mănâncă, e adevărat, ceva mai multă carne de oaie, de miel și de capră. Se mai mănâncă și puțină carne de pasăre și ouă, însă locuitorii de prin apropierea orașelor s-au învățat să le vândă, așa că nu se prea lipesc de ele nici ei, nici copiii. Peștele se mănâncă mai ales de locuitorii de prin apropierea râurilor, a lacurilor și a Dunării. Mulți însă le duc dorul”, scria revista Albina, conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

Foto sus: Gospodărie țărănească din Vechiul Regat (© Imago Romaniae)

