Un schelet descoperit în Bulgaria dezvăluie un secret șocant: Tânărul care a supraviețuit atacului unui leu

În urmă cu aproximativ 6.200 de ani, un adolescent a supraviețuit unui atac brutal al unui leu, deși găurile adânci din craniul tânărului arată că i-a fost grav afectat creierul, dezvăluie un schelet descoperit în Bulgaria.

Adolescentul, cu vârsta între 16 și 18 ani, s-ar fi aflat la vânătoare atunci când a întâlnit leul (Panthera leo), potrivit unui studiu publicat în Journal of Archaeological Science: Reports. Leii trăiau pe teritoriul Europei de Est în Epoca Cuprului (4500–3500 î.Hr.), iar urmele de tăieturi descoperite pe oasele de leu din așezări preistorice de pe coasta Mării Negre sugerează că oamenii îi consumau ocazional, relatează Live Science.

Analiza rămășițelor scheletice ale adolescentului indică faptul că leul l-a doborât la pământ înainte de a-l mușca de mai multe ori de cap.

„Craniul prezintă un tipar specific de leziuni prin perforare și compresie care nu este compatibil cu armele fabricate de oameni sau cu deteriorarea post-mortem”, a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, autoarea principală a studiului, Nadezhda Karastoyanova, arheozoolog la Muzeul Național de Istorie Naturală al Academiei Bulgare de Științe (NMNH-BAS).

„Dimensiunea, forma, adâncimea și distanța dintre defecte sunt compatibile cu traumatisme produse de mușcătura unui carnivor foarte mare”, a precizat Karastoyanova.

Pentru a stabili ce carnivor a fost responsabil de atac, cercetătorii au examinat mai multe cranii din colecția NMNH-BAS, inclusiv cranii de leu și de urs. Folosind un proces special de realizare a mulajelor, au comparat amprentele diferiților dinți cu cele găsite pe craniul adolescentului. Cercetătorii au luat în considerare și răspândirea carnivorelor mari în Epoca Cuprului și au concluzionat că cel mai probabil vinovat a fost un leu.

Dovezile preistorice ale atacurilor de leu asupra oamenilor sunt extrem de rare, însă ceea ce face acest caz și mai excepțional este faptul că adolescentul a supraviețuit traumei inițiale, a spus Karastoyanova. Există semne clare de vindecare pe craniul tânărului, ceea ce sugerează că a primit îngrijiri medicale după atac. Totuși, stadiul vindecării nu este foarte avansat și se pare că adolescentul a murit din cauza rănilor, după două sau trei luni.

O rană în special pare să fi afectat meningele adolescentului (membranele învelesc și protejează creierul – n.r.) lăsând integritatea creierului său într-o stare „îndoielnică”, potrivit studiului.

Picioarele și brațul stâng al tânărului au suferit, de asemenea, răni adânci, care ar fi putut afecta mușchii și punctele de atașare ale tendoanelor, a spus Karastoyanova.

„Deoarece individul a fost grav afectat ca urmare a acestor leziuni, dar a supraviețuit o perioadă considerabilă, este foarte probabil să fi primit îngrijire și ajutor din partea altor membri ai comunității”, a declarat ea.

Adolescentul a fost îngropat în apropierea unei așezări preistorice numite Kozareva Mogila, sau „Movila Caprei”, în estul Bulgariei. Descoperiri anterioare indică faptul că locuitorii din Kozareva Mogila încercau să trateze boli și efectuau intervenții chirurgicale pe craniile persoanelor vii și decedate. Acest lucru sugerează că aveau un anumit nivel de cunoștințe medicale care l-ar fi putut ajuta pe adolescent să supraviețuiască după atac.

Cu toate acestea, tânărul probabil a rămas cu cicatrici profunde pe cap, brațe și picioare, care i-au schimbat considerabil înfățișarea, potrivit studiului. Cel mai probabil avea nevoie de sprijin pentru mișcările zilnice, ceea ce însemna că nu putea desfășura muncă fizică, precum agricultura, iar funcțiile sale neurologice ar fi putut fi grav afectate.

Arheologii au găsit adolescentul îngropat într-o poziție ghemuită, cu mâinile în fața feței. Măsurătorile indică faptul că avea aproximativ 1,75 metri înălțime. Nu au fost descoperite obiecte funerare lângă scheletul său, iar mormântul era mai adânc decât altele de la Kozareva Mogila, ceea ce sugerează că avea un statut social scăzut și că era temut de comunitatea sa după atac.

Foto sus: Adolescentul a murit la circa două sau trei luni după atacul leului (© Veselin Danov)

