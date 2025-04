Primele dovezi arheologice ale unei lupte între un gladiator și un leu

Urme de mușcături descoperite pe scheletul unui gladiator roman reprezintă primele dovezi arheologice ale unei luote între un om și un leu, arată un nou studiu, publicat în revista PLOS ONE.

Rămășițele umane au fost descoperite în timpul unor săpături, în 2004, la Driffield Terrace, în York, un sit considerat acum a fi singurul cimitir roman de gladiatori bine conservat din lume, informează BBC News.

Examinarea scheletului unui tânăr a arătat că găurile și urmele de mușcătură de pe osul bazinului au fost cel mai probabil provocate de un leu.

Profesorul Tim Thompson, expertul care a condus studiul „Unique osteological evidence for human-animal gladiatorial combat in Roman Britain”, publicat în revista PLOS ONE, a declarat că aceasta este prima „dovadă fizică”, a faptului că gladiatori se luptau cu feline mari.

„De ani de zile înțelegerea noastră a luptei cu gladiatori romani și a spectacolelor cu animale s-a bazat în mare măsură pe texte istorice și reprezentări artistice... Această descoperire oferă prima dovadă directă, fizică, că astfel de evenimente au avut loc în această perioadă, remodelând percepția noastră asupra culturii romane din regiune”, precizează profesorul Thompson, de la Maynooth University din Irlanda.

Scheletul studiat de cercetători a aparținut unui bărbat, care avea între 26 și 35 de ani, și prezintă urme de mușcături aplicate de un animal de mari dimensiuni. Bărbatul a fost îngropat într-un mormânt, alături de alți doi oameni, peste care fuseseră așezate oase de cal. Rămășițele prezentau urme de perforare la nivelul pelvisului.

Profesorul Thompson precizează că s-a putut stabili cu exactitate că mușcăturile au fost făcute în preajma decesului bărbatului și este exclusă posibilitatea ca perforațiile nivelul pelvisului să fi fost făcute de un animal necrofag, după moartea individului.

„Urmele de mușcături la acest individ se potrivesc cu cele ale unui leu”, a precizat profesorul Thompson, pentru BBC News.

Locația mușcăturilor a oferit cercetătorilor mai multe informații privind circumstanțele morții gladiatorului.

Bazinul, a explicat profesorul Thompson, „nu este locul în care leii atacă în mod normal, așa că noi credem că acest gladiator se lupta într-un spectacol iar leul l-a mușcat și l-a târât de șold”.

Foto sus: Frescă reprezentând o luptă între un gladiator și un leu (© Wikimedia Commons)

