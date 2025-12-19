Bunuri de patrimoniu, descoperite în urma a două percheziții în Neamț / FOTO

Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Neamț au descoperit mai multe bunuri aparținând patrimoniului cultural mobil, în urma a două percheziții efectuate la 11 decembrie 2025, în comuna Gârcina.

„La data de 10 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Neamț s-au sesizat din oficiu privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic fără autorizarea prealabilă.

În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, în intervalul ianuarie 2023 – octombrie 2025, un bărbat, de 57 de ani, din Gârcina, ar fi pătruns cu detectoare de metale și le-ar fi utilizat în zone cu patrimoniu arheologic, din județul Neamț, fără a avea autorizația prealabilă emisă de Ministerul Culturii și Cultelor, locuri de unde ar fi sustras bunuri care ar face parte din patrimoniul cultural.

În cauză s-au desfășurat activități complexe de cercetare, în urma cărora, la data de 11 decembrie a.c., s-au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în comuna Gârcina, la imobilele a două persoane, fiind descoperite, în ambele locații, bunuri aparținând patrimoniului cultural mobil, având valoare istorică, ca de exemplu două monede de 5 bani datate din anii 1.885 și 1.867, două monede de 10 bani datate din anul 1.867, o rublă datată din anul 1.830 din argint, medalion comemorativ Carol I datat din 1.839-1.939, o cruce, trei inele, trei fragmente de bijuterii, patru fragmente de ornamente, o monedă din cupru și o cataramă din bronz, două topoare din fier, o nicovală, un amnar și mai multe fragmente metalice. Toate aceste bunuri au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor”, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Neamț.

→ Imaginea 1/8: Bunuri de patrimoniu, descoperite de polițiști în Neamț (© IPJ NEAMȚ)

Conform comunicatului citat, la finalizarea perchezițiilor, au fost puse în aplicare 2 mandate de aducere, pe numele a două persoane, cu vârste de 57, respectiv 35 de ani. Cercetările continuă în prezenta cauză, pentru probarea întregii activități infracționale.