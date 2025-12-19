Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Bunuri de patrimoniu, descoperite de polițiști în Neamț (© IPJ NEAMȚ)

Bunuri de patrimoniu, descoperite în urma a două percheziții în Neamț / FOTO

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 19 decembrie 2025

Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Neamț au descoperit mai multe bunuri aparținând patrimoniului cultural mobil, în urma a două percheziții efectuate la 11 decembrie 2025, în comuna Gârcina.

La data de 10 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Neamț s-au sesizat din oficiu privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic fără autorizarea prealabilă.

În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, în intervalul ianuarie 2023 – octombrie 2025, un bărbat, de 57 de ani, din Gârcina, ar fi pătruns cu detectoare de metale și le-ar fi utilizat în zone cu patrimoniu arheologic, din județul Neamț, fără a avea autorizația prealabilă emisă de Ministerul Culturii și Cultelor, locuri de unde ar fi sustras bunuri care ar face parte din patrimoniul cultural.

În cauză s-au desfășurat activități complexe de cercetare, în urma cărora, la data de 11 decembrie a.c., s-au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în comuna Gârcina, la imobilele a două persoane, fiind descoperite, în ambele locații, bunuri aparținând patrimoniului cultural mobil, având valoare istorică, ca de exemplu două monede de 5 bani datate din anii 1.885 și 1.867, două monede de 10 bani datate din anul 1.867, o rublă datată din anul 1.830 din argint, medalion comemorativ Carol I datat din 1.839-1.939, o cruce, trei inele, trei fragmente de bijuterii, patru fragmente de ornamente, o monedă din cupru și o cataramă din bronz, două topoare din fier, o nicovală, un amnar și mai multe fragmente metalice. Toate aceste bunuri au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor”, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Neamț.

Bunuri de patrimoniu, descoperite de polițiști în Neamț (© IPJ NEAMȚ)
Imaginea 1/8: Bunuri de patrimoniu, descoperite de polițiști în Neamț (© IPJ NEAMȚ)
Bunuri de patrimoniu, descoperite de polițiști în Neamț (© IPJ NEAMȚ)
Bunuri de patrimoniu, descoperite de polițiști în Neamț (© IPJ NEAMȚ)
Bunuri de patrimoniu, descoperite de polițiști în Neamț (© IPJ NEAMȚ)
Bunuri de patrimoniu, descoperite de polițiști în Neamț (© IPJ NEAMȚ)
Bunuri de patrimoniu, descoperite de polițiști în Neamț (© IPJ NEAMȚ)
Bunuri de patrimoniu, descoperite de polițiști în Neamț (© IPJ NEAMȚ)
Bunuri de patrimoniu, descoperite de polițiști în Neamț (© IPJ NEAMȚ)
Bunuri de patrimoniu, descoperite de polițiști în Neamț (© IPJ NEAMȚ)

Conform comunicatului citat, la finalizarea perchezițiilor, au fost puse în aplicare 2 mandate de aducere, pe numele a două persoane, cu vârste de 57, respectiv 35 de ani. Cercetările continuă în prezenta cauză, pentru probarea întregii activități infracționale.

Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
Majestatea Sa Custodele Coroanei a găzduit la Palatul Regal seara anuală dedicată Corpului Diplomatic acreditat la București (© Daniel Angelescu și Alexandra Curea-Gogu, Casa Majestății Sale)
📁 Istorie recentă
Seară Regală pentru Corpul Diplomatic acreditat la București
Schelete umane descoperite în Grotta della Monaca (© Felice Larocca / Centro Regionale di Speleologia „Enzo dei Medici”)
📁 Preistorie
Dovezi ale unui incest produs în urmă cu 3.700 de ani, descoperite într-un cimitir din Epoca Bronzului
Adolescentul a murit la circa două sau trei luni după atacul leului (© Veselin Danov)
📁 Preistorie
Un schelet descoperit în Bulgaria dezvăluie un secret șocant: Tânărul care a supraviețuit atacului unui leu
pod deda razboieni 2 jpg
📁 Patrimoniu în pericol
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
Columna lui Marc Aureliu din Roma (© Marco Assini / Wikimedia Commons)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Columna lui Marc Aureliu, curățată cu ajutorul laserelor / VIDEO
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii