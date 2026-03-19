Toba care vorbea: un simbol al rezistenței africane întors acasă după un secol

În istoria relațiilor dintre Europa și Africa, puține obiecte concentrează atât de pregnant tensiunile trecutului colonial precum o tobă. Nu una obișnuită, ci Djidji Ayôkwé – „toba vorbitoare” a poporului Atchan – un instrument care nu transmitea doar sunete, ci mesaje, ordine și, uneori, chemări la rezistență, potrivit turismistoric.ro

După mai bine de un secol, această piesă de patrimoniu a fost restituită de France către Côte d’Ivoire, într-un gest care depășește dimensiunea simbolică și intră în sfera unei reparații istorice.

Un instrument de comunicare și putere

Djidji Ayôkwé nu era un simplu obiect ceremonial. Sculptată din lemn de iroko, cu o lungime de peste trei metri și o greutate de aproximativ 430 de kilograme, toba avea o funcție esențială în societatea tradițională a comunității Atchan.

Prin sunetul său distinct, putea transmite mesaje codificate pe distanțe mari:

avertiza asupra pericolelor

convoca comunitățile

mobiliza populația în momente de criză

Într-o epocă fără telecomunicații moderne, astfel de instrumente erau veritabile rețele de informare.

1916: confiscarea unui simbol

În 1916, în contextul dominației coloniale franceze asupra regiunii, autoritățile au confiscat toba în timpul unei expediții punitive desfășurate la Adjamé. Scopul nu era doar confiscarea unui obiect, ci neutralizarea unui instrument de mobilizare și rezistență.

Pentru administrația colonială, Djidji Ayôkwé reprezenta mai mult decât un artefact: era o infrastructură de comunicare capabilă să submineze controlul impus asupra populației locale.

Ulterior, obiectul a fost transferat în Franța, unde a intrat în colecțiile muzeale – mai întâi la Muzeul Trocadéro, apoi la alte instituții, inclusiv celebrul Muzeu Quai Branly din Paris.

De la pradă de război la patrimoniu disputat

Timp de decenii, astfel de obiecte au fost prezentate în Europa drept „artefacte exotice”, separate de contextul lor original. Abia în ultimele decenii, odată cu schimbarea paradigmei istorice și politice, s-a deschis dezbaterea privind legitimitatea acestor colecții.

Djidji Ayôkwé a devenit parte a unei liste mai largi de obiecte revendicate de fostele colonii africane, în special după 2017, când Franța a anunțat intenția de a accelera procesul de restituire a patrimoniului cultural.

Întoarcerea: un gest politic și istoric

Restituirea oficială a avut loc în februarie 2026, după adoptarea unei legi speciale de către parlamentul francez, care a permis transferul obiectului către statul ivorian.

Ceremonia de primire de la Abidjan a avut o puternică încărcătură simbolică. Pentru comunitatea Ebrié, proprietarii tradiționali ai tobei, momentul a fost perceput drept o reparație istorică.

Ministrul Culturii din Côte d’Ivoire a descris evenimentul drept „un moment de dreptate și comemorare” – o formulare care reflectă nu doar recuperarea unui obiect, ci și recunoașterea unui trecut traumatic.

Restituirea patrimoniului: o tendință globală

Cazul Djidji Ayôkwé nu este singular. În ultimii ani, mai multe state europene au început să returneze obiecte preluate în perioada colonială:

Franța a restituit comorile regale din Abomey către Benin

Senegalul a primit înapoi artefacte istorice

alte state africane au inițiat proceduri similare

Aceste gesturi sunt rezultatul unei presiuni crescânde asupra fostelor puteri coloniale, dar și al unei reevaluări a rolului muzeelor occidentale.

Între memorie și geopolitică

Restituirea patrimoniului nu este doar un act cultural. Ea reflectă și transformările geopolitice actuale, în care relațiile dintre Europa și Africa sunt renegociate.

În multe foste colonii, inclusiv în Côte d’Ivoire, discursul public pune tot mai mult accent pe suveranitate, identitate și recuperarea memoriei istorice. În același timp, influența tradițională a France în regiune este contestată tot mai des.

În acest context, obiecte precum Djidji Ayôkwé devin mai mult decât relicve: ele sunt instrumente ale memoriei colective și simboluri ale unei istorii încă disputate.

O voce care traversează timpul

Toba „vorbitoare” nu mai transmite astăzi semnale de alarmă sau chemări la luptă. Dar mesajul său continuă să fie auzit.

După mai bine de un secol, Djidji Ayôkwé a revenit acolo unde a fost creată – nu doar ca obiect de muzeu, ci ca martor al unei istorii în care puterea, cultura și identitatea s-au confruntat.

Într-un fel, această tobă încă vorbește. De această dată, despre trecut, responsabilitate și nevoia de a repara ceea ce istoria a rupt.