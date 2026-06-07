Cum dormeau oamenii în Epoca de Piatră?

Potrivit unui nou studiu microscopic al sedimentelor sitului, oamenii din mezolitic (Epoca de mijloc a pietrei), care locuiau în peștera Border din sudul Africii, au construit și întreținut așternuturi pe bază de plante timp de peste 150.000 de ani.

Cercetarea oferă una dintre cele mai clare imagini de până acum despre modul în care oamenii timpurii își organizau spațiile domestice în perioada cuprinsă între acum 200.000 și 43.000 de ani, informează Archaeology News.

Peștera Border este situată la altitudine, în Munții Lebombo, de-a lungul graniței dintre actualele Africa de Sud și Eswatini. Arheologii au cercetat acest adăpost încă din anii 1930, însă cercetările recente au scos la iveală o conservare neobișnuit de bună a materialelor organice, inclusiv a unor așternuturi antice din iarbă.

Cercetători de la Universitatea Witwatersrand au analizat depunerile la nivel microscopic și au identificat șase tipuri diferite de microfaciesuri ale așternuturilor, adică modele microscopice de sedimente asociate cu diferite metode de construire și întreținere a paturilor.

Studiul a descoperit dovezi repetate că oamenii își construiau adesea paturile pe straturi de cenușă. În multe cazuri, materialele pentru așternut se aflau direct deasupra depunerilor de cenușă sau erau amestecate cu sedimente bogate în cenușă.

Cercetătorii cred că cenușa putea contribui la menținerea zonelor de dormit uscate și călduroase, descurajând în același timp insectele. Studii anterioare realizate la peștera Border propuseseră o funcție similară.

Dovezile nu arată întotdeauna dacă oamenii răspândeau intenționat cenușă proaspătă înainte de a așeza așternutul sau dacă reutilizau cenușa deja prezentă pe podeaua peșterii. Unele depuneri de cenușă par groase și concentrate, în timp ce altele formează straturi mai subțiri și dispersate. Totuși, asocierea repetată dintre cenușă și așternut sugerează că această practică a făcut parte din viața de zi cu zi din peșteră timp de mii de ani.

Analiza microscopică a evidențiat și semne ale unei întrețineri repetate. Unele straturi de așternut au fost reîmprospătate cu material vegetal nou, călcate în picioare în urma activităților umane și parțial arse de mai multe ori.

Un „covor de iarbă” deosebit de bine conservat, provenit din depuneri mai recente, conținea mai multe straturi suprapuse de resturi vegetale uscate și carbonizate. Cercetătorii îl descriu drept primul studiu microscopic detaliat al unui astfel de covor de iarbă conservat din Epoca de Piatră.

Cele mai vechi straturi din peștera Border conțineau adesea așternuturi puternic carbonizate și sedimente bogate în fitoliți. Fitoliții sunt structuri microscopice de siliciu produse de plante și conservate după descompunere sau ardere. Aceste acumulări dense sugerează ocupări repetate ale peșterii și o utilizare intensă a spațiilor de locuit.

Depunerile mai recente, datate între aproximativ 60.000 și 43.000 de ani în urmă, au prezentat un model diferit. Paturile din aceste straturi erau mai puțin fragmentate și arătau mai puține semne de ardere completă sau de călcare intensă. Cercetătorii interpretează acest lucru ca pe o dovadă a unor ocupări mai scurte sau a unor grupuri mai mici care foloseau peștera.

Studiul publicat în Journal of Archaeological Science se adaugă numărului tot mai mare de dovezi care arată că oamenii din Epoca de Piatră Mijlocie își întrețineau în mod regulat spațiile de locuit și gestionau mediul domestic cu mult înainte de apariția agriculturii sau a așezărilor permanente.

Comportamente precum reînnoirea așternuturilor, controlul reziduurilor rezultate din foc și organizarea suprafețelor de dormit indică o utilizare din ce în ce mai structurată a spațiului în această perioadă a evoluției umane.

Foto sus: Intrarea în peștera Border (© MADe / Wikimedia Commons)

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