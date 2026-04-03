Descoperirea care adâncește „misterul originii reale a sifilisului”

Rămășițele a trei copii din Epoca de Piatră ar putea rescrie istoria răspândirii sifilisului, conform unui studiu recent.

O echipă de arheologi din Vietnam a descoperit scheletele unor indivizi din Epoca de Piatră care sufereau de o boală bacteriană care a lăsat urme pe oasele și dinții lor. Această boală face parte din aceeași familie cu sifilisul, iar descoperirea ei în Vietnamul preistoric ar putea pune sub semnul întrebării ideea că bolile asemănătoare sifilisului au apărut în Americi, relatează Live Science.

Într-un studiu publicat în International Journal of Osteoarchaeology, cercetătorii au documentat trei cazuri de treponematoză congenitală în două situri neolitice din Vietnam, cu o vechime de aproximativ 3.300 - 4.100 de ani. Boala este cauzată de infecția cu bacteria Treponema pallidum. Aceste boli, provocate de diferite subspecii ale bacteriei, includ sifilisul, bejelul și framboesia.

Timp de decenii, cercetătorii au crezut că, dintre aceste boli, doar sifilisul poate fi transmis congenital, adică de la părinte la copil în timpul sarcinii, a declarat autoarea principală a studiului, Melandrie Vlok, lector în anatomie și fiziologie la Universitatea Charles Sturt, pentru Live Science într-un e-mail.

Această presupunere a fost folosită pentru a susține ideea că sifilisul își are originea în Americi, după ce cercetări anterioare au descoperit că rămășițe vechi de 5.500 de ani ale unor copii conțineau bacterii înrudite cu sifilisul, alături de semne de infecție congenitală, a spus Vlok.

Dar, important de menționat, „niciunul dintre aceste ADN-uri nu este, de fapt, sifilis”, a subliniat ea. Această distincție este importantă, deoarece dovezile de infecție congenitală cauzată de bacterie au fost mult timp considerate dovezi ale sifilisului propriu-zis.

„Noua noastră cercetare schimbă complet perspectiva”, a declarat Nicola Czaplinski, doctorand în științe ale sănătății la Universitatea Notre Dame Australia, într-un e-mail către Live Science. Potrivit rezultatelor lor, „transmiterea congenitală nu este specifică doar sifilisului”.

Trei copii din Vietnamul neolitic

Deși oamenii de știință dezbat de mult timp originea bolilor provocate de bacteria Treponema pallidum, doar singur studiu a investigat această dilemă în Vietnam.

Acest studiu a inclus cazuri datând din perioada timpurie a tranziției către agricultură, acum aproximativ 4.000–3.500 de ani. S-a concentrat pe situl Man Bac, datat la aproximativ 4.100–3.300 de ani în urmă, în nordul Vietnamului, și a constatat că peste 10% dintre persoanele îngropate analizate prezentau urme pe oase și dinți compatibile cu treponematoza. Majoritatea celor afectați erau copii și adolescenți.

Noul studiu a analizat 16 situri din Vietnam, inclusiv Man Bac, și a examinat un total de 304 indivizi care au trăit într-o perioadă cuprinsă între 10.000–1.000 de ani în urmă. Au fost identificate dovezi de treponematoză congenitală la trei copii. Doi indivizi, în vârstă de 18 luni și 5 ani, au fost identificați la Man Bac, iar un al treilea, provenind din situl An Son, în sudul Vietnamului, avea aproximativ 2,5 ani.

Dinții copiilor prezentau cele mai evidente semne de treponematoză congenitală, unii fiind subdezvoltați, malformați sau având un aspect de „roși de viermi”.

Cercetătorii au remarcat că, deoarece majoritatea indivizilor cu treponematoză din ambele studii erau copii și adolescenți, boala probabil nu era transmisă sexual. Totuși, existența cazurilor congenitale complică presupunerea că transmiterea de la mamă la copil era exclusivă sifilisului — un pilon central al „ipotezei Columb”, care susține că sifilisul a apărut în Americi.

„Această descoperire contestă unul dintre pilonii principali ai teoriei că sifilisul a fost adus de Columb [în Europa din Lumea Nouă] și arată că… suntem încă departe de a rezolva misterul originii reale a sifilisului”, a spus Czaplinski.

Cu toate acestea, în ciuda acestei descoperiri importante, există încă multe provocări în determinarea exactă a locului de origine al sifilisului.

În plus, studiul sugerează că migrațiile timpurii ale populațiilor din China ar fi putut fi responsabile pentru răspândirea bolii în Vietnam. Ambele situri analizate au fost înființate ca rezultat al migrațiilor timpurii ale fermierilor către Asia de Sud-Est continentală și al interacțiunilor acestora cu populațiile locale de vânători-culegători.

Foto sus: Leziuni ale scheletului provocate de treponematoză congenitală la un copil de 5 ani din Man Bac, Vietnam (© Vlok et al. 2026, CC BY-NC 4.0)

Mai multe pentru tine...