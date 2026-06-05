Descoperirea care dovedește o legendă în legătură cu fântâna Castelului Corvinilor / FOTO

În legătură cu fântâna Castelului Corvinilor din Hunedoara există o serie întreagă de legende urbane.

Conform Muzeului Castelul Corvinilor, o astfel de legendă a fost relatată de dl. Rada Dan:

“Când eram copil, intram pe o gaură prin spate pe undeva și, cu o ață cu magnet, scoteam monede. Cele mai apreciate erau cele de trei lei”.

„Iată că acum există și dovadă faptului că aceste povești sunt adevărate. La curățarea fântânii, pe lângă monede, jucării, telefoane, papucei și alte obiecte aruncate sau scăpate în apă de către vizitatori, a fost găsit și un magnet, pierdut în timpul unei astfel de acțiuni de căutare a monedelor. Toate acestea vor face parte din povestea Castelului Corvinilor, urmând a fi etalate într-o expoziție dedicată fântânii”, precizează Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

→ Imaginea 1/4: Curățarea fântânii Castelului Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Curățarea și restaurarea fântânii sunt activități cuprinse în cea de-a doua etapă de restaurare a Castelului Corvinilor, un proiect al Primăriei Hunedoara în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Săpată în stâncă de trei prizonieri turci, potrivit altei legende, fântâna Castelului Corvinilor era atestată din vremea Huniazilor. Tradiția spune că Iancu de Hunedoara le-ar fi promis prizonierilor că dacă vor găsi apă în stânca pe care a fost zidit castelul vor fi eliberaţi. Turcii au dat de apă, la aproape 30 de metri adâncime, însă între timp, voievodul Transilvaniei a murit, iar soţia sa Elisaneta Szilagyi nu a mai respectat promisiunea acestuia şi a poruncit decapitarea prizonierilor.

Cercetările arheologice contestă veridicitatea legendei, iar potrivit unor documente, fântâna ar fi fost, de fapt, o cisternă de apă, prelungită printr-un alt tunel care duce către râul Zlaşti, ce curge la poalele Castelului Corvinilor, relatează adevarul.ro.

Foto sus: Fântâna Castelului Corvinilor ( © Daniel Guță / Adevărul)

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